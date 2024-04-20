«Ман Сити» 29 матчей подряд не проигрывает в основное время – это клубный рекорд

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола рекорды Футбол

«Манчестер Сити» установил клубный рекорд по числу матчей подряд без поражений.

«Манчестер Сити» победил «Челси» в полуфинале Кубка Англии со счетом 1:0.

Команда Пепа Гвардиолы не проигрывает в основное время в 29 последних матчах (23 победы, 6 ничьих) во всех соревнованиях, установив новый клубный рекорд.

Статистика не учитывает поражения в серии пенальти, только в основное время. На этой неделе «горожане» вылетели из Лиги чемпионов от «Реала» после ответного матча 1/4 финала (1:1, 3:4 – по пенальти). В первом матче команды сыграли вничью (3:3).

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хз, поражение в серии пенальти второго матча, это вроде вообще не должно за поражение считаться.
+12
-2
+10
Майкл Оливер тоже впечатлен этой серией
+12
-3
+9
Ответ Багамка Москва
"Но вот только толку от этой статистики?" ©
Выход в финал Кубка Англии и первое место в АПЛ за 6 туров до конца?
+6
-2
+4
Так и в дополнительное время не проиграли. Заголовок не корректный
+2
0
+2
Ответ Джанлука Нальюка
Майкл Оливер тоже впечатлен этой серией
сделал все, чтобы не прервалась
+2
0
+2
Ответ Darwin66
Сити не сможет судья поможет. Шейхи молодцы хорошо заносят 👍
Опять поблочат, Витян
+4
-2
+2
Ответ mr kovalsky
Комментарий скрыт
Когда-то кстати пенок не было, монеткой определяли проход. Вот офигенно "проиграть" в таком варианте
+2
-1
+1
прям высасывают новости из пальца
0
0
0
Ответ Багамка Москва
"Но вот только толку от этой статистики?" ©
Статистика – это наука, она не терпит приблизительности.
©Л.П.Калугина
+1
-1
0
Ответ Н.Ф.
Статистика – это наука, она не терпит приблизительности. ©Л.П.Калугина
Мымра!
©А.Е.Новосельцев
0
0
0
Ответ mr kovalsky
Комментарий скрыт
Не проиграли
Любая БК это засчитывает как ничья
Прошла другая команда
0
0
0
Ответ Бахти 86
Реал Мадрид на эту статистику большой болт положил в итоге
Игра с Реалом вообще-то учитывается в этой серии. Пенальти это отдельная история в принципе, за неимением другого способа определения прохода
+1
-1
0
Ответ Бахти 86
Реал Мадрид на эту статистику большой болт положил в итоге
Реал отскочил как отскакивают иногда андердоги. Позорнейшая игра Реала, даже Лутон лучше смотрелся против Сити
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий