У 17-летнего Эндрика есть «контракт» с моделью, на которой он хочет жениться. Они обязаны говорить «я тебя люблю» как можно чаще, некоторые слова и «резкая смена поведения» запрещены

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига светская хроника девушки и спорт Эндрик Футбол

Новичок «Реала» Эндрик рассказал, что у них с девушкой есть особый контракт.

17-летний Эндрик пришел на подкаст Pod Delas вместе со своей девушкой – 21-летней моделью Габриэли Мирандой.

Там футболист, который сейчас выступает за «Палмейрас», а летом присоединится к «Реалу», рассказал, что у них с Габриэли есть «контракт», в котором прописаны правила поведения в отношениях.

По этому контракту партнерам запрещено иметь какие-либо зависимости, «резко менять поведение» и использовать некоторые слова.

Кроме того, как рассказал Эндрик, они с Габриэли обязаны говорить друг другу «я люблю тебя» как можно чаще.

Ранее сообщалось, что бразилец хочет жениться на Миранде, с которой встречается меньше полугода. «Реал» беспокоится, что отношения могут отвлечь его от футбола.

Статистику 17-летнего нападающего, за которого «Реал» заплатит 35+25 млн евро, можно найти здесь.

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Можно закрывать этот талант. Неймар 2.0.
+105
-13
+92
По сути нанял эскортницу на длительный срок.
+80
-7
+73
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Можно закрывать этот талант. Неймар 2.0.
Так-то у Неймара неплохая карьра получилась, хоть он свой талант даже на 50% не реализовал.
+37
-2
+35
Вот он секрет счастливого брака
+35
-2
+33
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Можно закрывать этот талант. Неймар 2.0.
если бы он хотя бы наполовину так же хорош был как Неймар это был бы топ топов
+30
-3
+27
Эндрик: "Сколько голов я сегодня должен забить?"
Она: "Я тебя люблю"
+26
-2
+24
Ответ Отец Абду
Эндрик: "Сколько голов я сегодня должен забить?" Она: "Я тебя люблю"
она: я хочу часы ролекс
Эндрик: я люблю тебя
+23
-1
+22
какие-то юношеские забавы
+21
-3
+18
Ответ Антон Фалафель
По сути нанял эскортницу на длительный срок.
ты серьезно? хороший такой найм, где должен сам без устали твердить эскортнице "я тебя люблю", не имеешь права при ней употреблять некоторые слова, менять свое настроение, да еще наверняка есть запрет на хождение на сторону и финансовые обязательства - и чем эта "эскортница" отличается от большинства жён??...
+13
-2
+11
Парень умен не по годам. На все 13 лет
+12
-1
+11
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Можно закрывать этот талант. Неймар 2.0.
А Неймар по-вашему какой-то недофутболист?? Человек лет 10 играл на высочайшем уровне и делал разницу, это один из лучших футболистов в своём поколении. Я так скажу: дай Бог, чтоб был Неймар 2.0
+10
-1
+9
Самый интересный пункт, о неустойке за досрочное расторжение, не раскрыли 🤷‍♂️
+10
-2
+8
В ж такие отношения
+11
-3
+8
а там нет такого пункта в контракте, что он обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы?
вот у Неймара есть :)
+6
0
+6
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Можно закрывать этот талант. Неймар 2.0.
По таланту там до Неймара , как до Китая раком, потом обратно так - же. По мышлению, пока еще нет таких денег и родственников , как у Неймара.
А вот Икарди 2.0 - мне кажется на это уже похоже
+5
0
+5
Это не отношения, это пластмасс..
+6
-1
+5
Ответ Владимир Самсонов
Так-то у Неймара неплохая карьра получилась, хоть он свой талант даже на 50% не реализовал.
Если так рассматривать то очень много футболистов которые себя не реализовали , как могли бы если относились к футболу на 100%
в этом ведь и фишка .
А так Неймар отличную карьеру построил , думаю он вполне доволен .
+4
0
+4
Блин, так-то это очень удобно. Он ей платит, она его удовлетворяет, выполняет хотелки его и все такое, может как в 50 оттенках даже, кто знает.

Главное, чтобы женщина все пункты контракта выполняла, тогда проблем не будет, вот секрет успешных отношений. Чтобы соблюдались все правила.
+4
0
+4
Интересно , какой процент брака прописан в технико-тактических постельных действиях ?
+3
0
+3
…два нормальных, один футболист, как говорится)
+5
-2
+3
Вот сводили партнёры по сборной юнца в стриптиз-клуб...
В 17 лет хочет ярко на себя повесить...
А девушка совсем не глупа, хочет использовать свой шанс.
+4
-1
+3
какой же это кринж.что и следовало ожидать любовью там и не пахнет)по ходу эндрик это второй робинье в лучшем случае
+3
-1
+2
Главное, чтобы какать было разрешено!
+3
-1
+2
Сразу видно не опытный еще, борщ надо было вписывать
+2
0
+2
😂🤦🏻‍♀️
+4
-2
+2
ну это просто позор а не отношение
+2
0
+2
Ответ Антон Фалафель
По сути нанял эскортницу на длительный срок.
Вот только при разрыв этого "контракта" может оказаться очень затратным не только в плане финансов, но и в плане душевных сил.
+3
-1
+2
Ответ Антон Фалафель
По сути нанял эскортницу на длительный срок.
Как и большинство богачей)
+3
-1
+2
Ответ Полуэктов Пётр
Да оставьте в покое людей, пускай живут как хотят.
на пусть живут, но нахрена об этом рассказывать?
+2
0
+2
Ответ Виктор Никитин
если бы он хотя бы наполовину так же хорош был как Неймар это был бы топ топов
ДИВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ ЗНАЮТ ВСЁ
НЕТАКЛИ???
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий