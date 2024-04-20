Гол Иванова «Металлургу» на 59:59 отменен из-за паса рукой Герната
Гол Георгия Иванова «Металлургу» на 59:59 отменен из-за паса рукой у Герната.
Во втором матче финала Кубка Гагарина «Металлург» одержал победу над клубом из Ярославля со счетом 1:0 (2-0 в серии).
Форвард «Локомотива» Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца игры.
После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната.
Ждать. Ничего менять не нужно. Возможно нужно создать прецедент с запретом ММГ забивать шайбы, чтобы Локомотив мог играть на свои рабочие 0:0
Что за отмашку клюшкой ничего не дали, что тут
В матче Северстали и торпедо тоже отменили гол за пас рукой, хотя там настолько левое касание было что никак не влияло на гол, там вообще от своей синей до гола больше 5 секунд прошло
Дебилизм как в футбольном вар, это я могу смотреть, а это нет
И ещё раз повторюсь : зачем столько судей если отменяют после просмотра видео?
Ну, да, хотел на верного оставить шайбу в зоне ибо время и заодно удобно выложить себе на ход, на крюк.Ну, за это и поплатился.Играй клюшкой.
Например, гол Замулы. Судья свистел остановку игры, потеряв шайбу и потом объяснял Оттаве почему гол защитал. Или ещё была отмена шайбы в матче Каролины с Нью-Джерси вроде, там лёгкий контакт с коньком вратаря, но вратарь вне площади ворот и отмена. Хотя вне площади вратарь как полевой