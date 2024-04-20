Фетисов о словах Макрона про допуск: «Не знаю, чем дебильный президент и мэр Парижа руководствуются. В мире более 20 вооруженных конфликтов»

Теги Вячеслав Фетисов Олимпийская сборная России сборная Израиля Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Р-Спорт брань Анн Идальго Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Ранее Макрон заявил, что четко видит различие в допуске на Олимпиаду в Париже израильских и российских спортсменов. По его словам, Израиль не является нападавшей стороной, поэтому на Играх будет присутствовать флаг страны.

«На слова этого человека реагировать вообще не надо.

Если бы он был последовательным в своих решениях, а сейчас в мире более 20 вооруженных конфликтов. Это должно быть либо единое решение для всех, когда меняется Хартия, либо не должно быть предвзятого отношения ни к одной стране.

Я не знаю, чем руководствуются эти люди: мэр Парижа [Анн Идальго], дебильный президент – это просто непредсказуемые люди», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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97 комментариев
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Так ведь уже решили что не нужна нам эта Олимпиада, а кто туда едет - тот иноагенты и предатели, ведь они без флага выступать изволят. Че ты вот Слава опять это мусолишь? Кстате, недвигу в NY продал или нет?
+218
-36
+182
- Француз: " У нас свобода! Я могу выйти на площадь и проорать, что во Франции дебильный президент!"
- Фетисов: " У нас тоже свобода" Я тоже могу выйти на площадь и проорать, что во Франции дебильный президент!"
+132
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+110
Хороший дипломат у нас пропадает. Эй, в МИДе, обратите внимание!
+92
-15
+77
переход на оскорбления - признак бессилия
+80
-20
+60
Ответ atomio
Так ведь уже решили что не нужна нам эта Олимпиада, а кто туда едет - тот иноагенты и предатели, ведь они без флага выступать изволят. Че ты вот Слава опять это мусолишь? Кстате, недвигу в NY продал или нет?
Недвига в NY это другое.😉
+53
-8
+45
И ведь Фетисов прекрасно понимает, что он не может опровергнуть довод "израиль не является нападавшей стороной, в отличие от... ". Поэтому только и может оскорблять Макрона, по существу по делу ответить нечем.
+72
-32
+40
А почему эти дебильные деятели всегда ссылаются на другие вооружённые конфликты? А вот они, а вот у них...
Это в норме для них, когда война идёт и люди гибнут?
+53
-19
+34
Ответ Никому_никабельный
А почему эти дебильные деятели всегда ссылаются на другие вооружённые конфликты? А вот они, а вот у них... Это в норме для них, когда война идёт и люди гибнут?
ну типа им можно, а нам нельзя что ли...
детский аргумент конечно
+34
-15
+19
Ответ litterkenny
Комментарий скрыт
давай
+16
-6
+10
«Это должно быть единое решение для всех, когда меняется Хартия» - в целом,здравая мысль.Остальное - излишние эмоции
+20
-11
+9
знаменитейший хоккеист опустился до обыкновенного публичного хамства... так проходит земная " Слава " ...
+11
-2
+9
Хамство среди чиновников и политиков в нашей стране сейчас в большой цене, к сожалению. Невероятно стыдно за такие высказывания.
+20
-13
+7
Ответ Честный контроль
Один нюанс. Израиль и создавался как страна, на строго определенной местности.Которую ей выделила коалиция нескольких стран.В том числе СССР, Англия, США, Франция. Но впоследствии, при поддержке США, евреи настолько обнаглели что начали аннексировать территории чужих стран. И такие как ты об этом помалкивали в тряпочку.
все верно, на определенной территории. Израиль был на это согласен, окружающие арабские страны нет и объявили войну, которую проиграли.

Ну и с 49 по 67 год эти территории вообще были аннексированы и оккупированны Египтом и Иорданией. Только почему-то они не стали создавать там никакого палестинского государства.
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Ответ Russ Ivan
Комментарий скрыт
Фетисов языком своим кого только уже не размазал...
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+5
Ответ G-Mack
Комментарий скрыт
проблемы Латвии, не наши.
+8
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+5
Фетисов, тебя позвали защитить Троицкий лес официально! Чтобы ты предотвратил вырубку леса 10 Га и вмешался в избиение женщин и детей мигрантами, которых нанял застройщик для защиты объекта! ну и где ты? позорище!
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сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы, вытирая сметану с губ
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Ответ несахар
И ведь Фетисов прекрасно понимает, что он не может опровергнуть довод "израиль не является нападавшей стороной, в отличие от... ". Поэтому только и может оскорблять Макрона, по существу по делу ответить нечем.
Еще как может) Лавров же говорил, что мы ни на кого не нападали, а что, думаешь, Фетисову слабо повторить?)
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Ответ snipe
Хороший дипломат у нас пропадает. Эй, в МИДе, обратите внимание!
Не пойдет, он пить не умеет. Так, чтобы весь день под откос.
+6
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
А что Израильско-Палестинский конфликт начался только 7 октября 2023 года?У как у вас всё плохо с историей
+7
-3
+4
Ответ atomio
Так ведь уже решили что не нужна нам эта Олимпиада, а кто туда едет - тот иноагенты и предатели, ведь они без флага выступать изволят. Че ты вот Слава опять это мусолишь? Кстате, недвигу в NY продал или нет?
Вчера специально глянул, квартирку на дочь переписал, раньше же декларации подавали, чтоб не мелькала, кстати доченька в Штатах так и живет, тоже наверно терпит обиды из-за национальности:)
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
Один нюанс, кто объявлял Израилю войну на уничтожение, после которого, собственно, территории и перешли под его контроль? Ты же не возмущаешься Калининграду в составе России?
Один нюанс. Израиль и создавался как страна, на строго определенной местности.Которую ей выделила коалиция нескольких стран.В том числе СССР, Англия, США, Франция. Но впоследствии, при поддержке США, евреи настолько обнаглели что начали аннексировать территории чужих стран. И такие как ты об этом помалкивали в тряпочку.
+10
-8
+2
Ничего не понимаю, так мы же вроде бы с французами и воюем, если верить Первому каналу? При чем тут ещё 20 конфликтов, в которых Франция участия не принимает?
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Какой президент, такие и чиновники. Хамство беспробудное
+4
-2
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Выдающийся хоккеист превратился в хамоватого гопника из подворотни
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Ответ несахар
И ведь Фетисов прекрасно понимает, что он не может опровергнуть довод "израиль не является нападавшей стороной, в отличие от... ". Поэтому только и может оскорблять Макрона, по существу по делу ответить нечем.
В отличие от кого?От пендосов во Вьетнаме,Корее,Югославии и далее по списку?
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Ответ несахар
ну типа им можно, а нам нельзя что ли... детский аргумент конечно
А кто-то ещё в мире сейчас ведёт захватническую во*ну?
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Ответ sla3138
Про сегодняшнего президента США в точку. Дай Бог деду здоровья.
Байдену?
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Припечатал бы Макрона в борт?
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Ответ G-Mack
Комментарий скрыт
вот их реально жалко - поедут окружными путями на первенство водокачки , получат от WADA флажок, да ещё и пятно в биографии🤷‍♂️
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