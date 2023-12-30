НБА. «Миннесота» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» – «Даллас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
Лидер Западной конференции «Миннесота» примет на своей площадке «Лейкерс». «Голден Стэйт» Стефена Карри встретится дома с «Далласом» Луки Дончича.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 01.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.