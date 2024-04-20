Гвардиола о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Кайл Уокер Родри Футбол

Пеп Гвардиола недоволен календарем «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» одержали победу над «Челси» в полуфинале Кубка Англии – 1:0. 17 апреля они играли с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Недопустимо заставлять нас играть сегодня. Это невозможно из-за здоровья игроков. Это ненормально. Это неприемлемо. 120 минут против «Реала», эмоции, поражение в той игре... Я знаю, что в этой стране ситуация особенная, но дело касается здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня.

О том, обсуждал ли он этот вопрос с организаторами

«Как вы думаете, требования что-то изменят? Единственное влияние, которое у меня есть, – это мои слова на пресс-конференциях. Почему не назначить матч на завтра? «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ковентри» не играли в середине недели.

Я много думал. Я помню, как два сезона назад мы играли с «Боруссией» в среду, а в субботу – с «Ливерпулем» [в полуфинале Кубка Англии]. К перерыву они вели со счетом 3:0. Они уничтожили нас.

Психологически очень тяжело восстанавливаться. Родри играл сегодня, Кайл [Уокер], который был травмирован на несколько недель, – я не понимаю, как они выжили.

Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

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64 комментария
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Бернарду точно не человек. Просто в шоке как он выполняет такой объем работы
+59
-2
+57
Ответ Mykytka
Интересно, а если бы матч был не с Челси? Арсенал вот после выезда в Мюнхен (тоже очень непростого), играет с Волками на выезде. Надо жаловаться?
Надо
+41
0
+41
Ответ <Inter>
Бернарду точно не человек. Просто в шоке как он выполняет такой объем работы
Фоден тоже псих. ПолРеала в конце доп времени еле ползали с выпученными глазами, а этот ещё кроссы выдавал.
+45
-7
+38
Для начала спросите у них, захрена нужен кубок карабао? За каким хреном боксинг дэй, и прочее, прочее... Эту упоротую систему нужно ломать, и начиная с самых основ
+26
-4
+22
Сити видно было, что уставший. Но даже в таком состоянии смогли выиграть - просто браво, при том что Челси неплохо играли, реализуй все - даже выиграли бы
+16
-2
+14
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Долж не рыдай. Челси явно не заслужил прохода
+17
-4
+13
Руководство АПЛ совсем с головой не дружат.
Сити, который в ЛЧ сыграл тяжелейший 120-минутный матч против Реала в среду, должен играть полуфинала кубка Англии уже в субботу.
МЮ, который отдыхает всю неделю, полуфинал играет в воскресенье.
Вот такое безразличие руководителей АПЛ к своим командам, которые в еврокубках отстаивают и честь той же АПЛ, я наблюдаю уже давно.
Это было и в адрес того же Ливерпуля.
Во всех лигах в зависимости от ситуации в еврокубках, делают какие-то переносы матчей для своих клубов.
В АПЛ, такое ощущение, абсолютно плевать на свои клубы.
+12
-3
+9
Ответ Mykytka
Интересно, а если бы матч был не с Челси? Арсенал вот после выезда в Мюнхен (тоже очень непростого), играет с Волками на выезде. Надо жаловаться?
уверен, что услышим слова Артеты на эту тему
+8
0
+8
Ответ serginn
Фоден тоже псих. ПолРеала в конце доп времени еле ползали с выпученными глазами, а этот ещё кроссы выдавал.
Без мяча физически играть сложнее
+9
-2
+7
Ответ <Inter>
Бернарду точно не человек. Просто в шоке как он выполняет такой объем работы
У них лучшие в мире врачи, системы восстановления и условия жизни. Действительно, как можно профессиональным футболистам за 3 дня 3 часа отбегать, уму непостижимо
+9
-3
+6
Ответ Kot133
Да ладно, скамейка на пару сотен лямов
Пара сотен лямов - типа заоблачная сумма какая-то в нынешних реалиях? Тем более мы об АПЛ говорим
+9
-3
+6
Ответ Topwintop
Опять ноет Гвардиолка
Прежде чем хрень писать про "Гвардиолку", ты с полом определись. А то тут люди нормальные читают, а ты может ЛГБТ...
+5
-1
+4
Видно было, что Сити очень много сил оставили в лч, не выглядели фаворитом по игре. Если бы не поленья в атаке, то Челси был бы в финале
+3
0
+3
Больше игр, больше денег.
Меньше игр, меньше денег.
Думаю, выбор очевиден.
+4
-1
+3
Не просто играли 120 минут, а постоянно прессинговали и искали зоны. Я хз откуда у них столько сил, терминаторы какие-то
+6
-3
+3
Ответ jordyboy
Руководство АПЛ совсем с головой не дружат. Сити, который в ЛЧ сыграл тяжелейший 120-минутный матч против Реала в среду, должен играть полуфинала кубка Англии уже в субботу. МЮ, который отдыхает всю неделю, полуфинал играет в воскресенье. Вот такое безразличие руководителей АПЛ к своим командам, которые в еврокубках отстаивают и честь той же АПЛ, я наблюдаю уже давно. Это было и в адрес того же Ливерпуля. Во всех лигах в зависимости от ситуации в еврокубках, делают какие-то переносы матчей для своих клубов. В АПЛ, такое ощущение, абсолютно плевать на свои клубы.
Очень точно подмечено! Федерации идут навстречу своим клубам, участвующим в еврокубках. И только в АПЛ функционеры вредят своим клубам как саботажники!
+3
-1
+2
Ответ tzasasa
Я не смеюсь, я наоборот всегда топил и продолжаю топить ЗА создание суперлиги в Европе. А все верующие в "убийство футбола" и т.д. пускай идут лесом и продолжают смотреть фулхэм-борнмут и хетафе-осасуну сколько влезет.
Лесом пойдут любители закрытых спортивных цирков, ибо суперлигу утопили надолго.
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Ответ Булат Кошкимбаев
Сити в конце матча подсел и Реал мог даже забить. Уже не могли накрывать прессингом.
Это когда они чудом получили единственный угловой и Рюдигер не забил? Так это был один случай за все доп время. После этого Сити опять забрал мяч и не отдавал.
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Ответ DolJun
оливер заслужил, жаль он не клуб.
Пеналь был, стопудов. Но сити то тут причем? Веришь в теории заговора?
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Ответ DolJun
вот последнее предложение - это истинно. прикинь если б боули вложил 1.5 ерда в судей - сейчас бы все поча на руках носили а не гвардиолу)
ну задумка то не плохая
странно что даже в кубковых матчах на 9 не пробуют заиграть стерлядь или того же палмера (небольшой опыт в сити был) - они хоть ногу под мяч подставить могут
+1
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Ответ Pato07
> Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. тогда зачем он выпустил тех же самых игроков в основе? Ему личные успехи важнее здоровья игроков?
Ему важны успехи команды
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Ответ Pato07
а здоровье игроков значит не важны?
А для чего команды играют в футбол? Просто чтобы мяч покатать или все таки ради трофеев и достижений? Тупой вопрос про то, почему Пеп выпустил тех же. Он выпустил лучших, чтобы добиться результата и порадовать болельщиков, здоровье игроков тоже важно, но все таки у любого тренера положительный результат в важном турнире важен больше.
+3
-2
+1
Ответ samatzakirzyanov
А для чего команды играют в футбол? Просто чтобы мяч покатать или все таки ради трофеев и достижений? Тупой вопрос про то, почему Пеп выпустил тех же. Он выпустил лучших, чтобы добиться результата и порадовать болельщиков, здоровье игроков тоже важно, но все таки у любого тренера положительный результат в важном турнире важен больше.
Ну так если для Пепа здоровье своих же игроков не на 1 месте, то почему для других здоровье его игроков должно быть на 1 месте?
+2
-1
+1
Ответ United_LP
30 лет назад играли с тем же календарем, но в более худших условиях, не с такой медициной, с большим силовым футболом. Да, тогда игроки заканчивали в 30-35 лет, но сейчас же в 35-40, т.е. футбольное долголетие улучшилось, за футболистами стали лучше ухаживать, специальные диеты, массажи, восстановительные процедуры. Плюс ко всему ЗП в разы увеличилось, а вместе с футбольным долголетием, соответвенно более долгие контракты. Так что же Пеп, имея самый глубокий и дорогой состав в мире, так сильно ноет? Хочешь защитить здоровье футболистов-миллионеров, так слей сразу все кубки еще по осени, выставь второй, третий состав. Нет же.
Как это с таким же? Тогда как минимум другой формат еврокубков был
+2
-1
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Ответ #SharkTeam
Как это с таким же? Тогда как минимум другой формат еврокубков был
2 обладателя требла:
МЮ 1998/99 - 64 игр.
МС 2022-23 - 61 игра.
Включая ЛЧ, ПЛ, КА, КЛ и Суперкубок в начале сезона.
+1
0
+1
Но выжили же
+1
0
+1
> Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков.

тогда зачем он выпустил тех же самых игроков в основе? Ему личные успехи важнее здоровья игроков?
+7
-6
+1
Большим дядькам наплевать.. главное продать хорошо. А здоровье? Новых пришлют, вот там уже из Ланса готов десант
+1
0
+1
Унылый, как играет Челси в этом сезоне, 1,5 лярда слишком мало судьям чтобы вытянуть наверх. Надо ж по-черному беспределить почти каждый матч
+4
-3
+1
Так сам Пеп много матчей с поздними заменами держит игроков
+1
-1
0
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