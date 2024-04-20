Ивич и Янсен – главные кандидаты «Спартака». Члену совдира, который будет выбирать, больше нравится экс-тренер «Краснодара»

У «Спартака» два основных кандидата на пост главного тренера.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, главные кандидаты на пост тренера «Спартака» – это и Паскаль Янсен. Велика вероятность того, что клуб назначит одного из этих двух специалистов.

«Выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом.

На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал. Вариант с назначением кого-то из пары или Карпин Жданову, наоборот, не видится правильным», – рассказал источник.

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

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