Почеттино считает, что «Челси» не получил «очевидный пенальти» за игру Грилиша рукой: «Я спросил у Оливера, почему самому не посмотреть на мониторе»

Маурисио Почеттино остался недоволен работой судьи Майкла Оливера.

Во втором тайме игры « » – « » (1:0) в Кубке Англии главный арбитр не назначил пенальти в ворота «горожан» после попадания мяча в руку вингеру .

В разговоре с Talksport главный тренер «синих» заявил, что это был «очевидный пенальти», а также спросил: «Какой смысл в ВАР?»

Также Почеттино рассказал, о чем говорил с после матча.

«Я подошел поговорить, потому что Хесус Перес и мой штаб сказали, что пенальти был. Я спросил у Оливера: «Почему [самому] не посмотреть на мониторе?» – приводит слова тренера журналист Бен Джейкобс.