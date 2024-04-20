«Металлург» ведет 2-0 у «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Дальше – 2 матча в Ярославле
«Металлург» ведет со счетом 2-0 у «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина.
«Магнитка» обыграла клуб из Ярославля со счетом 1:0 во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. В первом матче Магнитогорск был сильнее 2:1.
Единственный гол в этой игре забил нападающий «Магнитки» Денис Зернов.
Таким образом, команда Андрея Разина увеличила преимущество в серии с командой Игоря Никитина – 2-0.
Третий и четвертый матчи серии пройдут в Ярославле – 22 и 24 апреля.