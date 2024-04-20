Гвардиола о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили»
Пеп Гвардиола недоволен календарем «Манчестер Сити».
Сегодня «горожане» одержали победу над «Челси» в полуфинале Кубка Англии – 1:0. 17 апреля они играли с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Недопустимо заставлять нас играть сегодня. Это невозможно из-за здоровья игроков. Это ненормально. Это неприемлемо. 120 минут против «Реала», эмоции, поражение в той игре... Я знаю, что в этой стране ситуация особенная, но дело касается здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня.
О том, обсуждал ли он этот вопрос с организаторами
«Как вы думаете, требования что-то изменят? Единственное влияние, которое у меня есть, – это мои слова на пресс-конференциях. Почему не назначить матч на завтра? «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ковентри» не играли в середине недели.
Я много думал. Я помню, как два сезона назад мы играли с «Боруссией» в среду, а в субботу – с «Ливерпулем» [в полуфинале Кубка Англии]. К перерыву они вели со счетом 3:0. Они уничтожили нас.
Психологически очень тяжело восстанавливаться. Родри играл сегодня, Кайл [Уокер], который был травмирован на несколько недель, – я не понимаю, как они выжили.
Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Сити, который в ЛЧ сыграл тяжелейший 120-минутный матч против Реала в среду, должен играть полуфинала кубка Англии уже в субботу.
МЮ, который отдыхает всю неделю, полуфинал играет в воскресенье.
Вот такое безразличие руководителей АПЛ к своим командам, которые в еврокубках отстаивают и честь той же АПЛ, я наблюдаю уже давно.
Это было и в адрес того же Ливерпуля.
Во всех лигах в зависимости от ситуации в еврокубках, делают какие-то переносы матчей для своих клубов.
В АПЛ, такое ощущение, абсолютно плевать на свои клубы.
Меньше игр, меньше денег.
Думаю, выбор очевиден.
странно что даже в кубковых матчах на 9 не пробуют заиграть стерлядь или того же палмера (небольшой опыт в сити был) - они хоть ногу под мяч подставить могут
МЮ 1998/99 - 64 игр.
МС 2022-23 - 61 игра.
Включая ЛЧ, ПЛ, КА, КЛ и Суперкубок в начале сезона.
тогда зачем он выпустил тех же самых игроков в основе? Ему личные успехи важнее здоровья игроков?