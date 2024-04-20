Фетисов о словах Макрона про допуск: «Не знаю, чем дебильный президент и мэр Парижа руководствуются. В мире более 20 вооруженных конфликтов»
Вячеслав Фетисов высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне.
Ранее Макрон заявил, что четко видит различие в допуске на Олимпиаду в Париже израильских и российских спортсменов. По его словам, Израиль не является нападавшей стороной, поэтому на Играх будет присутствовать флаг страны.
«На слова этого человека реагировать вообще не надо.
Если бы он был последовательным в своих решениях, а сейчас в мире более 20 вооруженных конфликтов. Это должно быть либо единое решение для всех, когда меняется Хартия, либо не должно быть предвзятого отношения ни к одной стране.
Я не знаю, чем руководствуются эти люди: мэр Парижа [Анн Идальго], дебильный президент – это просто непредсказуемые люди», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
- Фетисов: " У нас тоже свобода" Я тоже могу выйти на площадь и проорать, что во Франции дебильный президент!"
Это в норме для них, когда война идёт и люди гибнут?
детский аргумент конечно
Ну и с 49 по 67 год эти территории вообще были аннексированы и оккупированны Египтом и Иорданией. Только почему-то они не стали создавать там никакого палестинского государства.