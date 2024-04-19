Чемпионат Германии. «Айнтрахт» против «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу, «Байер» с «Боруссией» Дортмунд – в воскресенье

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«Айнтрахт» примет «Аугсбург» в стартовом матче 30-го тура Бундеслиги.

В субботу «РБ Лейпциг» сыграет с «Хайденхаймом» в гостях, «Бавария» – с «Унионом». 

В воскресенье «Вердер» примет «Штутгарт», а «Байер» в ранге чемпиона сыграет с «Боруссией» Дортмунд

Чемпионат Германии

30-й тур

Айнтрахт Ф – Аугсбург
Дата проведения
19 апреля, 21.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хайденхайм – РБ Лейпциг
Дата проведения
20 апреля, 16.30, «Фойт-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вольфсбург – Бохум
Дата проведения
20 апреля, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кельн – Дармштадт
Дата проведения
20 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хоффенхайм – Боруссия М
Дата проведения
20 апреля, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Унион – Бавария
Дата проведения
20 апреля, 19.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вердер – Штутгарт
Дата проведения
21 апреля, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Боруссия Д – Байер
Дата проведения
21 апреля, 18.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Фрайбург – Майнц
Дата проведения
21 апреля, 20.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

1 комментарий
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