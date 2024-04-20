У 17-летнего Эндрика есть «контракт» с моделью, на которой он хочет жениться. Они обязаны говорить «я тебя люблю» как можно чаще, некоторые слова и «резкая смена поведения» запрещены
Новичок «Реала» Эндрик рассказал, что у них с девушкой есть особый контракт.
17-летний Эндрик пришел на подкаст Pod Delas вместе со своей девушкой – 21-летней моделью Габриэли Мирандой.
Там футболист, который сейчас выступает за «Палмейрас», а летом присоединится к «Реалу», рассказал, что у них с Габриэли есть «контракт», в котором прописаны правила поведения в отношениях.
По этому контракту партнерам запрещено иметь какие-либо зависимости, «резко менять поведение» и использовать некоторые слова.
Кроме того, как рассказал Эндрик, они с Габриэли обязаны говорить друг другу «я люблю тебя» как можно чаще.
Ранее сообщалось, что бразилец хочет жениться на Миранде, с которой встречается меньше полугода. «Реал» беспокоится, что отношения могут отвлечь его от футбола.
Статистику 17-летнего нападающего, за которого «Реал» заплатит 35+25 млн евро, можно найти здесь.
Она: "Я тебя люблю"
Эндрик: я люблю тебя
вот у Неймара есть :)
А вот Икарди 2.0 - мне кажется на это уже похоже
в этом ведь и фишка .
А так Неймар отличную карьеру построил , думаю он вполне доволен .
Главное, чтобы женщина все пункты контракта выполняла, тогда проблем не будет, вот секрет успешных отношений. Чтобы соблюдались все правила.
В 17 лет хочет ярко на себя повесить...
А девушка совсем не глупа, хочет использовать свой шанс.
НЕТАКЛИ???