«Милан» уволит Пиоли по окончании сезона. Клуб вылетел из 1/4 ЛЕ и идет 2-м в Серии А

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия отставки Футбол

«Милан» уволит главного тренера Стефано Пиоли по окончании сезона.

«Россонери» начнут заниматься этим вопросом в ближайшие недели, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что Пиоли может покинуть «Милан» в случае вылета из Лиги Европы. В четверг «россонери» проиграли «Роме» (1:2) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 0:1).

После 32 туров «Милан» занимает в Серии А 2-е место, отставая от «Интера» на 14 очков.

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37 комментариев
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очень мудрое решение уволить тренера который помогает команде идти на 2 месте
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Феерические идиоты.
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ох как они пожалеют об этом , ещё не подозревают )
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Ответ Mikael Rikhard
Мальдини ушли, теперь Пиоли. дальше состав распродать и бороться за серию Б
Если бы Мальдини остался, то Пиоли ушел бы еще в прошлом году. Но откуда это знать мимопроходящим плюседрочерам.
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А мне кажется все правильно. Конечно Пиоли проделал отличную работу, выиграл долгожданное скудетто, полуфинал Лиги Чемпионов - это то, что навсегда останется в списке его достижений и за что болельщики этого замечательного клуба будут ему благодарны. Но вот на сегодняшний день, глядя на игру Милана в целом, мне лично видится, что Стефано достиг уже потолка и больше ничего не сможет дать этой команде. Конечно кто-то скажет, что результаты в целом удовлетворительные и будут в целом правы, но нет прогресса команды и индивидуального роста игроков.
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Маразм крепчал. Для полноты картины нужно назначить Аллегри.
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Сразу скаже, что я далеко не фанат Милана. На мой взгляд, Пиоли выжимает из текущего состава почти максимум. Объективно Милан уступает Интеру в некоторых ключевых позициях.
Что до еврокубков, то здесь Милану сильно не повезло с жеребьёвкой, они попали в реальную группу смерти, проход ПСЖ и Боруссии в полуфинал это подтвердил. Но смотрелся Милан вполне достойно. Будь моя воля, я бы Пиоли не увольнял и оценил бы его работу где-то на 7-7,5 из 10.
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Ответ Трент Резнор
Уволят его и сразу дела в гору пойдут. Всегда же так происходит…
Да вот у Ромы пошли вдруг.
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а какие дифирамбы пели ему год-два назад.... Таков современный футбол, один неудачный сезон - и тебя списывают
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Ни видел я рисунка ни в одном из сезонов Пиоли в Милане. Всё на индивидулке - Леау, Тео, класс Жиру, теперь Пулишич появился. Команда не знает, что с мячом делать, если Леау закрыт - сваливаются на навесы.
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Жалко, но что-то делать надо.
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Мальдини ушли, теперь Пиоли. дальше состав распродать и бороться за серию Б
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Уволят его и сразу дела в гору пойдут. Всегда же так происходит…
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Ответ giant
Но прикол в том, что у Пиоли был как раз только один удачный из почти 5.
Он вывел команду в ЛЧ впервые за много лет - уже 1ый удачный сезон
Он завоевал чемпионство впервые за много лет - уже как минимум 2ой удачный сезон
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Ответ Pro_Zenit_7
Там президента клуба зовут не Серждиньо Галицкисси?😅
итальянцы и армяне - те ещё братья по разуму
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Ювентус по окончании сезона расстреляет Аллегри и перемолоть его как корм для североафриканских гусей - команда нигде не участвует и идет 3 в Серии А с 3 оками в последних 12 матчах
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Ответ Helge
а какие дифирамбы пели ему год-два назад.... Таков современный футбол, один неудачный сезон - и тебя списывают
Но прикол в том, что у Пиоли был как раз только один удачный из почти 5.
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Ответ vals1702
с этим составом трофеев не будет.
А что не так с составом. Ну какие же .......У Милана один из самых дорогих и лучших составов в Италии. И не знают как играть что с мячом делать. Вы не болеете за Милан и живете в прошлом? Средний был он у Джампаоло.
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Ответ corazon blanco
А мне кажется все правильно. Конечно Пиоли проделал отличную работу, выиграл долгожданное скудетто, полуфинал Лиги Чемпионов - это то, что навсегда останется в списке его достижений и за что болельщики этого замечательного клуба будут ему благодарны. Но вот на сегодняшний день, глядя на игру Милана в целом, мне лично видится, что Стефано достиг уже потолка и больше ничего не сможет дать этой команде. Конечно кто-то скажет, что результаты в целом удовлетворительные и будут в целом правы, но нет прогресса команды и индивидуального роста игроков.
Порой, когда достигается потолок, то это потолок команды, а не тренера и в данном случае странно считать, что с другим тренером можно потолок этой команды пробить.
Поэтому нужно строить новый Милан именно с Пиоли, чтобы этот потолок пробить.
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Даже не знаю, а кого назначать? Клоппа? Вернуть обратно Олега «Аллегри»? Моуриньо? Конте? Варианты не самые лучшие)
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Ответ Edson Barbosa
ох как они пожалеют об этом , ещё не подозревают )
Не пожалеют, им пофиг
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Ответ Darren&K
Если ты про тех плюсует тебя то абсолютно прав. Болелы Милана все хотят ухода Пиоли. И хватит этой ерунды про средний состав и тд. У Милана один из лучших составов в Италии. Все живете прошлым. Кризис был иза Берла, сейчас так не будет. Милан в полном порядке с руководством и найдут хорошего тренера. Ты хоть смотри иногда и не табличку м.......
Ну да, ну да... посмотрим на вас с Сарри в следующем сезоне, когда вы с этим составом будете за попадание в ЛЕ бороться.
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Ответ Ящик пива
Да вот у Ромы пошли вдруг.
Проклятие Жозе ещё настигнет их
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Читаю комментарии в группе Милана, там каждый матч обсуждают какие неверные решения делает Пиоли по ходу матча. Учитывая регресс результатов, наверное это заслуженно.
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Спартак ждёт его!
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Ответ corazon blanco
А мне кажется все правильно. Конечно Пиоли проделал отличную работу, выиграл долгожданное скудетто, полуфинал Лиги Чемпионов - это то, что навсегда останется в списке его достижений и за что болельщики этого замечательного клуба будут ему благодарны. Но вот на сегодняшний день, глядя на игру Милана в целом, мне лично видится, что Стефано достиг уже потолка и больше ничего не сможет дать этой команде. Конечно кто-то скажет, что результаты в целом удовлетворительные и будут в целом правы, но нет прогресса команды и индивидуального роста игроков.
Индивидуальный рост игроков возможен в юном возрасте
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Ответ <CRISTIANO>
Порой, когда достигается потолок, то это потолок команды, а не тренера и в данном случае странно считать, что с другим тренером можно потолок этой команды пробить. Поэтому нужно строить новый Милан именно с Пиоли, чтобы этот потолок пробить.
Собственно этот сезон таким и планировался ведь. В прошлом сезоне в ЛЧ не попадали (ситуацию с Юве за скобки берём), но решили подогнать игроков Пиоли и доверить сезон ему. Что в итоге?

Периодические взлёты
В основном индивидуальные перформансы
Редкая командная игра
Тонна травм (виноват весь штаб)
Много поражений в важных матчах (тут и Интер и ЛЕ и группа в ЛЧ и кубок Италии и в чемпионате тоже)
Безвольные игры с навесами

Это всё помогло удержаться в топ-4 в этот раз, тем более что у соперников проблемы свои, но нет прогресса больше. Топтание на месте.
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Там президента клуба зовут не Серждиньо Галицкисси?😅
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А можно сейчас? Чтобы команда перед дерби взбодрилась?
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Ну что же, добро пожаловать в яму снова
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