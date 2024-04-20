Канселу получает угрозы после вылета из ЛЧ: «Желают смерти моей еще неродившейся дочери, оскорбляют жену. Я привез детский пенальти, но не надо говорить о моей семье»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Жоау Канселу соцсети Футбол

Жоау Канселу рассказал, что получает угрозы после вылета «Барселоны» от «ПСЖ».

Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «ПСЖ» по сумме двух игры (3:2, 1:4).

В ответной игре фол Канселу на Усмане Дембеле привел к пенальти в ворота «Барселоны», который реализовал Килиан Мбаппе.

«В инстаграме я вижу комментарии с пожеланиями смерти моей дочери, которая еще не родилась. В лицо мне это не говорят, конечно, ведь тогда у них будут проблемы, но в комментариях это пишут. Они оскорбляют мою жену, моего неродившегося ребенка. Мир сегодня жесток, и мы должны уметь справляться с этим. Пожелание смерти ребенку – это очень серьезно. Пусть они критикуют меня как игрока, но не говорят о моей семье.

Я привез детский пенальти, и я принимаю критику. Той ночью я не спал. Не мог, потому что мы надеялись пройти дальше. Когда победить не удается, мне сложно уснуть, потому что я чувствую, что сделал свою работу плохо. Это был странный матч. То, как мы проиграли, не давало мне уснуть. Именно то, как мы проиграли. Думаю, в равных составах мы смогли бы победить», – сказал Канселу для ESPN.

Гюндоган наехал на Араухо из-за удаления в ЛЧ. В «Барсе» неспокойно

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Фанаты это самые неадекватные люди , неважно из какой страны и за какой клуб болеют
+134
-4
+130
Жесть какие поехавшие люди как можно желать смерти кому то из-за игры в воздух окутаный куском тряпки???
+75
-7
+68
Ответ Aram Avanesian
Фанаты это самые неадекватные люди , неважно из какой страны и за какой клуб болеют
Это уже не фанаты а больные фанатики, дети это святое но для них нет ничего святого.
+54
-2
+52
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Жесть какие поехавшие люди как можно желать смерти кому то из-за игры в воздух окутаный куском тряпки???
Так это же те самые люди, которые, к примеру, поддерживают нацизм и военное насилие)))))
+33
-12
+21
Ответ Silent2006
А я слышал, что это люди, которые 8 лет бомбили и обстреливали мирные кварталы страны, которую они считали своей собственной. Считали, как мы теперь понимаем, ошибочно.
У таких как Никита михадюк запись на жёсткий диск началась 24.02.22, до этого их не волновали смерти, ведь там умирали "сепары"
+26
-11
+15
Ответ Jovid Mirzoev
Лучше Араухо написали бы
Лучше не кому не писать. Футбол - это игра, эмоции, как положительные так и отрицательные. А многие думают, что это как война, ненавидя игроков, клубы, болельщиков других клубов. А ведь гол- это всегда чья-то ошибка индивидуальная.
+15
-1
+14
ДНК поперло.
+19
-8
+11
Т.е матч для бчк испортил распиаренный хруст,а желают смерти Канселу?
Реально какие-то отбитые туристы топят за этот клуб)
+30
-19
+11
ну идиоты и ублюдки будут всегда, к сожалению. Но единственное, что я не понимаю, зачем футболисты вообще читают комментарии после плохих матчей? я бы вообще их не читал. Очевидно же, что всегда будут те, кто будут писать гадости, и как не пытайся на это не обращать внимания, это все равно испортит настроение
+7
0
+7
Болельщики Барселоны этим постоянно занимаются. Раньше желали смерти футболистам реала. Сейчас свои на очереди. Как я и говорил. У Барселоны самы отмороженные болельщики в мире. Даже по футбольным меркам отмороженные.
+16
-9
+7
Я иногда смотрю матчи Барсы так как получаю эстетическое удовольствие от проигрыша Барсы, но блин Канселу один из лучших если не лучший в команде наряду с Гюндоганом и Де Йонгом.
+11
-5
+6
Ответ войд
Т.е матч для бчк испортил распиаренный хруст,а желают смерти Канселу? Реально какие-то отбитые туристы топят за этот клуб)
Что за отбитый комментарий, угрожать нельзя ни в коем случае, не важно, кто ошибся, по вашей логике до угроз Араухо дойти недолго
+4
0
+4
Ответ Breaking news today
Болельщики Барселоны этим постоянно занимаются. Раньше желали смерти футболистам реала. Сейчас свои на очереди. Как я и говорил. У Барселоны самы отмороженные болельщики в мире. Даже по футбольным меркам отмороженные.
Полностью согласен!
Аргентинцы, которых даже не пускают на гостевые матчи своей команды, итальянцы, с ножами и пистолетами отстаивающие честь клуба, тысячи английских джентльменов, которым закрыт въезд на любые футбольные турниры, просто ангелы, в сравнении этими беспределльщиками.
+7
-4
+3
алкоголь+проигранная ставка - и человек превращается в животное
+3
0
+3
А Эскобара как убили? Кто теперь вспомнит что за матч был? А парня нет
+3
0
+3
Скорее это те же настоящие фанаты Барселоны, которые опять перед матчем с ПСЖ на улицах кричали пожелания смерти Винисиусу.

Ничем не лучше отбитых фанатов того же Атлетико или Валенсии.
+4
-1
+3
Ответ svaz
У марида есть такие же не адекваты, такие как ты, например, которые сидят на ветках Барселоны и льют желчью постоянно.
Есть, конечно, но их выкидывают со стадиона и аннулируют возможность им туда попасть, а если есть основания, то заявление в соответствующие органы отправляют. В Реале есть отдельная служба, которая этим занимается. В итоге, например, ничьих автобусов перед матчами не громят.
+3
0
+3
Ответ Ortego
Полностью согласен! Аргентинцы, которых даже не пускают на гостевые матчи своей команды, итальянцы, с ножами и пистолетами отстаивающие честь клуба, тысячи английских джентльменов, которым закрыт въезд на любые футбольные турниры, просто ангелы, в сравнении этими беспределльщиками.
В Аргентине вроде было, даже напали на судью, а тот достал ствол из штанов, прямо во время матча, история конечно угарная, ситуация страшная ))
+2
0
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Соцсети - зло. Как и Телеграм. Как и религии.
Все в одну кучу свалил.
+5
-3
+2
Ответ ГолосГетто
Есть три секты болельщиков 1-Спартак( спартаковский дух) 2-МЮ( Эпоха САФ) 3- Барселона( ДНК клуба и т.д) Ничего против не имею, но, как мы видим, от любви до помешательства в тяжёлые и не выигрышные моменты для клуба... Один сезон. В противовес-адекватные болельщики Ливерпуля, Реала, Ювентуса, клубов, с не меньшей историей и тёмными временами, до многих вещей не опускавшихся
Чего? Адекватные болельщики Реала, это те, которые Лунина называли разными не приличными словами после первого матча с Сити, это те, которые ненавидят игрока своей команды, а через неделю в мягкое место его целуют.
Ну и бред написан тобой.
+3
-1
+2
Крайняя степень фанатизма в любой сфере жизни - в спорте, религии, политике, работе, - возможно, худшее, что может быть в человеке!
+2
0
+2
Фаны Барсы - от фейла к фейлу. Камнем по своему автобусу для начала. Потом замотивировать Дембеле - игрок недели в ЛЧ. Лучи добра Канселу - и тут галочка.
+2
0
+2
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я иногда смотрю матчи Барсы так как получаю эстетическое удовольствие от проигрыша Барсы, но блин Канселу один из лучших если не лучший в команде наряду с Гюндоганом и Де Йонгом.
Это болезнь??
+3
-2
+1
Это все тоже ДНК барселоны, да?
+4
-3
+1
Ответ svaz
У марида есть такие же не адекваты, такие как ты, например, которые сидят на ветках Барселоны и льют желчью постоянно.
Кстати среди фансекты Реала таких большинство.
+1
0
+1
Соцсети - зло. Как и Телеграм. Как и религии.
+3
-2
+1
То есть в лицо не говорят, а в инстаграм пишут? Так удали инстаграм и не ной.
+4
-3
+1
Ответ Breaking news today
Болельщики Барселоны этим постоянно занимаются. Раньше желали смерти футболистам реала. Сейчас свои на очереди. Как я и говорил. У Барселоны самы отмороженные болельщики в мире. Даже по футбольным меркам отмороженные.
Они такие "отмороженные" потому что не пуганные. Посидят пару неделе в кутузке и быстро поймут что были не правы.
+1
0
+1
Ответ Breaking news today
Болельщики Барселоны этим постоянно занимаются. Раньше желали смерти футболистам реала. Сейчас свои на очереди. Как я и говорил. У Барселоны самы отмороженные болельщики в мире. Даже по футбольным меркам отмороженные.
ну чо поделать, у них слишком завышенные ожидания от клуба вот и бомбанула по жёсткому. а учитывая как ДНК прут последние 8 лет так вообще наверное у людей крыша едит
+3
-2
+1
Ответ che kaif
Как там твой карман Канселу?Мбаппе все еще в нем?!🤣
Так вот кто ему гадости в Инстаграм пишет)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий