Варламов отразил 23 из 25 бросков «Каролины» в 1-м матче серии плей-офф

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Семен Варламов НХЛ Хоккей

Семен Варламов отразил 23 из 25 бросков «Каролины» в 1-м матче серии плей-офф.

35-летний вратарь вышел в старте «Айлендерс» на первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Харрикейнс» (1:3, 0-1). 

Третью шайбу победители забросили в пустые ворота. 

Россиянин завершил регулярный чемпионат НХЛ серией из 5 побед подряд. Матч в плей-офф стал для него первым с 2021 года.

В сезоне-2021/22 клуб с Лонг-Айленда не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а в прошлом сезоне Варламов не выходил на лед в кубковых матчах. 

5 комментариев
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Ответ LOsP06GH
Первый гол на его совести!
Это чего вдруг? Он полностью закрыт был, а Кузя идеально попал
+12
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+11
А ведь острова хорошо играли.Где- то не повезло, где-то Андерсен тащил.У Варли и не так много работы было.
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Ответ langenbrunner2707
А ведь острова хорошо играли.Где- то не повезло, где-то Андерсен тащил.У Варли и не так много работы было.
В самом начале третьего периода при 1:1 у Айлов супермомент был. А потом сработало старое правило
+1
0
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