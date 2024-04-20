Назначение Янсена в «Спартак» маловероятно («СЭ»)

Паскаль Янсен вряд ли возглавит «Спартак».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что у «Спартака» два основных кандидата на пост главного тренера – Владимир Ивич, ранее работавший с «Краснодаром», и Паскаль Янсен, который до января тренировал АЗ.

Как пишет « », назначение Янсена на пост главного тренера «Спартака» маловероятно.

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

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