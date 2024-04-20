Почеттино считает, что «Челси» не получил «очевидный пенальти» за игру Грилиша рукой: «Я спросил у Оливера, почему самому не посмотреть на мониторе»
Маурисио Почеттино остался недоволен работой судьи Майкла Оливера.
Во втором тайме игры «Манчестер Сити» – «Челси» (1:0) в Кубке Англии главный арбитр не назначил пенальти в ворота «горожан» после попадания мяча в руку вингеру Джеку Грилишу.
В разговоре с Talksport главный тренер «синих» заявил, что это был «очевидный пенальти», а также спросил: «Какой смысл в ВАР?»
Также Почеттино рассказал, о чем говорил с Оливером после матча.
«Я подошел поговорить, потому что Хесус Перес и мой штаб сказали, что пенальти был. Я спросил у Оливера: «Почему [самому] не посмотреть на мониторе?» – приводит слова тренера журналист Бен Джейкобс.
И если бы его бил не Джексон, то все было бы иначе возможно
Как и весь судейский корпус🤡