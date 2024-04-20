«Челси» закончит сезон без трофеев. У команды ни одного титула с тех пор, как Боули купил клуб у Абрамовича

«Челси» завершит сезон без трофеев.

Сегодня лондонский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Англии, уступив « » (0:1).

Ранее «синие» лишились математических шансов на победу в и проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка лиги. В еврокубках клуб не участвовал.

« » не выиграл ни одного трофея с момента прихода и других американских владельцев в 2022 году, которые купили клуб у российского бизнесмена . Ему пришлось продать команду из-за санкций.