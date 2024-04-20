Юрану звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке» (Иван Карпов)
У Сергея Юрана спрашивали насчет работы в «Спартаке».
По данным инсайдера Ивана Карпова, неделю назад тренеру «Пари НН» звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке».
Кроме того, временного тренера «Спартака» Владимира Слишковича агенты предложили рассмотреть в «Пари НН». Однако Карпов допускает, что вариант с Юраном рассматривается как запасной.
Также отмечается, что Паскаль Янсен сейчас не является кандидатом на пост тренера «Спартака», а переход Валерия Карпина оценивается как маловероятный.
-Да.
-Что вы думаете о работе в Спартаке?
-Да это просто мечта,я...
-Спасибо за ваше мнение. Досвидания.
Ему надо "лохов в стойло ставить".
- Да!
- Это «Лукойл»…
- Бензин у Вас г…вно, цены завышены, сосиски не вкусные, кофе отстойный…
- Спасибо, мы Вас поняли, Ваше мнение очень важно для нас!
- Да идите…
Слышит отдаленно в трубку «Звоните Валере. Только говорите, что из Спартака сразу, а то Саламычу Зарема набрала, он ее сразу послал, подумал, что опять доставка шашлыка»
всегда можно найти выход из ситуации 😎