Канселу получает угрозы после вылета из ЛЧ: «Желают смерти моей еще неродившейся дочери, оскорбляют жену. Я привез детский пенальти, но не надо говорить о моей семье»

Жоау Канселу рассказал, что получает угрозы после вылета «Барселоны» от «ПСЖ».

Каталонский клуб вылетел из чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив « » по сумме двух игры (3:2, 1:4).

В ответной игре фол Канселу на Усмане Дембеле привел к пенальти в ворота «Барселоны», который реализовал Килиан Мбаппе.

«В инстаграме я вижу комментарии с пожеланиями смерти моей дочери, которая еще не родилась. В лицо мне это не говорят, конечно, ведь тогда у них будут проблемы, но в комментариях это пишут. Они оскорбляют мою жену, моего неродившегося ребенка. Мир сегодня жесток, и мы должны уметь справляться с этим. Пожелание смерти ребенку – это очень серьезно. Пусть они критикуют меня как игрока, но не говорят о моей семье.

Я привез детский пенальти, и я принимаю критику. Той ночью я не спал. Не мог, потому что мы надеялись пройти дальше. Когда победить не удается, мне сложно уснуть, потому что я чувствую, что сделал свою работу плохо. Это был странный матч. То, как мы проиграли, не давало мне уснуть. Именно то, как мы проиграли. Думаю, в равных составах мы смогли бы победить», – сказал для ESPN.

Гюндоган наехал на Араухо из-за удаления в ЛЧ. В «Барсе» неспокойно