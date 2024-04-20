Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,24 м

Швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На этапе Бриллиантовой лиги в китайском городе Сямынь он преодолел планку на высоте 6,24 м.

Предыдущее достижение также принадлежало (6,23) и было установлено 18 сентября 2023 года в финале Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Дюплантис – олимпийский чемпион Игр-2020, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом.