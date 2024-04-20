«Ман Сити» прошел в финал Кубка Англии 2-й раз подряд – такого не было с 1950-х. «Горожане» сыграют с «МЮ» или «Ковентри»

«Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка Англии.

В полуфинале команда одолела « » – 1:0. В решающем матче она встретится с победителем пары « » – « ».

«Горожане» вышли в финал Кубка Англии во второй раз подряд – такого не было с середины 1950-х. В 2023 году « » завоевал трофей, одолев «МЮ».