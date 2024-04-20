WADA не смогло опровергнуть возможность того, что источником триметазидина в пробах китайских пловцов было загрязнение

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен Токио-2020 ТАСС Водные виды

В WADA объяснили, почему китайские пловцы не были наказаны за допинг.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио. 

«В июне 2021 года WADA было уведомлено о решении Китайского антидопингового агентства признать, что в начале 2021 года у пловцов были положительные результаты тестов на триметазидин после непреднамеренного воздействия этого вещества в результате заражения.

Как всегда, WADA внимательно рассмотрело решение и в данном случае запросило полную версию дела.

В рамках своей проверки WADA собрало дополнительную, неопубликованную научную информацию о триметазидине и проконсультировалось с независимыми научными экспертами, чтобы проверить теорию заражения, а также чтобы узнать, могли ли низкие дозы триметазидина принести пользу спортсменам во время соревнований по плаванию.

В ходе процесса проверки, который длился несколько недель, ученые и внешние юрисконсульты тщательно проверили теорию заражения, представленную Китайским антидопинговым агентством.

В конечном итоге WADA пришло к выводу, что оно не в состоянии опровергнуть возможность того, что источником триметазидина было загрязнение, это совместимо с аналитическими данными в файле.

Ученые и следователи WADA не имели возможности проводить расследования на местах в Китае, учитывая строгие ограничения, действующие из-за карантина, связанного с COVID. WADA пришло к выводу, что, учитывая конкретные обстоятельства заявленного заражения, спортсмены не будут считаться виновными.

Таким образом, основываясь на совете внешнего юриста, WADA посчитало, что апелляция необоснованна», – заявили в пресс-службе WADA. 

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12 комментариев
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вот что значит, грамотно и педантично оформить документы для алиби. надо учиться
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Ответ lus
Вторая экономика мира и взносы платят.
*Первая
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Ответ Георгий Большаков
*Первая
По ВВП в 2021 г. США. В 2022/23 гг. - да, вы правы, Китай.
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Это китайцы, и этим всё сказано
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Триметазидин в воздухе витает, это не мельдоний «редкоземельный металл»
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вада просто марионетка в руках пендосов,кукловоды именно там
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А сильно ли старалось - вот в чëм вопрос.
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Слоган WADA: Если наказывать, то только маленькую русскую девочку.
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Бабло рулит!
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Сколько там было дедушек на той кухне?
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Не рискнула ВАДА бороться с Китаем.
И бумагами китайцы хорошо обложились - можно позавидовать и НАДО УЧИТЬСЯ.
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