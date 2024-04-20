Юрану звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке» (Иван Карпов)

У Сергея Юрана спрашивали насчет работы в «Спартаке».

По данным инсайдера Ивана Карпова, неделю назад тренеру «Пари НН» звонили из « » и интересовались его мнением о работе в « ».

Кроме того, временного тренера «Спартака» Владимира Слишковича агенты предложили рассмотреть в «Пари НН». Однако Карпов допускает, что вариант с рассматривается как запасной.

Также отмечается, что Паскаль Янсен сейчас не является кандидатом на пост тренера «Спартака», а переход оценивается как маловероятный.