Анчелотти о критике стиля против «Сити»: «Нужно уметь играть и с мячом, и без него – мы справились. Не видел грустных фанатов «Реала»
Карло Анчелотти высказался о тех, кто критикует стиль «Реала» в игре с «Ман Сити».
В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал.
«Критика меня не удивляет. Все имеют право выражать свое мнение.
Нужно уметь хорошо играть и с мячом, и без него. Мы очень хорошо справились. Я не видел ни одного грустного фаната «Реала». Расскажи мне о море, моряк», – сказал Анчелотти.
Поэтому критиковать его могут только хейтеры и болельщики проигравший команды.
Сыграть от обороны один матч из тысячи, да еще и против команды Гвардиолы - это не грех. Это трезвая оценка соперника и своих возможностей.
В других 99% матчей Реал играет от себя. Это главное. В противном случае Перес давно попер Анчелотти из клуба, как когда-то попер Капелло.
Справедливой критике подвергаются те, кто имея лучший состав, чем у 90% соперников, кроме как от обороны играть не способен. От трусости или неумения тренера ставить игру.
В современном футболе, играя пассивно от обороны, трофеев не выиграть. Все последние победители ЛЧ и топ 5 чемпионатов тому доказательство.
Просто стали видны все минусы Реала. Нет хорошего центрфорварда. Нет замены Модричу, чтобы справляться с высоким прессингом. Некем усилить атаку, чтобы вышел такой же Доку и носился бы по флангам. 120 минут бегает Вини.
Сити очень сильно временами проваливался в обороне, когда давали пространство Реалу. В прошлых играх такого не наблюдал.