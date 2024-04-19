Чемпионат Германии. «Айнтрахт» против «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу, «Байер» с «Боруссией» Дортмунд – в воскресенье

«Айнтрахт» примет «Аугсбург» в стартовом матче 30-го тура Бундеслиги.

В субботу « » сыграет с « » в гостях, « » – с « ».

В воскресенье « » примет « », а « » в ранге чемпиона сыграет с «Боруссией» .

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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