«Ман Сити» прошел в финал Кубка Англии 2-й раз подряд – такого не было с 1950-х. «Горожане» сыграют с «МЮ» или «Ковентри»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Ковентри чемпионшип Футбол

«Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка Англии.

В полуфинале команда Пепа Гвардиолы одолела «Челси» – 1:0. В решающем матче она встретится с победителем пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

«Горожане» вышли в финал Кубка Англии во второй раз подряд – такого не было с середины 1950-х. В 2023 году «Манчестер Сити» завоевал трофей, одолев «МЮ».

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36 комментариев
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Такой Сити можно было спокойно проходить, после ЛЧ они выжаты как лимон, но когда у тебя в нападении Джексон такой форы недостаточно.
+31
0
+31
Подачи Мудрика это отдельный вид исскуства 😁
+28
-1
+27
Ответ Topwintop
Оливер легенда Сити-2 пеналя в ворота Сити не поставил чистых
А чë не три😆
+14
-1
+13
Челси прошел бы, если бы не усталость после еврокубков.
+11
-1
+10
Горожане с победой. Бернарду можно простить
+9
-1
+8
Джексон играл сегодня за Сити.
+8
-2
+6
На характере
Команда просто не бежит
+5
-1
+4
А если и мю выйдет в финал , то то же 2й год подряд )
+4
0
+4
Ответ Дзмітрый Фарботка
Челси прошел бы, если бы не усталость после еврокубков.
Трудно играть субботний полуфинал, сразу после четвертьфиналов ЛЧ/ЛЕ/ЛК подряд, где в соперниках быди одни гранды
+4
0
+4
Ответ Yobo
Подачи Мудрика это отдельный вид исскуства 😁
Ну не на 100 млн но на 90 подает 🤣
+4
0
+4
Ответ #SharkTeam
ниче ты притянул
это не я, это Спортц.
они притянули за уши 50-е года, зачем-то
+1
0
+1
в 50-е года Сити один финал выиграл, один проиграл.
все идет к проигрышу их второго финала, если только наш хромой МЮ туда выйдет завтра
+1
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+1
Все ругают Поча, но ведь не он же все эти полена и инвалидов в лазарет понакупал!
0
0
0
Че там? Палмер забил?
+1
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0
Ответ Любезный Коссутий
в 50-е года Сити один финал выиграл, один проиграл. все идет к проигрышу их второго финала, если только наш хромой МЮ туда выйдет завтра
ниче ты притянул
0
0
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Давай Ковентри. Можно будет дико поугарать с хейтерков, например
+4
-4
0
Ответ Yobo
Подачи Мудрика это отдельный вид исскуства 😁
Это как картины Дрисса из 1+1
0
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Комментарий удален пользователем
Ответ ман сити фейк
Витян?
Разумеется)
0
0
0
Ответ Topwintop
Комментарий удален модератором
Ты про Оливерпуля?
+2
-2
0
Ответ Axs Men
А чë не три😆
Комментарий удален модератором
вместо Джексона надо было брать кого то из судей
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Ответ Topwintop
Оливер легенда Сити-2 пеналя в ворота Сити не поставил чистых
Витян?
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Ответ Proper Chels
Когда судит матч Оливер победить сложно. Причем не важно какой это Челси - сегодняшний или 3-4 летней давности. Легенда по убийству Челси вместе с Тэйлором.
А ты значит сегодня не на стороне Ман Сити?))) обычно, когда речь идет о Ливерпуля ты с удовольствием к ним примазываешься ))))

Когда не дали пенальти Ливерпулю в первом круге против Челси и в последнем матче с Ман Сити, ты не жаловался на судей ))))
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Ответ Yobo
Такой Сити можно было спокойно проходить, после ЛЧ они выжаты как лимон, но когда у тебя в нападении Джексон такой форы недостаточно.
Это точно. Обидно, последний шанс Челси на еврокубки.
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Бернарду извинился за свой нелепый пенальти😄😁
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Да, такой ослабленный Сити Челси просто обязан был проходить.
Как можно было Челси разбазарить столько моментов?
Ну ведь мёртвый был Сити.
У Сити сегодня в обороне был полный швах, просто проходной двор.
Игра Уокера..... просто кровь из глаз.
Постоянные позиционные грубые ошибки.
Кевин, как и с Реалом, провёл плохой матч.
Сити надо уже этим летом искать игрока на замену Кевину.
Слишком часто стал ломаться и ошибок стал допускать многовато.
В общем Сити сегодня прошёл вопреки тому, что было на поле.
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Рекорд у Блэкберн Роверс - 3 победы в кубке Англии подряд.
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Хотелось 10:0 в пользу "Сити". Почему " Челси" сопротивлялся?
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В мясорубке с названием "полуфинал кубка Англии" победили мясники из Манчестера
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