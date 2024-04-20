У «Локомотива» 1 победа в 8 матчах после зимней паузы
«Локомотив» выиграл лишь раз за 8 матчей после зимней паузы.
В субботу команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Рубином» (1:1) в рамках 25-го тура Мир РПЛ.
После зимней паузы «Локо» провел 8 матчей во всех турнирах – дважды проиграл, 5 раз сыграл вничью и один раз победил.
В РПЛ «Локо» на данный момент идет на 4-м месте, набрав 38 очков. 24 апреля москвичи на выезде сыграют с «Пари НН» в перенесенном матче 21-го тура.
Галактионов до свидания, давно пора.
Сам уже просился)
тренерская мысль не впечатляет.Пиняев
незаметный.Тикнизян неприметный.
Глушенков застенчивый.Словом,команда
превращается в условные Химки...Видимо,
уровень Галактионова не выше !!!!
Вот знаете, карма делает чудеса.