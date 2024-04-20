«Ман Сити» 29 матчей подряд не проигрывает в основное время – это клубный рекорд

«Манчестер Сити» установил клубный рекорд по числу матчей подряд без поражений.

« » победил « » в полуфинале Кубка Англии со счетом 1:0.

Команда Пепа Гвардиолы не проигрывает в основное время в 29 последних матчах (23 победы, 6 ничьих) во всех соревнованиях, установив новый клубный рекорд.

Статистика не учитывает поражения в серии пенальти, только в основное время. На этой неделе «горожане» вылетели из Лиги чемпионов от « » после ответного матча 1/4 финала (1:1, 3:4 – по пенальти). В первом матче команды сыграли вничью (3:3).