Ивич и Янсен – главные кандидаты «Спартака». Члену совдира, который будет выбирать, больше нравится экс-тренер «Краснодара»
У «Спартака» два основных кандидата на пост главного тренера.
Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, главные кандидаты на пост тренера «Спартака» – это Владимир Ивич и Паскаль Янсен. Велика вероятность того, что клуб назначит одного из этих двух специалистов.
«Выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом.
На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал. Вариант с назначением кого-то из пары Черчесов или Карпин Жданову, наоборот, не видится правильным», – рассказал источник.
Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Как по мне, сейчас ни один иностранец не сможет вправить мозги нашим игрокам и заставить их пахать, а начинать надо именно с этого. Они ведь считают, что играют хорошо, но не везёт немножко.
А есть Вендел, который даже на сборы не всегда прилетает вовремя. Или Дзюба с Азуном, которые тренировались тоже через пень-колоду.
Точно так же и в Спартаке.
Каррера же с ними как-то справлялся, а Аленичев например не справлялся. Тедеско справлялся, а Кононов не справлялся. И то, что Абаскаль не справился не значит, что у Черчесова получится с ними лучше, чем у условного Тен Хаага. Дело здесь только в уровне тренера и в поддержке его руководством. И не более.
У половины паспортистов элементарно не хватает класса, паши, не паши, а если игрок до сих пор не научился играть в пас и бить по воротам, то это уже не исправить.