«Милан» уволит Пиоли по окончании сезона. Клуб вылетел из 1/4 ЛЕ и идет 2-м в Серии А

«Милан» уволит главного тренера Стефано Пиоли по окончании сезона.

«Россонери» начнут заниматься этим вопросом в ближайшие недели, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что Пиоли может покинуть « » в случае вылета из Лиги Европы. В четверг «россонери» проиграли «Роме» (1:2) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 0:1).

После 32 туров «Милан» занимает в Серии А 2-е место, отставая от «Интера» на 14 очков.