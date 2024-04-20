Кейн побил свой рекорд по очкам за сезон. У Харри 51 голевое действие в «Баварии»

Харри Кейн проводит свой самый успешный сезон с точки зрения статистики.

Форвард «Баварии» отметился голом и ассистом в матче с « » в 30-м туре Бундеслиги.

На счету англичанина теперь 51 результативное действие в составе «Баварии» в текущем сезоне. Он побил свой рекорд (50), установленный в «Тоттенхэме» в сезоне-2020/21.

Также Кейн опередил из « » и лидирует по числу голевых действий среди всех футболистов топ-5 лиг Европы.

Статистику нападающего можно ознакомиться здесь.