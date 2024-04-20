Назначение Янсена в «Спартак» маловероятно («СЭ»)

Теги Спартак высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Паскаль Янсен Футбол

Паскаль Янсен вряд ли возглавит «Спартак».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что у «Спартака» два основных кандидата на пост главного тренера – Владимир Ивич, ранее работавший с «Краснодаром», и Паскаль Янсен, который до января тренировал АЗ.

Как пишет «Спорт-Экспресс», назначение Янсена на пост главного тренера «Спартака» маловероятно.

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

Все тупики «Спартака» – от Старкова до Абаскаля

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Говорят Мостовой даже голову помыл в ожидании назначения
+49
-2
+47
Интересно, если назначить Пепа в «Спартак», то через сколько матчей его начнут поливать помоями ветераны клуба и простые фанаты?
+27
-4
+23
Ближайшие время этих слухов будет полно))
+5
0
+5
Ответ PIT-BUL
Говорят Мостовой даже голову помыл в ожидании назначения
Помыл голову и чеканит
+6
-1
+5
Ответ Боевой Бурят Путина
Интересно, если назначить Пепа в «Спартак», то через сколько матчей его начнут поливать помоями ветераны клуба и простые фанаты?
Они еще будут называть не Пеп, а Пипец
+4
0
+4
Ответ PIT-BUL
Говорят Мостовой даже голову помыл в ожидании назначения
А потом вырвал все волосы, осознавая свою дальнейшую безработицу.
+4
-1
+3
Ответ Трусики Бочкаревой
Комментарий удален модератором
В честь тебя клуб назвали?
+2
0
+2
Ответ Боевой Бурят Путина
Интересно, если назначить Пепа в «Спартак», то через сколько матчей его начнут поливать помоями ветераны клуба и простые фанаты?
Как обычно, после первой неудачи. А ещё вдруг выяснется, что он чеканить не может.
+2
0
+2
Ответ Dand
Нужен свой Семак. И дать время. Или строгого дядьку с авторитетом, Саламыча Карпин не потянет по моему.
Да-да, только напыщенного индюка нам не хватает.
+2
0
+2
Уффф! Отлегло.....))))
+3
-1
+2
И это чудесно
+7
-5
+2
Руй Витория в свое время тоже казался непонятным кандидатом, но смог дать результат в лиге Европы, за что ему очень большое спасибо.
+2
-1
+1
Ответ PIT-BUL
Говорят Мостовой даже голову помыл в ожидании назначения
Не знаю насчет Мостового, но при упоминании мема "немытых/плохо помытых волос" больше на ум как-то Андронов приходит.
+1
0
+1
Классика жанра от нашего руководства.
Такое ощущение, что там женский коллектив. Психанули, выгнали, но запасного плана, как не было, так и нет🤦🏻‍♀️
+2
-1
+1
Нет, ребята. Только Салихова, только хардкор)
0
0
0
Неизвестные источники, близкие к руководству, в очередной раз лоханулись в своих фантазиях.
+1
-1
0
ну и отлично )
0
0
0
Сначала номинируют непонятно кого, потом отменяют.И вроде и страсти нагнетают и писать есть о чем... Ничего нового 🙃
0
0
0
Амарал, надо более солидного кандидата..не надо лукойловские деньги жалеть)
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Спасибо
0
0
0
Назначение Туве Янссон в «Спартак» маловероятно
0
0
0
...каждый раз после дождя выходит солнце.
0
0
0
Ответ Боевой Бурят Путина
Интересно, если назначить Пепа в «Спартак», то через сколько матчей его начнут поливать помоями ветераны клуба и простые фанаты?
пеп не работал с командами с бюджетом даже середняков топ 5, что тогда говорить про рпл. всё что пеп сможет поставить в команде с таким уровнем игроков это игра которую ставит Карпин. никакие волшебные тетрадки Пепу не помогут, когда условный умяров мяч не может принять, а зобнин поперек на цз катит. не принижаю достоинства этих игроков, просто надо адекватно оценивать уровень игроков
0
0
0
Ответ Пользователь Huawei
Как обычно, после первой неудачи. А ещё вдруг выяснется, что он чеканить не может.
никто неудач ждать не будет, с первого дня будут требовать увольнения
0
0
0
Ивич точно лучше. Он хоть наш футбол знает.
+1
-1
0
Ответ Lann1ster
в Лиге Европы тогда дал результат Селихов, который потащил два пенальти и единолично принес команде 4 очка..без Селихова было бы 3 место в группе) но сектанты до сих пор продолжают считать Руя хорошим тренером)
Насколько известно, Зарема там мешала ему работать и ряд менеджеров Федуна. Как я думаю, тренер он был вполне грамотный.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий