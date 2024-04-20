«Металлург» ведет 2-0 у «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Дальше – 2 матча в Ярославле

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Денис Зернов Хоккей

«Металлург» ведет со счетом 2-0 у «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина.

«Магнитка» обыграла клуб из Ярославля со счетом 1:0 во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. В первом матче Магнитогорск был сильнее 2:1. 

Единственный гол в этой игре забил нападающий «Магнитки» Денис Зернов

Таким образом, команда Андрея Разина увеличила преимущество в серии с командой Игоря Никитина – 2-0.

Третий и четвертый матчи серии пройдут в Ярославле – 22 и 24 апреля. 

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114 комментариев
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Ярославль, не превращайтесь в нытиков!!! Ну не судьи вам сегодня помешали. Они скорее даже помогли немного. Понятно, что обидно, но сохраняйте ж достоинство, черт побери! :)
+40
-4
+36
Ответ Dim.net
Поздравляю Магнитку с судейской победой!
гады какие судят по правилам да?
+24
-5
+19
Где все эти эксперты, которые пророчили победу Локомотива 4:0 в серии
+15
0
+15
Набоков молодец! Просто зверь! Уедет в первом раунде!
+13
-1
+12
1 шайба за 2 матча не помощник в победе. Если Локомотив хочет победить, то надо забросить побольше и играть все 60 минут, а не отрезками
+12
-2
+10
Магнитке желаю одну победу в Ярославле. И дома взять КГ)
+10
0
+10
Подозреваю, что выйди Авто на них, тот же результат был бы. Никитин даже имея топ состав в ЦСКА осечки допускал, что уж о Локомотиве говорить
+10
-2
+8
Ответ newyork13
Если действительно Локо так силён. То его это не сломает и он докажет чего стоит в след матчах. В этой игре играла команда уровня Нефтехимика
Вот сейчас обидно было для НХ, я думаю.
+8
0
+8
Ответ Gijavlad
Комментарий скрыт
Судьи виноваты, что очередной гранд Никитина играет в осторожно-пресный хоккей, который порой вымучивает шайбы. Пон.
+7
0
+7
Ответ Вячеслав11
Я хоть и симпатизирую Магните, но матрасы ...., Хабаров играл высоко поднятой.
Учи правила, если движение является продолжением броска, это не удаление.
+7
0
+7
Ответ ovsyanaya pechenka
Я нейтральный как бы абсолютно. Пишут что Локо заслуживает проигрышь, хватит ныть и тд . Но ведь они постарались так-то отыграть они это сделали . Вопрос к судейство довольно серьезный . Не засчитаное удаление за удар по лицу . В регулярке за такое удаляют только так , даже не смотрят . Второе паса рукой не было, хок шайбу пробросил себе , на нем сфолили , фол не обнаружили , решили нарисовать пас рукой ?? Абсолютно странное судейство. И да так можно мотать на любой эпизод перед голом за 10 секунд и находить все что угодно
в чем проблема ,почему тренер Локо не обратился с вопросом отака игрока ? нешмогли , тогда отдыхайте😭😭😭😭😂😂😂
+6
0
+6
Ответ Anton Kuznetsov
судьи клоуны
Это точно, столько нарушений костоломам с Ярославля не свистнуть.
+7
-1
+6
Металлург с победой
+6
0
+6
Ответ newyork13
Если действительно Локо так силён. То его это не сломает и он докажет чего стоит в след матчах. В этой игре играла команда уровня Нефтехимика
Нефтехимик бы пару голов забил в этой игре
+6
0
+6
МАГНИТКА КРАСАВЫ! Отомстите за ТРАКТОР..
+6
0
+6
Ответ Петрович
Не, отменили по правилам конечно, но к судьям большие вопросы всё же. Такие моменты в игре свистеть нужно. Забили классный гол, в конце, за секунду и в итоге отменили за тычок рукой шайбы и ладно бы это пас под бросок по воротам был. А тут просто в борьбе у борта, при чём совсем не очевидный пас, после этого сколько ещё времени произошло до забитой шайбы. Вообще думал что смотрят время: успели или нет забросить, при чём почему-то долго очень смотрели, сложно что ли секундомер увидеть, а тут вон что нашли оказывается) Я хоть и за Магнитку, но такой гол отменять...
В чем вопрос не пойму? В чужой и средней зоне нельзя отдавать пас рукой.
+5
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+5
Ответ Dim.net
По каким правилам, просмотр на пас рукой? Уж не к Локомотиву претензии по «игре по правилам предъявлять»!
я и не предъявляю. нормально отсудили. что нельзя засчитывать не засчитали. у обоих. мне пофигу кто победит. ну может локо чуть больше хочу.
+4
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+4
Ответ Boris17122222222222
Где все эти эксперты, которые пророчили победу Локомотива 4:0 в серии
Отвечает Алексей Шевченко
+4
0
+4
Магнитка давай!! Не расслабляться!! Зернов класс!! Набоков тащит!! Ну а у железнодорожников таланты для Ярославского драматического театра пропадают. Как красиво в клюшку соперника вырезаются.
+4
0
+4
Ответ ovsyanaya pechenka
Я нейтральный как бы абсолютно. Пишут что Локо заслуживает проигрышь, хватит ныть и тд . Но ведь они постарались так-то отыграть они это сделали . Вопрос к судейство довольно серьезный . Не засчитаное удаление за удар по лицу . В регулярке за такое удаляют только так , даже не смотрят . Второе паса рукой не было, хок шайбу пробросил себе , на нем сфолили , фол не обнаружили , решили нарисовать пас рукой ?? Абсолютно странное судейство. И да так можно мотать на любой эпизод перед голом за 10 секунд и находить все что угодно
Нейтральный очки надень , чистейший пас рукой и это видно сразу же с первого повтора , а к судейству точно есть вопросы , как это не заметил линейный находясь рядом, да и на Магнитке за время игры тоже нарушений не свистнули 3-4 точно.
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Забуксовали Локомотивы
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Локо ели булками шивилил в 3 периоде физика слабоя .
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Ответ Gijavlad
какая интрига? кубок уже у ммг.он куплен с такими то судьями.
Благодаря судьям отменен гол из-за миллиметрового офсайда… Пас рукой тоже был…
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Разин в этом деле профи, сумел таки затянуть Никитина в своё болото от ворот. Удивительно, что Никитин повëлся на такую схему, вместо того чтобы бросить свежую команду в атаку. Увы, я за Локо, но тут всё по делу...
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Ничего, ничего, "гений" Никитина безусловно поможет... достойно проиграть. Бггг.)))
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Ответ Евгений Бучкин
то есть, момент за полторы минуты до, когда игрок толком не попадает по шайбе, а попадает по лицу, это норм? ну так и запишем.
Да, записывай. Не нравится - добивайся смены правил. Ибо это было нормальное движение клюшкой - шел пас. А вот почему не удалили в конце первого периода двух игроков локо - у тебя конечно вопросов не вызывает ))
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Еще в первом матче заметил, что на льду нет никакого логотипа финала. Ощущение, что это не финал, а матч регулярного чемпионата
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Суда по счету в обоих матчах - оборона сыграла лучше нападения.
У Локо нападения вообще нет по двум матчам
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Против Локо его же оружием..
+2
0
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Если действительно Локо так силён. То его это не сломает и он докажет чего стоит в след матчах. В этой игре играла команда уровня Нефтехимика
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