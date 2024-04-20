Ивич и Янсен – главные кандидаты «Спартака». Члену совдира, который будет выбирать, больше нравится экс-тренер «Краснодара»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия возможные трансферы Валерий Карпин Владимир Ивич Чемпионат.com Паскаль Янсен Томаш Амарал Павел Жданов Футбол

У «Спартака» два основных кандидата на пост главного тренера.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, главные кандидаты на пост тренера «Спартака» – это Владимир Ивич и Паскаль Янсен. Велика вероятность того, что клуб назначит одного из этих двух специалистов.

«Выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом.

На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал. Вариант с назначением кого-то из пары Черчесов или Карпин Жданову, наоборот, не видится правильным», – рассказал источник.

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

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53 комментария
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Янсен больше подходит по системному подходу спартака - ноунейм, который провёл а качестве гт меньше одного сезона, и был уволен ещё до его окончания
+39
-9
+30
Янсен - это кто? Чего добился этот тренер? Краснодар Ивича мы видели. Это было симпатично… до весны. Правда, Спартак Абаскаля, до первой его весны, тоже смотрелся обнадеживающе. Но мы, хоть, имеем представление о том, какую игру он может поставить, а он уже знаком с российскими реалиями. А о Янсене ни мы ничего не знаем, ни он, даже близко не представляет, куда его сватают.
Как по мне, сейчас ни один иностранец не сможет вправить мозги нашим игрокам и заставить их пахать, а начинать надо именно с этого. Они ведь считают, что играют хорошо, но не везёт немножко.
+21
-1
+20
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Янсен больше подходит по системному подходу спартака - ноунейм, который провёл а качестве гт меньше одного сезона, и был уволен ещё до его окончания
Янсен 4 года был главным тренером АЗ.
+9
0
+9
Я за Ивича.
+9
-1
+8
Ответ КБ Сергей
Янсен - это кто? Чего добился этот тренер? Краснодар Ивича мы видели. Это было симпатично… до весны. Правда, Спартак Абаскаля, до первой его весны, тоже смотрелся обнадеживающе. Но мы, хоть, имеем представление о том, какую игру он может поставить, а он уже знаком с российскими реалиями. А о Янсене ни мы ничего не знаем, ни он, даже близко не представляет, куда его сватают. Как по мне, сейчас ни один иностранец не сможет вправить мозги нашим игрокам и заставить их пахать, а начинать надо именно с этого. Они ведь считают, что играют хорошо, но не везёт немножко.
Именно так, "Кот в мешке " опять очередной Ноу Нейм. Потом получим результат Абаскаля. Ну сколько уже можно наступать на грабли.
+5
0
+5
Ответ КБ Сергей
Янсен - это кто? Чего добился этот тренер? Краснодар Ивича мы видели. Это было симпатично… до весны. Правда, Спартак Абаскаля, до первой его весны, тоже смотрелся обнадеживающе. Но мы, хоть, имеем представление о том, какую игру он может поставить, а он уже знаком с российскими реалиями. А о Янсене ни мы ничего не знаем, ни он, даже близко не представляет, куда его сватают. Как по мне, сейчас ни один иностранец не сможет вправить мозги нашим игрокам и заставить их пахать, а начинать надо именно с этого. Они ведь считают, что играют хорошо, но не везёт немножко.
Нет никаких "наших" игроков. Российские футболисты ничем особенно не отличаются от легионеров. Так же есть пахари и есть лентяи. В том же Зените есть Кержаков, Ерохин, Караваев, Cергеев - футболисты, которые вкалывают как проклятые на тренировках и сборах. Есть Дуглас, Барриос, Нино и Кассьера , которые вкалывают точно так же.
А есть Вендел, который даже на сборы не всегда прилетает вовремя. Или Дзюба с Азуном, которые тренировались тоже через пень-колоду.
Точно так же и в Спартаке.
+6
-1
+5
Если Мостовой перестанет брать трубку, то можно будет постить любую новость последнего года, просто заменяя фамилию
+5
-1
+4
Ответ Lann1ster
пора бы уже взять более-менее именитого тренера, который хоть что-то выигрывал в своей тренерской карьере..надоела эта ромашка - повезет-не повезет
Большой вопрос, нужен ли этот бардак "более-менее именитому тренеру". Если, конечно, у него есть спортивные и профессиональные амбиции, а не только финансовые интересы.
+4
0
+4
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Янсен больше подходит по системному подходу спартака - ноунейм, который провёл а качестве гт меньше одного сезона, и был уволен ещё до его окончания
😁 😁
+4
-1
+3
Ну то есть хотят окончательно убедить Ивича, что в российском футбольном менеджменте все ######## поголовно, я правильно понимаю?
+4
-1
+3
пора бы уже взять более-менее именитого тренера, который хоть что-то выигрывал в своей тренерской карьере..надоела эта ромашка - повезет-не повезет
+3
0
+3
Янсена надо брать
+6
-4
+2
Ответ КБ Сергей
Под «нашими» я подразумевал не гражданство, а клубную принадлежность. Я имел в виду спартаковских игроков.
Тогда тем более. Чем игроки Спартака ментально отличаются от игроков других клубов, что с ними не сможет справиться иностранец?
Каррера же с ними как-то справлялся, а Аленичев например не справлялся. Тедеско справлялся, а Кононов не справлялся. И то, что Абаскаль не справился не значит, что у Черчесова получится с ними лучше, чем у условного Тен Хаага. Дело здесь только в уровне тренера и в поддержке его руководством. И не более.
+2
0
+2
Ладно, раз вы все таки решили уволить тренера, который якобы не нравился Амаралу, то зачем опять брать тренера, который якобы не нравится Амаралу и зачем тогда вообще брали Амарала, если решение принимает Жданов?
+2
0
+2
Карпин был уже 2 раза в Спартаке и его чувство юмора кирпича порядком поднадоело, а Черчесов-этот солдафон, тоже был и тоже не прижился.
+2
0
+2
Может чего не понимаю, но что хорошего в Янсене? Человек на шестом десятке ни одного титула не брал. Романцев, например, к пятидесяти годам уже заканчивал с тонной трофеев
+3
-1
+2
Чего можно ждать от клуба, где от члена совдира зависит, кто будет тренером?
+1
0
+1
Да кого бы не выбрали болелы Спартака, ветераны и журналисты через месяц будут требовать его увольнения! Так уже было с предыдущими 23 тренерами ! Это просто стало мемом - тренер плохой, а вот игроки топ!Игроки остаются , тренеры уходят , а результат ноль !
+1
0
+1
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Янсен больше подходит по системному подходу спартака - ноунейм, который провёл а качестве гт меньше одного сезона, и был уволен ещё до его окончания
Проверить инфу перед тем как писать, конечно же трудно, да?) Янсен 4 года АЗ тренировал.
+1
0
+1
Для того что бы найти тренера уровня Янсена,нужно было назначать Амарала?Федун ушел но клоунада в клубе осталась.Я хоть не люблю Черечесова,но уже считаю,что пусть лучше он будет,чем эти двое.
+4
-3
+1
Ответ Antonio Gaudi
Нет никаких "наших" игроков. Российские футболисты ничем особенно не отличаются от легионеров. Так же есть пахари и есть лентяи. В том же Зените есть Кержаков, Ерохин, Караваев, Cергеев - футболисты, которые вкалывают как проклятые на тренировках и сборах. Есть Дуглас, Барриос, Нино и Кассьера , которые вкалывают точно так же. А есть Вендел, который даже на сборы не всегда прилетает вовремя. Или Дзюба с Азуном, которые тренировались тоже через пень-колоду. Точно так же и в Спартаке.
Российские футболисты ничем особенно не отличаются от легионеров (с), именно поэтому в зените их выходит минимальное количество, да? 🤣🤣 как же там вкалывает на тренировках Кержаков, что всю карьеру как был вратарём уровня второй восьмёрки, так им и остался?
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Ответ КБ Сергей
Янсен - это кто? Чего добился этот тренер? Краснодар Ивича мы видели. Это было симпатично… до весны. Правда, Спартак Абаскаля, до первой его весны, тоже смотрелся обнадеживающе. Но мы, хоть, имеем представление о том, какую игру он может поставить, а он уже знаком с российскими реалиями. А о Янсене ни мы ничего не знаем, ни он, даже близко не представляет, куда его сватают. Как по мне, сейчас ни один иностранец не сможет вправить мозги нашим игрокам и заставить их пахать, а начинать надо именно с этого. Они ведь считают, что играют хорошо, но не везёт немножко.
А чего добился Ивич? Что навыигрывал у нас? Безвольно слил кубок и провалил весну, потерял весь отрыв, который был.
У половины паспортистов элементарно не хватает класса, паши, не паши, а если игрок до сих пор не научился играть в пас и бить по воротам, то это уже не исправить.
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Ответ WelD
Именно так, "Кот в мешке " опять очередной Ноу Нейм. Потом получим результат Абаскаля. Ну сколько уже можно наступать на грабли.
а нам ещё пару лет пить валидол😡
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0
Ответ КБ Сергей
Янсен - это кто? Чего добился этот тренер? Краснодар Ивича мы видели. Это было симпатично… до весны. Правда, Спартак Абаскаля, до первой его весны, тоже смотрелся обнадеживающе. Но мы, хоть, имеем представление о том, какую игру он может поставить, а он уже знаком с российскими реалиями. А о Янсене ни мы ничего не знаем, ни он, даже близко не представляет, куда его сватают. Как по мне, сейчас ни один иностранец не сможет вправить мозги нашим игрокам и заставить их пахать, а начинать надо именно с этого. Они ведь считают, что играют хорошо, но не везёт немножко.
не мозги им вправлять,а гнать
0
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0
Ответ Antonio Gaudi
Нет никаких "наших" игроков. Российские футболисты ничем особенно не отличаются от легионеров. Так же есть пахари и есть лентяи. В том же Зените есть Кержаков, Ерохин, Караваев, Cергеев - футболисты, которые вкалывают как проклятые на тренировках и сборах. Есть Дуглас, Барриос, Нино и Кассьера , которые вкалывают точно так же. А есть Вендел, который даже на сборы не всегда прилетает вовремя. Или Дзюба с Азуном, которые тренировались тоже через пень-колоду. Точно так же и в Спартаке.
Под «нашими» я подразумевал не гражданство, а клубную принадлежность. Я имел в виду спартаковских игроков.
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Ответ Игорь Паршиков
это сборище дэбилов не будут играть ни при каком тренере пока не уберут костяк ,как при глушакове .
При Глушакове мы стали чемпионами. И именно этот маленький и злой, мог легко напихать таким большим и ленивым как сменивший его Жора. А когда надо, именно Глушаков мог решить исход матча. И делал это не раз. Так что не надо ничего придумывать. Есть глаза и есть цифры. Подумай об этом.
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Ответ Владимир Данилов
Большой вопрос, нужен ли этот бардак "более-менее именитому тренеру". Если, конечно, у него есть спортивные и профессиональные амбиции, а не только финансовые интересы.
очевидно, бабло зарешает..учитывая, что у нас явно проблем с бюджетом для тренера нет
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Ответ Lann1ster
пора бы уже взять более-менее именитого тренера, который хоть что-то выигрывал в своей тренерской карьере..надоела эта ромашка - повезет-не повезет
А какова планка этого «хоть что-то»? То есть, кубок России или еврокубок или что вообще
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Ответ Alex Chernov
Из всех этих фамилий почему то больше всего не нравится какой то решала Жданов. По фактам, в таком чемпионате, по большому счету все равно кто тренер, но местный предпочтительнее ибо легов в принципе лучше отпустить, в чем их прикол неронятно 🙃
Вице-президент Лукойла по финансам это не "какой-то".
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Ивич, х-ле тут думать. Но назначат Янсена (пожалуйста нет).
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