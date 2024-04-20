«Челси» закончит сезон без трофеев. У команды ни одного титула с тех пор, как Боули купил клуб у Абрамовича

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Роман Абрамович Тодд Боули Футбол

«Челси» завершит сезон без трофеев.

Сегодня лондонский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Англии, уступив «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее «синие» лишились математических шансов на победу в АПЛ и проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка лиги. В еврокубках клуб не участвовал. 

«Челси» не выиграл ни одного трофея с момента прихода Тодда Боули и других американских владельцев в 2022 году, которые купили клуб у российского бизнесмена Романа Абрамовича. Ему пришлось продать команду из-за санкций.

44 комментария
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Сейчас даже сложно представить, что это Челси который всего несколько лет назад брал лигу чемпионов

Сколько усилий нужно было Абрамовичу, чтобы Челси из середняка, вырос до постоянного участника плей-офф ЛЧ, и фаворита на победу в АПЛ, и как все быстро это стерли в порошок
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Ответ balander09
Челси не был середняком, входил в зону еврокубков как Ливерпуль, Лидс, Ньюкасл И брал еврокубки до Абрамовича
Около зоны еврокубков это и есть середняк))) что тогда это? Топ или концовка?) ты когда пишешь, хоть думай)
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«Челси» еще несколько сезонов лихорадить будет
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Ответ Palm_beach
Ну с такими владельцами не удивительно
Зато Украину поддержали))) Абрама убрали)
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Про АПЛ даже речи не шло
Слить школьникам из Ливерпуля и уставшему сити это многое говорит, говорит что почетинно не тренер для топ команд
Хорошо что вылетели так, а не на ранней стадии, прояснилось окончательно что трус не играет в футбол
Боули и так самодур, вдобавок купили негров за 500 млн и ещё тренер надевает коричневые штаны до матча
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+5
Ответ PUYOL5
«Челси» еще несколько сезонов лихорадить будет
Сезонов 10 ты хотел сказать?
+6
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Прости Аркадич, мы вообще все прое…
+2
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Ну с такими владельцами не удивительно
+4
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Ответ balander09
Про АПЛ даже речи не шло Слить школьникам из Ливерпуля и уставшему сити это многое говорит, говорит что почетинно не тренер для топ команд Хорошо что вылетели так, а не на ранней стадии, прояснилось окончательно что трус не играет в футбол Боули и так самодур, вдобавок купили негров за 500 млн и ещё тренер надевает коричневые штаны до матча
Нужен топовый форвард вместо оверпрайснутых хлопцев
+1
0
+1
Ответ balander09
Челси не был середняком, входил в зону еврокубков как Ливерпуль, Лидс, Ньюкасл И брал еврокубки до Абрамовича
Ну - середняк )
+3
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Сегодня играли хорошо. Как и несколько последних матчей. Если бы пару месяцев назад мне сказали, что Челси проиграет Сити в полуфинале кубка со счётом 0:1, я бы посчитал это необоснованным оптимизмом. Но по итогу сегодняшнего матча даже обидно за результат, ведь у Сити реально было меньше моментов.
Значит есть прогресс. Ведь даже с учётом ужасной реализации синие забивают немало. К сожалению, сегодня этот аспект опять подвёл. Поздравляю болельщиков Сити, но следующий сезон, уверен, Челси проведёт по-другому.
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Санкции работают
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Америка Америка это красиво…Абрамович вот это была сила 🏆
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А нечего было у Абрамовича клуб отжимать
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Пока будут такие гении, как Почеттино тренировать, то вообще ничего не светит. Удивительно, сколько он ещё будет мучать команду. Выгонять его нужно было ещё в январе
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Ответ Бахти 86
Это проклятие старого еврея
Ха- ха, будет покрепче венгерского?
(Белы Гуттманна)
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в начале сезона когда этот результат предрекали, было столько криков …
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Ответ balander09
3-6 место в АПЛ это середняк? Глянь таблицу с года 96 Ниже 6 места клуб не опускался и в тройку заходил
Сразу до прихода Абрамовича несколько лет были на 5-6 месте. Середняк
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Ответ 99cm5djnc4
Около зоны еврокубков это и есть середняк))) что тогда это? Топ или концовка?) ты когда пишешь, хоть думай)
Околотоп
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breaking news
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При Абрамовиче в среднем по 1+ трофею в год брали.
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Ответ 99cm5djnc4
Зато Украину поддержали))) Абрама убрали)
как будто фанатам других английских команд не наплевать на проблемы Челси. Наоборот все только рады.
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Ответ 99cm5djnc4
Сезонов 10 ты хотел сказать?
Как сейчас говорят на новоязе - когда все это закончится, то все будет как раньше.
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Вор у вора глаз украл!
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всё правильно, возвращаются на своё место откуда их Ромка вытащил ....
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Закономерно
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Деньги есть - ума не надо, больше тут сказать нечего
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Нужено топ тренер на следующий сезон.
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Ну, "купил" в данном случае неверное выражение.
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"... которые купили клуб у российского бизнесмена Романа Абрамовича. Ему пришлось продать команду из-за санкций."

Интересная такая "купля-продажа", при которой продавец не хотел ничего продавать. Да и, воообще, не получил за свой товар деньги. Я почему-то считал, что в таких случаях логичнее использовать слово "отжатие" )) Или Абрамовичу, все-таки, удалось получить деньги за Челси?

P.S: Не испытываю ровным счетом никаких теплых чувств к Абрамовичу и не являюсь болельщиком ФК Челси. Просто заинтересовала формулировка.
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