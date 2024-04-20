Анчелотти о критике стиля против «Сити»: «Нужно уметь играть и с мячом, и без него – мы справились. Не видел грустных фанатов «Реала»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики тактика Футбол

Карло Анчелотти высказался о тех, кто критикует стиль «Реала» в игре с «Ман Сити».

В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал.

«Критика меня не удивляет. Все имеют право выражать свое мнение.

Нужно уметь хорошо играть и с мячом, и без него. Мы очень хорошо справились. Я не видел ни одного грустного фаната «Реала». Расскажи мне о море, моряк», – сказал Анчелотти.

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85 комментариев
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А ведь достойный ответ, одно дело когда команда весь сезон так играет, другое когда выбирает такую тактику на один конкретный матч. Это говорит о гибкости команды и результат получен.
+118
-8
+110
зато все видели грустные и озлобленные лица других фанатов, среди них затесался ригоберка
+69
-11
+58
Ответ RM
А ведь достойный ответ, одно дело когда команда весь сезон так играет, другое когда выбирает такую тактику на один конкретный матч. Это говорит о гибкости команды и результат получен.
Еще Валерий Васильевич Лобановский говорил, что самое красивое в игре - счет на табло.
+51
-5
+46
Ответ Женя Щеулов
зато все видели грустные и озлобленные лица других фанатов, среди них затесался ригоберка
Ригоберку уже несколько дней никто не видел. Впору заявление о пропаже подавать. И еще странно, что при любом упоминании Ригоберки на комментарии уже через 10 секунд появляется минус.
+32
-5
+27
Ответ PatrickShapka2
Против Сити по-другому бы не сыграли. У них состав намного сильнее, в открытый футбол против них играть было бы глупо. Ну а так, сыграли в обороне отлично. И на контратаках забили 4 мяча в двух матчах, реализация не подвела. Ну, что могу сказать, красавцы.
"намного сильнее" это перебор, конечно. Контроль мяча, контрпрессинг Пеп умеет ставить лучше всех в мире. В этом Сити - лучшая команда в мире.
+31
-4
+27
Другое дело, что если бы Сити всё-таки додавил, сейчас бы все абсолютно заслуженно критиковали Реал за трусость и безыдейный автобус. А победителей не судят.
+25
-1
+24
Против Сити по-другому бы не сыграли. У них состав намного сильнее, в открытый футбол против них играть было бы глупо. Ну а так, сыграли в обороне отлично. И на контратаках забили 4 мяча в двух матчах, реализация не подвела. Ну, что могу сказать, красавцы.
+18
-4
+14
Понятное дело, когда у тебя по ходу матча 0-15 по угловым , а лучший игрок на поле , это вратарь, то без критики тут ни как. Нусуществует очень эффективная вещь для затыкания им ртов, это результат. Пока он у тебя есть, с тебя вся вода как с гуся.
+14
-2
+12
Ответ ОттоДракула
Ригоберку уже несколько дней никто не видел. Впору заявление о пропаже подавать. И еще странно, что при любом упоминании Ригоберки на комментарии уже через 10 секунд появляется минус.
Да забухал чел штош
+6
-1
+5
Когда читаю новости про Анчелотти, то сразу представляю его приподнятую бровь!🤌👍👏
+6
-1
+5
Зато все видели нервных фанатов Мадрида ;) (вплоть до 5го пенальти)
+6
-1
+5
Ответ Геннадий Тёкин
Еще Валерий Васильевич Лобановский говорил, что самое красивое в игре - счет на табло.
Красивее счета на табло, только каталонская зима в апреле, -8 и яркие извержения
+12
-7
+5
Ответ Даник Муша
"намного сильнее" это перебор, конечно. Контроль мяча, контрпрессинг Пеп умеет ставить лучше всех в мире. В этом Сити - лучшая команда в мире.
Ты серьезно ? У Реала основных два центральных защитника в лазарете, основной вратарь в лазарете, дисквалифицирован единственный оборонительный опорные. У них под состава основы не было. И в Реале вообще нет напа ( толкового, Хесесу не в счет) в нападении играют крайки! У Сити и без того состав сильнее, так еще у Реала пол основы нет. Конечно Сити по составу намного сильне
+6
-2
+4
Ответ PatrickShapka2
Против Сити по-другому бы не сыграли. У них состав намного сильнее, в открытый футбол против них играть было бы глупо. Ну а так, сыграли в обороне отлично. И на контратаках забили 4 мяча в двух матчах, реализация не подвела. Ну, что могу сказать, красавцы.
в том том то и дело что состав сити и реала плюс минус равны.разница лишь в том что гвардиола посильнее карло будет обьективно.да и не умеет анчеллоти ставить такую игру как пеп поставил сити
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+4
Карло красавчик,заткнул всех
+3
0
+3
Болельщики любой команды бы предпочли победу пусть даже таким способом, чем вылет из турнира как у Сити. Другой вопрос что даже качественный автобус не всегда гарантирует успех, так как всегда может залететь от рикошета. Так что это был эпический матч и кто-то один должен пройти дальше
+4
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+3
В Мадриде была перестрелка с "Сити" - она не дала преимущества "Реалу". С "Сити" дома с позиции силы играть - самоубийство. Поэтому Анчелотти оставалось забить гол и грамотно закрыться, что и было сделано.
+4
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+3
Мне очень понравился Ферлан Менди в том матче, через его фланг атаки практически не проходили. Хваленного Фодена мы в деле и не увидели. Дэвис так закрыть не сможет. На контрасте Карвахалю приходилось очень тяжко против Грилиша и особенно против Доку. А Холланда настолько не боялись, что поставили против него низенького Начо и даже тот его закрыл. Это был оборонительный мастер-класс высшей пробы
+5
-2
+3
Трижды я кайфовал от игры именно в защите. Италия 2006, Интер Маура и вот сейчас Реал.
+10
-7
+3
Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
От создателей всегда так везти не может и ___ их выбьет. После прошлой победы Мадрида в ЛЧ целый год пуканитос заживал, может не стоит с таким настроем смотреть?
+3
0
+3
Ответ &_Bishep_&
Понятное дело, когда у тебя по ходу матча 0-15 по угловым , а лучший игрок на поле , это вратарь, то без критики тут ни как. Нусуществует очень эффективная вещь для затыкания им ртов, это результат. Пока он у тебя есть, с тебя вся вода как с гуся.
ну не знаю)все таки я понимаю когда так играет атлетико мадрид,но когда так играет реал с таком то составом это как минимум странно.и результат не всегда первичен.для меня например важен и результат и красивая игра без автобусов,у многих наверное так же
+6
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+3
Ответ Buharoid
Другое дело, что если бы Сити всё-таки додавил, сейчас бы все абсолютно заслуженно критиковали Реал за трусость и безыдейный автобус. А победителей не судят.
"Если бы" в футболе ( да и в жизни вообще) не работает. Ну например - если бы Домингес не подставил голову, Спартак стал бы чемпионом, если бы Аршавин не отставил ногу, Кутепов не стал бы ЗМС.......и.т.д.....и.т.д......до бесконечности
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Папа Карло умеет играть гибко "под соперника".
Поэтому критиковать его могут только хейтеры и болельщики проигравший команды.
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Ответ Buharoid
Другое дело, что если бы Сити всё-таки додавил, сейчас бы все абсолютно заслуженно критиковали Реал за трусость и безыдейный автобус. А победителей не судят.
ну посмотрим)если реал так и против кризисной баварии в германии будет играть,это будет лютый зашквар)
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Ответ Predator87
ну так кто же виноват что карло не в состоянии поставить футбол такой же как у сити.состав позволяет.)
тики так или ватокат? а зачем он нужен Анчелотти?
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Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
Смешно. Бавария еле-еле Арсенал то прошла, хотя отдыхала больше. Кивиоров и Зин в составе Реала нету. Контратаки обречены на провал. Да и явную пенку в 1 матче им в конце не поставили. Выход в полуфинал - их максимум на сегодня
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Лучано Моджи: “Если бы на месте Анчелотти был бы Аллегри, то его бы распяли”

Сыграть от обороны один матч из тысячи, да еще и против команды Гвардиолы - это не грех. Это трезвая оценка соперника и своих возможностей.

В других 99% матчей Реал играет от себя. Это главное. В противном случае Перес давно попер Анчелотти из клуба, как когда-то попер Капелло.

Справедливой критике подвергаются те, кто имея лучший состав, чем у 90% соперников, кроме как от обороны играть не способен. От трусости или неумения тренера ставить игру.

В современном футболе, играя пассивно от обороны, трофеев не выиграть. Все последние победители ЛЧ и топ 5 чемпионатов тому доказательство.
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Ответ PatrickShapka2
Против Сити по-другому бы не сыграли. У них состав намного сильнее, в открытый футбол против них играть было бы глупо. Ну а так, сыграли в обороне отлично. И на контратаках забили 4 мяча в двух матчах, реализация не подвела. Ну, что могу сказать, красавцы.
Не, сильно переоценивают нынешний Сити. Он выглядел слабее, чем в прошлом сезоне.
Просто стали видны все минусы Реала. Нет хорошего центрфорварда. Нет замены Модричу, чтобы справляться с высоким прессингом. Некем усилить атаку, чтобы вышел такой же Доку и носился бы по флангам. 120 минут бегает Вини.
Сити очень сильно временами проваливался в обороне, когда давали пространство Реалу. В прошлых играх такого не наблюдал.
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Ответ Tristan...
Вот не надо про один конкретный матч. С Ляйпцигом тоже играли автобусом обе игры. Оба раза отскочили от пятой команды Бундеслиги, ещё судейство в тех матчах было неоднозначным. Мадридисты могут сочинять, что угодно, но мир всё видит
Болит?🤣
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Ответ ОттоДракула
Ригоберку уже несколько дней никто не видел. Впору заявление о пропаже подавать. И еще странно, что при любом упоминании Ригоберки на комментарии уже через 10 секунд появляется минус.
Да в том то и дело я заяву написал о пропаже, они посмеялись и сказали ждите матча барсы с осасуной
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