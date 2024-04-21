Морган – Гвардиоле: «У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом числе матчей»

Пирс Морган прокомментировал жалобы Пепа Гвардиолы на календарь.

После победы над «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0) главный тренер «Манчестер Сити» раскритиковал календарь своей команды: «Дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили».

«Ну еще поплачь, Пеп... У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом количестве матчей», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».