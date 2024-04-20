Анчелотти о критике стиля против «Сити»: «Нужно уметь играть и с мячом, и без него – мы справились. Не видел грустных фанатов «Реала»

Карло Анчелотти высказался о тех, кто критикует стиль «Реала» в игре с «Ман Сити».

В среду «Реал» обыграл « » (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче и прошел в полуфинал.

«Критика меня не удивляет. Все имеют право выражать свое мнение.

Нужно уметь хорошо играть и с мячом, и без него. Мы очень хорошо справились. Я не видел ни одного грустного фаната « ». Расскажи мне о море, моряк», – сказал .