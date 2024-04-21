Морган – Гвардиоле: «У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом числе матчей»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола календарь Пирс Морган Футбол

Пирс Морган прокомментировал жалобы Пепа Гвардиолы на календарь.

После победы над «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0) главный тренер «Манчестер Сити» раскритиковал календарь своей команды: «Дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили».

«Ну еще поплачь, Пеп... У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом количестве матчей», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

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50 комментариев
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по сути, прав Морган.
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Пеп наравне с Юргеном больше всех требовал чтобы ввели 5 замен
А по итогу Пеп и 3 замены редко использует,а порой вообще без замен обходится
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Ахаххахахахахах ну Морган припечатал, если честно. Не оч он мне нравится, но тут просто урыл.
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состав у пепа мощный. но и реальный футбол это не фифа, где главное игроков расставить по позициям
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Ответ Человек1991
У Сити в сезоне много травм , и на каждой позиции нет замен, не говоря уже о полноценных. И вообще скамейка очень короткая, левого атакующего защитника нет, основа Родри, Бернарду, Грилиш, Дэ Брёйне, Фодэн, Альварес, Холланд играет все матчи в сезоне, потому что замен нет. Пирсик после интервью с Кринжиану Клубничкой и пресмыкания ему, должен помалкивать всю жизнь )) в адекватном мире его бы отменили моментально))
Фанаты МЮ разрыдались, узнав что у Сити такое тяжелое положение с травмированными игроками)
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Пусть заодно добавит "а вот в клубе за который я болею один состав и днари, не то что у Сити".
Ну чтобы выглядело цельно
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Ну это еще один повод дать лысому физручку Пепу газилиярд фунтов на трансферы и ручных судеек как Оливер
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За них заплатили «ближневосточные газиллионы» не потому что они лучшие и столько стоят, а потому что Сити пришлось за них переплачивать, как нуворишу в мире футбола.

Грилиш, Диаш, Стоунз, Родри, Альварес, Доку, Аканджи, Аке, Ковачич не были звездами когда переходили в Сити и даже близко не демонстрировали того качества игры, как оказавшись у Гвардиолы. Фоден, Бобб, Рико Льюс и вовсе воспитанники клуба.

Звездами приходили лишь Холанд, Де Брюйне, Гвардиол и Уокер.

То есть, то что сейчас состав Сити воспринимают, как у которого «на каждой позиции по два игрока мирового класса» это заслуга работы проделанной Гвардиолой.
Поэтому упреки Пепа в этом смешны и глупы.
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Вот уж правда так правда!
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Стоп то есть Пэп и ближневосточные деньги это плохо, а вот Роналду на ближневосточные деньги герой?
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ну тут по делу
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Ответ #SharkTeam
Пусть заодно добавит "а вот в клубе за который я болею один состав и днари, не то что у Сити". Ну чтобы выглядело цельно
не стремно с днарями дома ничейки катать и ноздря в ноздрю за титул тягаться?))
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Ответ Клименко
Так и Винисиус Родриго Карвахаль Вальверде и тд и тп не были звездами. Значит их игра то заслуга тренера тоже, да?
да
при этом надо понимать, если Реал приходит за каким-то талантом, то всегда является приоритетом. Только если Мадрид не заинтересован - у таких клубов как Сити появляется шанс заполучить игрока.
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...а кто такой - пирс морган?
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Ответ Rigan Lans
по сути, прав Морган.
А у реала 13! полузащитников у Барселоны 11 при этом три чистых напа и 9 защитников
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Моргана понесло...
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Ответ Бычара не краснодарский
Пеп говорил о здоровье игроков, которое ни за какие "газиллионы" не купишь - организму очень сложно переносить такое количество матчей за короткий срок. О каких деньгах и позициях говорит этот бомбящий фрик?
бычара, а вот это — «на каждой позиции по два игрока мирового класса» — своей тумкалкой одолеть не смог?
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Ответ Человек1991
У Сити в сезоне много травм , и на каждой позиции нет замен, не говоря уже о полноценных. И вообще скамейка очень короткая, левого атакующего защитника нет, основа Родри, Бернарду, Грилиш, Дэ Брёйне, Фодэн, Альварес, Холланд играет все матчи в сезоне, потому что замен нет. Пирсик после интервью с Кринжиану Клубничкой и пресмыкания ему, должен помалкивать всю жизнь )) в адекватном мире его бы отменили моментально))
))))
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Ответ Артем Фенькин
Стоп то есть Пэп и ближневосточные деньги это плохо, а вот Роналду на ближневосточные деньги герой?
Кто сказал, что плохо?
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А чего так мало всего два , мне кажется что и все три. Если взять игроков академии. !
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Звучит забавно в контексте того, что как раз в этом сезоне у Ман Сити периодически возникали, довольно серьезные проблемы с составом
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А где у Сити на каждую позицию по два игрока мирового класса? Ортега - вратарь уровня середняка АПЛ, Уокеру альтернативы нет, окей, он может разнообразить игру с цз, но в пзщ внятных замен рыжему и Родри тоже нет, даже для АПЛ.

А если бы Пеп на кубки и против Лутонов, Бернли и Шеффилд Юнайтед ставил 52 состав, то такие личности как Морган обвиняли бы его в неуважении к турниру, мол как это ты посмел против Бристоля или Шеффилд Уэнсдэй в КАЛе выставить ноунеймов? Ведь надо радовать болельшиков неболших команд.
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Пеп говорил о здоровье игроков, которое ни за какие "газиллионы" не купишь - организму очень сложно переносить такое количество матчей за короткий срок. О каких деньгах и позициях говорит этот бомбящий фрик?
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Два игрока возможно, но не равноценных.
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Ответ Трент Резнор
База
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Ответ Axs Men
Бомбит , что Арсенал уже второй год обсирается 😁
в чем обсер, прости? что стыдного в том, чтобы уступать титул команде, которая объективно сильнее по составу?
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А караван всё идёт... Вон уже в финал КА вышел.
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Ответ ML26
Кто сказал, что плохо?
А если это не плохо, то зачем было акцентировать на происхождении денег?
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Рассказал бы лучше о своём дружбане Крише, какие он там $¢¥₿¢₽ получает.? И что он обязан делать на поле, чтобы всё это отработать
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