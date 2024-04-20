«Ман Сити» прошел в финал Кубка Англии 2-й раз подряд – такого не было с 1950-х. «Горожане» сыграют с «МЮ» или «Ковентри»
«Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка Англии.
В полуфинале команда Пепа Гвардиолы одолела «Челси» – 1:0. В решающем матче она встретится с победителем пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».
«Горожане» вышли в финал Кубка Англии во второй раз подряд – такого не было с середины 1950-х. В 2023 году «Манчестер Сити» завоевал трофей, одолев «МЮ».
Команда просто не бежит
они притянули за уши 50-е года, зачем-то
все идет к проигрышу их второго финала, если только наш хромой МЮ туда выйдет завтра
Когда не дали пенальти Ливерпулю в первом круге против Челси и в последнем матче с Ман Сити, ты не жаловался на судей ))))
Как можно было Челси разбазарить столько моментов?
Ну ведь мёртвый был Сити.
У Сити сегодня в обороне был полный швах, просто проходной двор.
Игра Уокера..... просто кровь из глаз.
Постоянные позиционные грубые ошибки.
Кевин, как и с Реалом, провёл плохой матч.
Сити надо уже этим летом искать игрока на замену Кевину.
Слишком часто стал ломаться и ошибок стал допускать многовато.
В общем Сити сегодня прошёл вопреки тому, что было на поле.