Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,24 м

Теги прыжки с шестом рекорды сборная Швеции Бриллиантовая лига Арман Дюплантис Легкая атлетика

Швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На этапе Бриллиантовой лиги в китайском городе Сямынь он преодолел планку на высоте 6,24 м. 

Предыдущее достижение также принадлежало Дюплантису (6,23) и было установлено 18 сентября 2023 года в финале Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Дюплантис – олимпийский чемпион Игр-2020, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом.  

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29 комментариев
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В прыжках в высоту? Сотомайор курит во всех сторонках
+31
-1
+30
Это фантастический спортсмен! Олимпиаду стОит смотреть только из-за него.
+28
-5
+23
Ответ Евгений Аулин
В прыжках в высоту? Сотомайор курит во всех сторонках
Автор новости:"А разве это не одно и то же?")))
+14
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+13
Ответ Viks
Это фантастический спортсмен! Олимпиаду стОит смотреть только из-за него.
Почему же только из-за него? Да нет же, не только.
Сходу сразу приходит первое сборная США по баскетболу, где Дюрант может стать 4х(!) кратным олимпийским чемпионом среди игровых видов.
Пловец Леон Маршан... да много из-за чего/кого смотреть.
Бесспорно Дюплантис в лёгкой атлетике сейчас как Усэйн Болт в своё время
+12
-1
+11
С шестом, а не в высоту, наверное?
+7
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+7
Ответ ericssons
Шест просто подлиннее взял?
Можно "просто" взять и 7 метров шест. Главное его согнуть)
+6
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Даже правила имени Бубки не остановили. Уникальный конечно.
+6
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+6
Ответ Евгений Аулин
В прыжках в высоту? Сотомайор курит во всех сторонках
А у Спортса содержание почти всегда не совпадает с заголовком.
+5
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+5
казалось, что уже подошли к пределам, и будут, дай бог, раз в десятилетие по сантиметру прибавлять к рекорду, и тут появился Арман Дюплантис, который по два раза в год рекорды переписывает.
+3
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Посмотрю ОИ. Даже если валдайский трупп ее запретит.
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Просто космонавт
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Ответ Brustratt
Почему же только из-за него? Да нет же, не только. Сходу сразу приходит первое сборная США по баскетболу, где Дюрант может стать 4х(!) кратным олимпийским чемпионом среди игровых видов. Пловец Леон Маршан... да много из-за чего/кого смотреть. Бесспорно Дюплантис в лёгкой атлетике сейчас как Усэйн Болт в своё время
Баскетбол, плавание и легкая атлетика, а также теннис. Джокович с олимпиадами так и не может подружиться.
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Ответ Nojevilka
С шестом, а не в высоту, наверное?
Формально и то, и то в высоту 😅
+1
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А у Спортса содержание почти всегда не совпадает с заголовком.
Содержание они передирают у других, а дурацкие заголовки пишут сами.
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Ответ Viks
Это фантастический спортсмен! Олимпиаду стОит смотреть только из-за него.
>Олимпиаду стОит смотреть
спасибо, что выделили ударную гласную, иначе я бы ни за что не понял смысла фразы. Тоже считаю, что нужно писАть выделяя ударение в омографах, столько путаницы иначе!
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Мондо просто невероятный спортсмен!
И результат даёт, и шоу делает 👏🏻👏🏻👏🏻
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Шест просто подлиннее взял?
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Парень - настоящий феномен! Неужели возьмет и 6,30?
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Баскетбол, плавание и легкая атлетика, а также теннис. Джокович с олимпиадами так и не может подружиться.
Точно. Джокович же. Ну плавание, атлетика, и баскет это бриллианты летних ОИ.
Кстати, не в курсе случаем, Калеб Драссэл едет на Олимпиаду? Чет я не слышал за него
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Ответ Brustratt
Точно. Джокович же. Ну плавание, атлетика, и баскет это бриллианты летних ОИ. Кстати, не в курсе случаем, Калеб Драссэл едет на Олимпиаду? Чет я не слышал за него
Ничего не знаю про Дросселя
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🐐
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Кто тут, совсем недавно, сомневался , в лучшем спортсмене Мира?
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Мондо, да что же ты творишь? Как минимум ради него олимпиаду стоит глянуть. Не только ради него, но хотя бы ради него, а если подумать и захотеть поискать, что посмотреть, то можно найти
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А сколько денег за мировой рекорд дают ? Подскажите кто знает пожалуйста.
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Ответ Евгений Аулин
В прыжках в высоту? Сотомайор курит во всех сторонках
В прыжках с шестом в длину)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А у Спортса содержание почти всегда не совпадает с заголовком.
И ведь на журфаках по пять лет учатся.
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что-то невероятное...казалось - 6 метров - предел...
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так просто, на расслабоне, в начале сезона ничего не давит, а способность брать высоту на таком уровне и выше даже никуда не делась
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