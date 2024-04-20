«Челси» закончит сезон без трофеев. У команды ни одного титула с тех пор, как Боули купил клуб у Абрамовича
«Челси» завершит сезон без трофеев.
Сегодня лондонский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Англии, уступив «Манчестер Сити» (0:1).
Ранее «синие» лишились математических шансов на победу в АПЛ и проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка лиги. В еврокубках клуб не участвовал.
«Челси» не выиграл ни одного трофея с момента прихода Тодда Боули и других американских владельцев в 2022 году, которые купили клуб у российского бизнесмена Романа Абрамовича. Ему пришлось продать команду из-за санкций.
Сколько усилий нужно было Абрамовичу, чтобы Челси из середняка, вырос до постоянного участника плей-офф ЛЧ, и фаворита на победу в АПЛ, и как все быстро это стерли в порошок
Слить школьникам из Ливерпуля и уставшему сити это многое говорит, говорит что почетинно не тренер для топ команд
Хорошо что вылетели так, а не на ранней стадии, прояснилось окончательно что трус не играет в футбол
Боули и так самодур, вдобавок купили негров за 500 млн и ещё тренер надевает коричневые штаны до матча
Значит есть прогресс. Ведь даже с учётом ужасной реализации синие забивают немало. К сожалению, сегодня этот аспект опять подвёл. Поздравляю болельщиков Сити, но следующий сезон, уверен, Челси проведёт по-другому.
(Белы Гуттманна)
Интересная такая "купля-продажа", при которой продавец не хотел ничего продавать. Да и, воообще, не получил за свой товар деньги. Я почему-то считал, что в таких случаях логичнее использовать слово "отжатие" )) Или Абрамовичу, все-таки, удалось получить деньги за Челси?
P.S: Не испытываю ровным счетом никаких теплых чувств к Абрамовичу и не являюсь болельщиком ФК Челси. Просто заинтересовала формулировка.