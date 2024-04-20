Юрану звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке» (Иван Карпов)

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сергей Юран Валерий Карпин Лукойл Пари НН Паскаль Янсен Владимир Слишкович Футбол

У Сергея Юрана спрашивали насчет работы в «Спартаке».

По данным инсайдера Ивана Карпова, неделю назад тренеру «Пари НН» звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке».

Кроме того, временного тренера «Спартака» Владимира Слишковича агенты предложили рассмотреть в «Пари НН». Однако Карпов допускает, что вариант с Юраном рассматривается как запасной.

Также отмечается, что Паскаль Янсен сейчас не является кандидатом на пост тренера «Спартака», а переход Валерия Карпина оценивается как маловероятный.

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94 комментария
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Вован и Лексус снова в деле.
+100
-3
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-Алло, Сергей?
-Да.
-Что вы думаете о работе в Спартаке?
-Да это просто мечта,я...
-Спасибо за ваше мнение. Досвидания.
+72
-1
+71
😁😁😁
+42
-2
+40
Ответ Любезный Коссутий
почему никто не звонит Мостовому? дайте уже Александру возглавить любимую команду 👀
Номер телефона не знают.
+36
-1
+35
Ага. Мне вот на днях тоже звонил глава службы безопасности Сбера.)))
+34
-2
+32
Карп бухает)
+29
-8
+21
Ответ Усатый КозлоБык
Карп бухает)
Судя по тому что ты оставил 16 однотипных комментариев, вы вместе бухаете
+19
-4
+15
Из Лукойла. Походу какой-то заправщик
+13
0
+13
На заправке забыл кошелёк, там номер был, перезвонили.
+14
-3
+11
Ответ Боруссия Мюнгладбах
-Алло, Сергей? -Да. -Что вы думаете о работе в Спартаке? -Да это просто мечта,я... -Спасибо за ваше мнение. Досвидания.
Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии.😂
+10
-1
+9
Если бы это было на самом деле, Юран за минуту бы собрал чемодан и первым же рейсом махнул в Москву.
+11
-3
+8
Ответ Зубы Дзюбы
В чем сомнения?
Никаких сомнений. Отдал ему пин код карты чтобы они спасли мои деньги. На пару с товарищем майором.))
+11
-3
+8
А что, Юран не самый плохой вариант, будет 😃
+10
-3
+7
почему никто не звонит Мостовому? дайте уже Александру возглавить любимую команду 👀
+21
-16
+5
И у меня пара пропущенных. Блин
+4
-1
+3
Мне кажется, или Карп бухает?
+5
-2
+3
Ответ Юрий Костыгин
Вован и Лексус снова в деле.
Опоссумы гребанные, че вы смеетесь?! Че вы смеетесь,га? Тут вам пранк што ли?!
+6
-3
+3
Ответ Усатый КозлоБык
Карп бухает)
Причем с барсиком лично
+4
-2
+2
Юрану щас не до этого.
Ему надо "лохов в стойло ставить".
+3
-1
+2
Ответ Любезный Коссутий
почему никто не звонит Мостовому? дайте уже Александру возглавить любимую команду 👀
Некогда ему. Чеканит.
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-1
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Блин, если он придёт в Спартак - это вообще смех!!!
+3
-2
+1
- Алло, Сергей?
- Да!
- Это «Лукойл»…
- Бензин у Вас г…вно, цены завышены, сосиски не вкусные, кофе отстойный…
- Спасибо, мы Вас поняли, Ваше мнение очень важно для нас!
- Да идите…
Слышит отдаленно в трубку «Звоните Валере. Только говорите, что из Спартака сразу, а то Саламычу Зарема набрала, он ее сразу послал, подумал, что опять доставка шашлыка»
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Номер телефона не знают.
- Алло, это Володька? Ты телефон Мостового не знаешь?

всегда можно найти выход из ситуации 😎
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С заправки Лукойла
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Номер телефона не знают.
Да к него телефон занят постоянно))) Он же мешки не любит ворочить
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https://m.youtube.com/watch?v=dgWZ9o6PxZA напомнило
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Ответ two_moons
Иван Карпов. Этого достаточно.
Он вроде не ошибается.
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На заправке поговорил с операторм в будке видимо
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заправщик звонил! сказал шланг увез
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Юран с характером, там такой не нужен.
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