Гол Иванова «Металлургу» на 59:59 отменен из-за паса рукой Герната

Теги Металлург Мг Локомотив судьи КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Мартин Гернат видеоповторы Георгий Иванов Хоккей

Гол Георгия Иванова «Металлургу» на 59:59 отменен из-за паса рукой у Герната.

Во втором матче финала Кубка Гагарина «Металлург» одержал победу над клубом из Ярославля со счетом 1:0 (2-0 в серии). 

Форвард «Локомотива» Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца игры.

После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната

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95 комментариев
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Формально, правило есть правило. Но видно, что он не отдавал пас рукой партнёру, а подыгрывал себе. Но так как был применён силовой приём, то естественно получился пас своему. Не ждать же партнёру, когда соперник ей завладеет. На самом деле серьёзный прецедент, чтобы изменить это правило.
+65
-8
+57
Как быстро риторика поменялась от "машина без слабых мест, 4-0/4-1 в серии" до "судейский беспредел, украли аж второй гол за 120 минут у команды, которая больше всех заслужила".
+38
-9
+29
Был пас рукой и по правилам игрок Локомотива не имел права касаться шайбы первым - это также трактуется, как при положении в не игры. Такие правила, вопрос закрыт.
+32
-7
+25
Ответ el ruso guapo
Формально, правило есть правило. Но видно, что он не отдавал пас рукой партнёру, а подыгрывал себе. Но так как был применён силовой приём, то естественно получился пас своему. Не ждать же партнёру, когда соперник ей завладеет. На самом деле серьёзный прецедент, чтобы изменить это правило.
>Не ждать же партнёру, когда соперник ей завладеет
Ждать. Ничего менять не нужно. Возможно нужно создать прецедент с запретом ММГ забивать шайбы, чтобы Локомотив мог играть на свои рабочие 0:0
+22
-6
+16
Да, блин. И не поспоришь.
+17
-2
+15
все по делу отменили
+14
-1
+13
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
То, что пас он не отдавал своему и это любой знает, кто хоть как-то играл или знаком с хоккее. Он шайбу себе подыграл, чтобы она не вышла из зоны, так как скакала сильно. В этот момент его приложили хорошо, а шайба осталась. Согласно правилу игроки локо должны было стоять как деревья и ждать когда ммг завладеет ей. Это абсурд. Это требует дополнений к правилу.
+16
-4
+12
Если уж и заниматься буквоедством то удаление игроку ММг
Что за отмашку клюшкой ничего не дали, что тут
В матче Северстали и торпедо тоже отменили гол за пас рукой, хотя там настолько левое касание было что никак не влияло на гол, там вообще от своей синей до гола больше 5 секунд прошло
Дебилизм как в футбольном вар, это я могу смотреть, а это нет
И ещё раз повторюсь : зачем столько судей если отменяют после просмотра видео?
+13
-4
+9
надеюсь после этого момента Локо заиграет. Для нейтрального болельщика это не смотрибельно. Магнитка атакует, а Локо просто пытается мешать им это делать. Хочется более острой игры
+9
-2
+7
Ответ Sergey Smolensky
Вот и думай судьям) Засчитай гол чтобы сохранить интригу - получишь по голове от судейского комитета (хотя они могут получить за другое, например за Юрова), и хейт от ММГ когда они разберутся. Не засчитай гол - получишь хейт паровозов. Мне интересно, какое отношение в НХЛ со стороны их местного судейского комитета (может настолько закрытая организация, что не слышал), что судьи там чудят чуть ли не через матч пропуская кучу удалений, а потом наугад удаляя по "фану". Но, хейт там от болел идёт, а от сотрудников клуба или игроков я почти и не слышал. Т.е судить они могут как хотят и не бояться брать ответственность. У нас же на судьях дополнительный якорь висит
Я в матчах НХЛ частенько вижу странные решения судей, а порой и очень странные. Поэтому своя трактовка и тут и там
+6
0
+6
Много споров, но несомненно одно.Зачем он играл в принципе рукой?Останавливай клюшкой и вопросов не будет.Ведь шайба шла по льду, а не где-то на высоте.
Ну, да, хотел на верного оставить шайбу в зоне ибо время и заодно удобно выложить себе на ход, на крюк.Ну, за это и поплатился.Играй клюшкой.
+6
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+5
Купили! Ко ко ко! Никогда такого в калхэль не было и вот опять))))
+7
-4
+3
Ответ Cosx
Нашли к чему придраться, они еще бы на минуту назад отмотали, ушлые какие. Надеюсь в Ярославле их вынесут
Нашли к чему придраться они в голе Маклюкова,когда Михайлис одновременно зашёл в зону с шайбой, а тут пас рукой
+5
-2
+3
Всё по правилам, всё правильно, так и должно быть
+7
-4
+3
Я думал почему Разин такой спокойный, секунды не хватило выстоять, по идее рвать и метать должен. А он оказывается всё видел.
+4
-1
+3
Ответ Montreal
Ну вот и в хоккее у судей вместо сердца ….
…Мозги и все по правилам?
+3
0
+3
Ответ Сергей Эдуардов
Пассивный пас рукой не может считаться собственно пасом
Нет никакого деления на пассивный и активный.
+3
0
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Ответ Владимир Л.
Много споров, но несомненно одно.Зачем он играл в принципе рукой?Останавливай клюшкой и вопросов не будет.Ведь шайба шла по льду, а не где-то на высоте. Ну, да, хотел на верного оставить шайбу в зоне ибо время и заодно удобно выложить себе на ход, на крюк.Ну, за это и поплатился.Играй клюшкой.
Да, начал выдумывать, сразу получил силовой, понял, что накосячил и ножки подогнул в расчете на удаление. Судьи на 100% правы. Единственное, что сразу не увидели, а только после просмотра. Проспали или намеренно не свиснули, вопрос?
+4
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+3
Ответ el ruso guapo
То, что пас он не отдавал своему и это любой знает, кто хоть как-то играл или знаком с хоккее. Он шайбу себе подыграл, чтобы она не вышла из зоны, так как скакала сильно. В этот момент его приложили хорошо, а шайба осталась. Согласно правилу игроки локо должны было стоять как деревья и ждать когда ммг завладеет ей. Это абсурд. Это требует дополнений к правилу.
Играл, и знаком хорошо, любое опрокидывания шайбы себе наход трактуется именно так, если игрок твоей команды её касается быстрее тебя, в данном случае можно с натяжкой было фол указать, максимум из этого эпизода для Локо.
+2
0
+2
Ответ Why always me?!
Я думал почему Разин такой спокойный, секунды не хватило выстоять, по идее рвать и метать должен. А он оказывается всё видел.
Я заметил что он всегда с одним и тем же выражением лица выигрывает/проигрывает/забивает. Я про себя думаю как он это делает? Где его нервы? 🤣
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
Комментарий скрыт
Почему не удивительно такой комментарий получить от болельщика спартака? ))))
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+2
Ответ Фёдор Кузнецов
Он попал под чистый силовой, и откинул шайбу партнёру
Нет пересмотри еще раз он оставлял шайбу себе, а потом уже попал под силовой
+2
-1
+1
Ну вот и в хоккее у судей вместо сердца ….
+3
-2
+1
Ответ Cosx
Нет там чистый офсайд, ситуации разные
Чем чистый офсайд отличается от чистого паса рукой? И там и там игра останавливается.
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Ответ Sergey Smolensky
Да, в НХЛ судят как попало порой, иногда цирковые представления происходят. Но оно и понятно, в угоду зрелищности там положили на правила. Если бы судили нормально, то команда регулярно по минут 15 штрафа набирали за удары и зацепы
https://youtu.be/rrbxAfKGguc?si=3O3kYZxkJi5B5bmV

Например, гол Замулы. Судья свистел остановку игры, потеряв шайбу и потом объяснял Оттаве почему гол защитал. Или ещё была отмена шайбы в матче Каролины с Нью-Джерси вроде, там лёгкий контакт с коньком вратаря, но вратарь вне площади ворот и отмена. Хотя вне площади вратарь как полевой
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Ответ Promertez
душили Локо и додушили... Смазанная 2 игра финала PS нейтральный зритель, за красивый хоккей
Нейтральный зритель который хочет красивый хоккей, от куда ему взяться если играет Локо, красивый хоккей и Локо в данном сезоне несовместимы, к сожалению.
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Спасибо вам парни, за то, что всегда играете до последней секунды. Да, возможно этот момент ударит по морали, а возможно, наоборот разозлит. Как бы то ни было, винить вас в безволии никто не имеет права. Для Ярославля вы всё равно лучшие. Закончу словами Наильича.... "Идите, и бейтесь...!!! " (С)
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Ответ Sergey Nosov
Хоккей не интересный с обеих сторон (((((
Что не интересного в игре Магнитки? За первые два периода в принципе 2-3 могли свободно забросить.
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Ответ Марат
Был пас рукой и по правилам игрок Локомотива не имел права касаться шайбы первым - это также трактуется, как при положении в не игры. Такие правила, вопрос закрыт.
Спасибо, что вопрос закрыл, а то все голову сидят ломают из-за чего отменили)
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Ответ Rust Basharov
И где тут "пас рукой"? Трындец. Рожу набить за такое решение судьям.
Или тебе глаза прочистить
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