«Ман Сити» 29 матчей подряд не проигрывает в основное время – это клубный рекорд
«Манчестер Сити» установил клубный рекорд по числу матчей подряд без поражений.
«Манчестер Сити» победил «Челси» в полуфинале Кубка Англии со счетом 1:0.
Команда Пепа Гвардиолы не проигрывает в основное время в 29 последних матчах (23 победы, 6 ничьих) во всех соревнованиях, установив новый клубный рекорд.
Статистика не учитывает поражения в серии пенальти, только в основное время. На этой неделе «горожане» вылетели из Лиги чемпионов от «Реала» после ответного матча 1/4 финала (1:1, 3:4 – по пенальти). В первом матче команды сыграли вничью (3:3).
©Л.П.Калугина
©А.Е.Новосельцев
Любая БК это засчитывает как ничья
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