Почеттино считает, что «Челси» не получил «очевидный пенальти» за игру Грилиша рукой: «Я спросил у Оливера, почему самому не посмотреть на мониторе»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Маурисио Почеттино Майкл Оливер Джек Грилиш видеоповторы Футбол

Маурисио Почеттино остался недоволен работой судьи Майкла Оливера.

Во втором тайме игры «Манчестер Сити» – «Челси» (1:0) в Кубке Англии главный арбитр не назначил пенальти в ворота «горожан» после попадания мяча в руку вингеру Джеку Грилишу.

В разговоре с Talksport главный тренер «синих» заявил, что это был «очевидный пенальти», а также спросил: «Какой смысл в ВАР?»

Также Почеттино рассказал, о чем говорил с Оливером после матча.

«Я подошел поговорить, потому что Хесус Перес и мой штаб сказали, что пенальти был. Я спросил у Оливера: «Почему [самому] не посмотреть на мониторе?» – приводит слова тренера журналист Бен Джейкобс.

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29 комментариев
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Но пенальти ведь правда был!!!
И если бы его бил не Джексон, то все было бы иначе возможно
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Это самая явная игра рукой за последнее время. Мяч далеко, рука не находится в естественном положении, Грилиш двигает рукой в сторону мяча. Невероятно, что это не поставили, особенно учитывая, что только что дали манкам после рикошетов в игре последней.
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Ну ладно хоть не в чемпионате, но связь оливера с шейхами всё более явная))) дискредитирует себя Майкл, в глазах людей. Хотя в кармане после этого матча стало поменьше места свободного
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Ответ Павел Швецов
Это самая явная игра рукой за последнее время. Мяч далеко, рука не находится в естественном положении, Грилиш двигает рукой в сторону мяча. Невероятно, что это не поставили, особенно учитывая, что только что дали манкам после рикошетов в игре последней.
По моему в играх с Сити судья всегда были на стороне горожан. Это уже не первый год так!
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За деньги ДА!!!
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фк 115 нарушений покупают трофеи уже который сезон?
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Ничего удивительного, Оливер в своем стиле.
Как и весь судейский корпус🤡
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Ответ Yakut17
Если бы бездарность, купленная на гаражной распродаже, умел бить по воротам и вместо того чтобы подставить голову под мяч умел нормально играть головой, возможно, человеку по имени Поч не надо было клянчить пенальти.
Что значит клянчить? Может кое кто должен просто судить по правилам, вне зависимости от того, кто и как свои моменты использует?
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Оливер: "Потому что мне поступила оплата да я привык уже топить Челси своими решениями".
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Ответ Любезный Коссутий
Комментарий скрыт
О чем ты вообще? Там ВАР момент с Мадуэке смотрел со всех сторон несколько минут. Доброе утро 🤣
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На самом деле это не просто очевидный пенальти, это 1000% пенальти. Совершенно непонятно почему он не был назначен. Кстати впервые за года 2 посмотрел Челси. У меня вопрос, Джексон это точно футболист Челси? Ему самое место в каком нибудь лутоне. Это что за бревно? Челси не стидно что это играет у них в основе?
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Шейхи молодцы хорошо заносят 👍 Пора уже судьям выходить в футболках МС
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После этого вопроса Оливер еще раз проверил банковский счёт.)) Главное делать это с умным видом и витиевато объяснять почему это не пенальти. "С точки зрения банальной эрудиции ..."
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Так пенальти и был очевидный, либо там в апл и кубке разные трактовки?)
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Мог бы хотя бы угловой дать :((
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Оливер в своем репертуаре) Даже угловой не дали, или дали?
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Я понял в чём стратегия всей судейской дичи в АПЛ-вы можете говорить что угодно(демократия),а мы будем делать всё что угодно.Ну,извинятся завтра,но протокол уже в банке.
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Ситя не может - судья поможет. Ничего нового. Надо еще у Эвертона очков снять немного за это.
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Опять Сити вытаскивают судьи в ключевой момент?
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