Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,24 м
Швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.
На этапе Бриллиантовой лиги в китайском городе Сямынь он преодолел планку на высоте 6,24 м.
Предыдущее достижение также принадлежало Дюплантису (6,23) и было установлено 18 сентября 2023 года в финале Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
Дюплантис – олимпийский чемпион Игр-2020, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом.
Сходу сразу приходит первое сборная США по баскетболу, где Дюрант может стать 4х(!) кратным олимпийским чемпионом среди игровых видов.
Пловец Леон Маршан... да много из-за чего/кого смотреть.
Бесспорно Дюплантис в лёгкой атлетике сейчас как Усэйн Болт в своё время
спасибо, что выделили ударную гласную, иначе я бы ни за что не понял смысла фразы. Тоже считаю, что нужно писАть выделяя ударение в омографах, столько путаницы иначе!
И результат даёт, и шоу делает 👏🏻👏🏻👏🏻
Кстати, не в курсе случаем, Калеб Драссэл едет на Олимпиаду? Чет я не слышал за него