Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» в воскресенье

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«Арсенал» в субботу сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 34-м туре АПЛ.

В воскресенье «Ливерпуль» встретится на выезде с «Фулхэмом».

Матчи «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», «Брайтон» – «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» перенесены на середину мая из-за участия «горожан», «синих» и «красных дьяволов» в 1/2 финала Кубка Англии.

Чемпионат Англии

34-й тур

Шеффилд Юнайтед – Бернли
Дата проведения
20 апреля, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лутон – Брентфорд
Дата проведения
20 апреля, 17.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вулверхэмптон – Арсенал
Дата проведения
20 апреля, 21.30, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эвертон – Ноттингем Форест
Дата проведения
21 апреля, 15.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Астон Вилла – Борнмут
Дата проведения
21 апреля, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кристал Пэлас – Вест Хэм
Дата проведения
21 апреля, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Фулхэм – Ливерпуль
Дата проведения
21 апреля, 18.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

2 комментария
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Ливерпулю выйти из кризиса и вернуться на свое законное 1 место)
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