НБА. «Миннесота» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» – «Даллас» и другие матчи

Теги результаты Чикаго Даллас Детройт Голден Стэйт Индиана Лейкерс Майами Миннесота Нью-Йорк Филадельфия Торонто НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Лидер Западной конференции «Миннесота» примет на своей площадке «Лейкерс». «Голден Стэйт» Стефена Карри встретится дома с «Далласом» Луки Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

Юта – Майами
Дата проведения
31 декабря, 01.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Детройт – Торонто
Дата проведения
31 декабря, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Индиана – Нью-Йорк
Дата проведения
31 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Чикаго – Филадельфия
Дата проведения
31 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Миннесота – Лейкерс
Дата проведения
31 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Даллас
Дата проведения
31 декабря, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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