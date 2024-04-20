У 17-летнего Эндрика есть «контракт» с моделью, на которой он хочет жениться. Они обязаны говорить «я тебя люблю» как можно чаще, некоторые слова и «резкая смена поведения» запрещены

Новичок «Реала» Эндрик рассказал, что у них с девушкой есть особый контракт.

17-летний пришел на подкаст Pod Delas вместе со своей девушкой – 21-летней моделью Габриэли Мирандой.

Там футболист, который сейчас выступает за « », а летом присоединится к « », рассказал, что у них с Габриэли есть «контракт», в котором прописаны правила поведения в отношениях.

По этому контракту партнерам запрещено иметь какие-либо зависимости, «резко менять поведение» и использовать некоторые слова.

Кроме того, как рассказал Эндрик, они с Габриэли обязаны говорить друг другу «я люблю тебя» как можно чаще.

Ранее сообщалось, что бразилец хочет жениться на Миранде, с которой встречается меньше полугода. «Реал» беспокоится, что отношения могут отвлечь его от футбола.

Статистику 17-летнего нападающего, за которого «Реал» заплатит 35+25 млн евро, можно найти здесь.