Гвардиола о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили»

Пеп Гвардиола недоволен календарем «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» одержали победу над « » в полуфинале Кубка Англии – 1:0. 17 апреля они играли с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Недопустимо заставлять нас играть сегодня. Это невозможно из-за здоровья игроков. Это ненормально. Это неприемлемо. 120 минут против «Реала», эмоции, поражение в той игре... Я знаю, что в этой стране ситуация особенная, но дело касается здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня.

О том, обсуждал ли он этот вопрос с организаторами

«Как вы думаете, требования что-то изменят? Единственное влияние, которое у меня есть, – это мои слова на пресс-конференциях. Почему не назначить матч на завтра? «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ковентри» не играли в середине недели.

Я много думал. Я помню, как два сезона назад мы играли с «Боруссией» в среду, а в субботу – с «Ливерпулем» [в полуфинале Кубка Англии]. К перерыву они вели со счетом 3:0. Они уничтожили нас.

Психологически очень тяжело восстанавливаться. Родри играл сегодня, [Уокер], который был травмирован на несколько недель, – я не понимаю, как они выжили.

Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком», – сказал главный тренер « ».