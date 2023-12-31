Фиаско «МЮ», победы «Сити» и «Челси», «Юве» мчит за «Интером», Плющенко и Навке отказали в грантах, 54 гола Роналду, Ротенберг налил шампанского журналистам. Последний дайджест 2023-го

1. «Манчестер Юнайтед» завершил год поражением от «Ноттингем Форест», который победил «красных дьяволов» в АПЛ впервые почти за 30 лет. «МЮ» проиграл в Премьер-лиге уже в девятый раз – столько же, сколько за весь прошлый чемпионат. А всего за год у «Юнайтед» 21 поражение – такого не было 51 год. Впрочем, у тен Хага есть объяснение всему происходящему.

«Ман Сити» красиво представил на своем стадионе все пять выигранных в этом году трофеев. А затем спокойно разобрался с «Шеффилд Юнайтед». У «горожан» 6 побед в 7 последних матчах и 0 поражений дома в 2023-м. «Челси» обыграл «Лутон» 3:2, хотя к 80-й минуте вел 3:0. Затащил великолепный Палмер, набравший 2+1. Все результаты дня в АПЛ – здесь.

2. «Ювентус» одолел дома «Рому» и сократил отставание от лидера Серии А «Интера» до двух очков. «Милан» победил «Сассуоло», остальные результаты – здесь.

3. Плющенко и Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года – их проекты не получили поддержки.

4. СКА подарил Роману Ротенбергу новогоднее настроение, обыграв и не пропустив от «Автомобилиста» – это 17-я победа за 19 последних матчей. Счастливый тренер налил шаманского журналистам после игры, говорил о патриотизме и самом важном событии в этом году. ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд, победив «Северсталь», «Динамо» потерпело третье поражение кряду. Все результаты дня вы найдете по ссылке.

5. Криштиану Роналду закончил год с 54 голами, опередив и Холанда, и Мбаппе, и Кейна, – и это в 38 лет! Его «Аль-Наср» разгромил «Аль-Таавун», хотя начиналось все для португальца и его команды не лучшим образом.

6. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Тампу» (5:1), Панарин сделал хет-трик и 3-м в сезоне набрал 50 очков, Кучеров забросил 25-ю шайбу. «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» (2:3 Б), Овечкин забил 829-й гол в лиге (в касание из офиса; еще один гол не был засчитан из-за помехи вратарю), Кузнецов остался без очков в 9-м матче подряд и повторил свой антирекорд, Аскаров одержал 1-ю победу в лиге. «Питтсбург» справился с «Сент-Луисом» (4:2), Малкин набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.

7. Российская шахматистка Валентина Гунина победила на чемпионате мира по блицу. Мужской блиц выиграл норвежец Магнус Карлсен.

8. НБА. «Миннесота» победила «Лейкерс», «Голден Стэйт» уступил «Далласу» и другие результаты.

9. Против сбежавших в США фехтовальщиков Бида возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части».

10. «Динамо» выпустило новогодний ролик с отсылками к клубам РПЛ: на словах «если у вас нету дома» показывают «Зенит», на «повторим» – победу над «Спартаком».

11. Винисиус сделал тату во всю спину с изображением Пеле, Джордана, Кобе, Мохаммеда Али и надписями «менталитет» и «жизни чернокожих важны».

12. О Джи Ануноби и Прешес Ачиува перейдут в «Нью-Йорк» в обмен на Ар Джей Барретта и Иммануэла Куикли.

13. 💥 Джокович победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2023» на Sports.ru, Йокич – 2-й, Холанд – 3-й, Махачев – 6-й.

Цитаты дня

Владислав Третьяк: «У нас было меньше 150 катков в 2006-м, проигрывали Канаде, США и Финляндии. Сейчас – не менее 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту»

Ян Непомнящий: «Пусть 2024 год принесет ФИДЕ все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, мудрых судей»

Ротенберг о 90-х: «В Хельсинки идешь по району, подкатывают пять здоровых албанцев: «У тебя кроссовки новые. Снимай». Пошел в носках дальше. Какие еще варианты?»

Медведева о том, какое бы шоу могла вести Загитова: «Что-то про безызбежность, наверное»