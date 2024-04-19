Чемпионат Германии. «Айнтрахт» против «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу, «Байер» с «Боруссией» Дортмунд – в воскресенье
«Айнтрахт» примет «Аугсбург» в стартовом матче 30-го тура Бундеслиги.
В субботу «РБ Лейпциг» сыграет с «Хайденхаймом» в гостях, «Бавария» – с «Унионом».
В воскресенье «Вердер» примет «Штутгарт», а «Байер» в ранге чемпиона сыграет с «Боруссией» Дортмунд.
30-й тур
- Дата проведения
- 19 апреля, 21.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.30, «Фойт-Арена»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 20 апреля, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 21 апреля, 16.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.30, «Европа-Парк-Штадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.