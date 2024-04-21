Семен Варламов отразил 23 из 25 бросков «Каролины» в 1-м матче серии плей-офф.

35-летний вратарь вышел в старте « » на первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Харрикейнс» (1:3, 0-1).

Третью шайбу победители забросили в пустые ворота.

Россиянин завершил регулярный чемпионат серией из 5 побед подряд. Матч в плей-офф стал для него первым с 2021 года.

В сезоне-2021/22 клуб с Лонг-Айленда не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а в прошлом сезоне не выходил на лед в кубковых матчах.