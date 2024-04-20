У «Локомотива» 1 победа в 8 матчах после зимней паузы

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» выиграл лишь раз за 8 матчей после зимней паузы.

В субботу команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Рубином» (1:1) в рамках 25-го тура Мир РПЛ.

После зимней паузы «Локо» провел 8 матчей во всех турнирах – дважды проиграл, 5 раз сыграл вничью и один раз победил.

В РПЛ «Локо» на данный момент идет на 4-м месте, набрав 38 очков. 24 апреля москвичи на выезде сыграют с «Пари НН» в перенесенном матче 21-го тура.

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42 комментария
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В очередной раз задаю вопрос:кто такой Галактионов?Кто то может объяснить ,за какие заслуги он стал гл.тренером Локо?
+24
-4
+20
Игра скукотища, особенно крайние 10-15 минут, удерживали ничью в большинстве 🤷‍♂️
Галактионов до свидания, давно пора.
+21
-5
+16
А могли и проиграть. Рубин давил и удаление...
+14
0
+14
Ответ algersht
В очередной раз задаю вопрос:кто такой Галактионов?Кто то может объяснить ,за какие заслуги он стал гл.тренером Локо?
Так его и не выгоняют
Сам уже просился)
+9
0
+9
Сущий кошмар, после удаления оказалось, что сил у Рубина чуть ли не больше осталось, все подборы выигрывали и атаковали даже острее. Огромное количество брака, мысли ноль, последний пас отдать некому, в штрафных действуют неловко. Зачем Дзюба, для меня вообще загадка, он давно в принципе не футболист, он же не двигается по определению, да и статически просто пихает куда-то мяч (в основном сопернику) и всё, поразительно, зачем его выпускать?
+7
-1
+6
Это просто какой то позор
+4
-1
+3
Да когда уже этот физрук соберёт свои монатки?
+6
-3
+3
Ответ el ruso guapo
Только не говорите, что дзюба виноват. Футболисты локо это на 80% уровень фнл. Такой же и тренер. Такой в принципе весь локо уже давно. Обидно, что такой клуб превратился в цирк и распил бабла. Рубин вдесятером возил это чудо.
Согласен на 100 процентов
+5
-2
+3
что-то с качеством игры и мотивацией ...
+3
-1
+2
Как же так??? Там же европейская звезда играет.
+3
-1
+2
Ответ el ruso guapo
Только не говорите, что дзюба виноват. Футболисты локо это на 80% уровень фнл. Такой же и тренер. Такой в принципе весь локо уже давно. Обидно, что такой клуб превратился в цирк и распил бабла. Рубин вдесятером возил это чудо.
Игроки уровня ФНЛ, тренер никакой, но идут на 4 месте. Не очень то логично. Если отбросить эмоции, то уровень игроков выглядит очень приличным, но с проблемами на некоторых позициях: нет качественного форварда, сильного номинального атакующего полузащитника, и на позиции центрального защитника наблюдаются проблемы. Края атаки, опорка и крайние защитники вполне уровня борьбы за самые высокие места. В итоге и получается то, что имеем. Галактионов не никакущий тренер, но и способностей выжать максимум, а то и больше, из имеющихся ресурсов не способен, вдобавок ошибки ему вполне свойственны, как это было с ЦСКА, где заменами он сломал игру.
+2
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пора увольнять бестолкового....
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Ответ algersht
В очередной раз задаю вопрос:кто такой Галактионов?Кто то может объяснить ,за какие заслуги он стал гл.тренером Локо?
Не первый раз его кто то притащил в клуб, вспомните НН
+2
-1
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физрук бла-бла-бла
+1
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В прошлом году дзюбозависимые.Сегодня,
тренерская мысль не впечатляет.Пиняев
незаметный.Тикнизян неприметный.
Глушенков застенчивый.Словом,команда
превращается в условные Химки...Видимо,
уровень Галактионова не выше !!!!
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Андреев мутил схемы в Самаре, Крылья чуть не вылетели после его отхода. Локомотив с помощью Андреева купил сильных игроков, зафейлил им карьеры, а клуб теперь не играет.

Вот знаете, карма делает чудеса.
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Позорники!!!!
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Смотреть этот Локомотив даже скучнее, чем смотреть на мертвую муху между стеклами в деревянном окне.
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Ответ Андрей Савин
В прошлом году дзюбозависимые.Сегодня, тренерская мысль не впечатляет.Пиняев незаметный.Тикнизян неприметный. Глушенков застенчивый.Словом,команда превращается в условные Химки...Видимо, уровень Галактионова не выше !!!!
Был Спартак и нету.ювл локомотив и нету
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воистину, соперник в гонке за провинциалами
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Ответ Сальный конь бомжа
Смотреть этот Локомотив даже скучнее, чем смотреть на мертвую муху между стеклами в деревянном окне.
После ЦСКА надлом. СЛкчиолся.макс бросил играть и все пиши пропало
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Ответ algersht
В очередной раз задаю вопрос:кто такой Галактионов?Кто то может объяснить ,за какие заслуги он стал гл.тренером Локо?
А до этого за какие молодëжную сборную тренировал? Ещё один внебрачный, как Цорн?
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Ответ goleodor
Что значит просил. Вопрос да и как просил? Был бы мужиком уже давно сам свалил.
https://www.sports.ru/football/1115968535-galaktionov-xochet-podat-v-otstavku-s-posta-trenera-loko-klub-pytaetsy.html
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Ответ balander09
Так его и не выгоняют Сам уже просился)
Что значит просил. Вопрос да и как просил? Был бы мужиком уже давно сам свалил.
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Ответ algersht
В очередной раз задаю вопрос:кто такой Галактионов?Кто то может объяснить ,за какие заслуги он стал гл.тренером Локо?
А что дейтслагнд лучше)))
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Ответ algersht
В очередной раз задаю вопрос:кто такой Галактионов?Кто то может объяснить ,за какие заслуги он стал гл.тренером Локо?
Очередная потеря очков…. Слабая игра в защите, нет реализации моментов. Потерялся даже Тикнизян, не говоря уже про Морозова, Фасона…
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Галактус совсем не оправдывает свою фамилию.
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Даже Кукуляк не помог, а так старался..
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Ответ donatodonatore
Это просто какой то позор
Зато один шаг вперед
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паровоз долго запрягает, но поедет ли быстро?
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