Гол Иванова «Металлургу» на 59:59 отменен из-за паса рукой Герната

Гол Георгия Иванова «Металлургу» на 59:59 отменен из-за паса рукой у Герната.

Во втором матче финала Кубка Гагарина «Металлург» одержал победу над клубом из Ярославля со счетом 1:0 (2-0 в серии).

Форвард «Локомотива» Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца игры.

После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната.