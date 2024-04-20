У «Локомотива» 1 победа в 8 матчах после зимней паузы

«Локомотив» выиграл лишь раз за 8 матчей после зимней паузы.

В субботу команда сыграла вничью с « » (1:1) в рамках 25-го тура Мир РПЛ.

После зимней паузы « » провел 8 матчей во всех турнирах – дважды проиграл, 5 раз сыграл вничью и один раз победил.

В «Локо» на данный момент идет на 4-м месте, набрав 38 очков. 24 апреля москвичи на выезде сыграют с «Пари НН» в перенесенном матче 21-го тура.