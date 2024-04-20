Кейн побил свой рекорд по очкам за сезон. У Харри 51 голевое действие в «Баварии»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Унион Берлин рекорды Харри Кейн Килиан Мбаппе Футбол

Харри Кейн проводит свой самый успешный сезон с точки зрения статистики.

Форвард «Баварии» отметился голом и ассистом в матче с «Унионом» в 30-м туре Бундеслиги.

На счету англичанина теперь 51 результативное действие в составе «Баварии» в текущем сезоне. Он побил свой рекорд (50), установленный в «Тоттенхэме» в сезоне-2020/21.

Также Кейн опередил Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и лидирует по числу голевых действий среди всех футболистов топ-5 лиг Европы.

Статистику нападающего можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев
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Индивидуально - лютый, конечно, футбольный зверь. Полностью оправдывает имя+фамилию
+21
-1
+20
А чего, если Бавария выиграет ЛЧ, а Англия далеко пройдёт на Евро, то вполне может замахнуться и на ЗМ. Индивидуально-то он давно крут
+20
-2
+18
Ответ <Inter>
Удивительно, что с таким сезоном остаётся без трофеев
Бавария уже Реалу проиграла. Вот чудеса, когда успела?
+11
-1
+10
Лучший футболист сезона 23/24
+5
0
+5
Ответ <Inter>
Удивительно, что с таким сезоном остаётся без трофеев
не остается
+3
-1
+2
Ураган, лучший в этом сезоне
+1
0
+1
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