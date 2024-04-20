Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» в воскресенье
«Арсенал» в субботу сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 34-м туре АПЛ.
В воскресенье «Ливерпуль» встретится на выезде с «Фулхэмом».
Матчи «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», «Брайтон» – «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» перенесены на середину мая из-за участия «горожан», «синих» и «красных дьяволов» в 1/2 финала Кубка Англии.
34-й тур
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.00, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.30, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 апреля, 15.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.30, «Крэйвен Коттэдж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.