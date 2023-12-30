У «Ман Сити» 6 побед и ничья за 7 матчей. Общий счет последних 4 игр – 12:1

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» в третий раз за последние 4 игры одержал сухую победу.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии. Начиная с 19 декабря она также не пропустила в матчах с «Урава Ред Даймондс» (3:0) и «Флуминенсе» (4:0). Забить ей сумел «Эвертон» (3:1).

Всего за последние 7 матчей во всех турнирах у «горожан» 6 побед и ничья. Далее они встретятся с «Хаддерсфилдом» в Кубке Англии – это произойдет 7 января.

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6 комментариев
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Интересно, что «Ман Сити» не пытается сделать разницу забитых мячей на аутсайдерах ,видимо очень уверен в своих силах на первое место
+13
-1
+12
Машина начинает набирать обороты.
+9
0
+9
Ответ abrusevshii chechen
Интересно, что «Ман Сити» не пытается сделать разницу забитых мячей на аутсайдерах ,видимо очень уверен в своих силах на первое место
Зачем растрачивать голы просто так? Сейчас отрыв надо отыграть, пока все расслабились😏
+6
0
+6
Пеп решил подсекать фиш
+2
0
+2
Сити набрал чемпионский ход
+1
0
+1
Ответ abrusevshii chechen
Интересно, что «Ман Сити» не пытается сделать разницу забитых мячей на аутсайдерах ,видимо очень уверен в своих силах на первое место
а кто пытается? за последние два года - только Ливерпуль, да и то, не старались особо именно разницу делать, просто пошло)
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