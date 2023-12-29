Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Монцу», «Интер» в гостях у «Дженоа», «Ювентус» и «Милан» проведут свои матчи завтра

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«Наполи» примет «Монцу» в матче 18-го тура Серии А.

Также в пятницу «Фиорентина» сыграет с «Торино», «Интер» проведет гостевой матч с «Дженоа». 

В субботу «Милан» примет «Сассуоло», «Ювентус» – «Рому». 

Чемпионат Италии

18-й тур

Наполи – Монца
Дата проведения
29 декабря, 20.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Торино
Дата проведения
29 декабря, 20.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Фрозиноне
Дата проведения
29 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Интер
Дата проведения
29 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Лечче
Дата проведения
30 декабря, 14.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Болонья
Дата проведения
30 декабря, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кальяри – Эмполи
Дата проведения
30 декабря, 17.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Сассуоло
Дата проведения
30 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Салернитана
Дата проведения
30 декабря, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Рома
Дата проведения
30 декабря, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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2 комментария
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Ах, какие вывески. Середнякам стоит насладиться играми с топ-командами, которые могут стать одними из последних. После ухода топов с Суперлигу будут играть между собой в никому не интересном чемпионате, бгг
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В Суперлигу уйдёт только Ювентус и его дисвалифицируют, остальные ТОПЫ останутся
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