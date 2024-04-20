«Милан» уволит Пиоли по окончании сезона. Клуб вылетел из 1/4 ЛЕ и идет 2-м в Серии А
«Милан» уволит главного тренера Стефано Пиоли по окончании сезона.
«Россонери» начнут заниматься этим вопросом в ближайшие недели, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщалось, что Пиоли может покинуть «Милан» в случае вылета из Лиги Европы. В четверг «россонери» проиграли «Роме» (1:2) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 0:1).
После 32 туров «Милан» занимает в Серии А 2-е место, отставая от «Интера» на 14 очков.
Что до еврокубков, то здесь Милану сильно не повезло с жеребьёвкой, они попали в реальную группу смерти, проход ПСЖ и Боруссии в полуфинал это подтвердил. Но смотрелся Милан вполне достойно. Будь моя воля, я бы Пиоли не увольнял и оценил бы его работу где-то на 7-7,5 из 10.
Он завоевал чемпионство впервые за много лет - уже как минимум 2ой удачный сезон
Поэтому нужно строить новый Милан именно с Пиоли, чтобы этот потолок пробить.
Периодические взлёты
В основном индивидуальные перформансы
Редкая командная игра
Тонна травм (виноват весь штаб)
Много поражений в важных матчах (тут и Интер и ЛЕ и группа в ЛЧ и кубок Италии и в чемпионате тоже)
Безвольные игры с навесами
Это всё помогло удержаться в топ-4 в этот раз, тем более что у соперников проблемы свои, но нет прогресса больше. Топтание на месте.