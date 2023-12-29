Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Монцу», «Интер» в гостях у «Дженоа», «Ювентус» и «Милан» проведут свои матчи завтра
«Наполи» примет «Монцу» в матче 18-го тура Серии А.
Также в пятницу «Фиорентина» сыграет с «Торино», «Интер» проведет гостевой матч с «Дженоа».
В субботу «Милан» примет «Сассуоло», «Ювентус» – «Рому».
18-й тур
- Дата проведения
- 29 декабря, 20.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 29 декабря, 20.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 30 декабря, 14.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 30 декабря, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 30 декабря, 17.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 30 декабря, 22.45, «Альянц Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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