Морган – Гвардиоле: «У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом числе матчей»
Пирс Морган прокомментировал жалобы Пепа Гвардиолы на календарь.
После победы над «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0) главный тренер «Манчестер Сити» раскритиковал календарь своей команды: «Дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили».
«Ну еще поплачь, Пеп... У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом количестве матчей», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
А по итогу Пеп и 3 замены редко использует,а порой вообще без замен обходится
Ну чтобы выглядело цельно
Грилиш, Диаш, Стоунз, Родри, Альварес, Доку, Аканджи, Аке, Ковачич не были звездами когда переходили в Сити и даже близко не демонстрировали того качества игры, как оказавшись у Гвардиолы. Фоден, Бобб, Рико Льюс и вовсе воспитанники клуба.
Звездами приходили лишь Холанд, Де Брюйне, Гвардиол и Уокер.
То есть, то что сейчас состав Сити воспринимают, как у которого «на каждой позиции по два игрока мирового класса» это заслуга работы проделанной Гвардиолой.
Поэтому упреки Пепа в этом смешны и глупы.
при этом надо понимать, если Реал приходит за каким-то талантом, то всегда является приоритетом. Только если Мадрид не заинтересован - у таких клубов как Сити появляется шанс заполучить игрока.
А если бы Пеп на кубки и против Лутонов, Бернли и Шеффилд Юнайтед ставил 52 состав, то такие личности как Морган обвиняли бы его в неуважении к турниру, мол как это ты посмел против Бристоля или Шеффилд Уэнсдэй в КАЛе выставить ноунеймов? Ведь надо радовать болельшиков неболших команд.