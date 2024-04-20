«Металлург» ведет 2-0 у «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Дальше – 2 матча в Ярославле

«Металлург» ведет со счетом 2-0 у «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина.

« » обыграла клуб из Ярославля со счетом 1:0 во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. В первом матче Магнитогорск был сильнее 2:1.

Единственный гол в этой игре забил нападающий «Магнитки» .

Таким образом, команда увеличила преимущество в серии с командой – 2-0.

Третий и четвертый матчи серии пройдут в Ярославле – 22 и 24 апреля.