У «Ман Сити» 6 побед и ничья за 7 матчей. Общий счет последних 4 игр – 12:1

«Манчестер Сити» в третий раз за последние 4 игры одержал сухую победу.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла « » (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии. Начиная с 19 декабря она также не пропустила в матчах с «Урава Ред Даймондс» (3:0) и «Флуминенсе» (4:0). Забить ей сумел «Эвертон» (3:1).

Всего за последние 7 матчей во всех турнирах у «горожан» 6 побед и ничья. Далее они встретятся с «Хаддерсфилдом» в Кубке Англии – это произойдет 7 января.

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