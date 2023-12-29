Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Монцу», «Интер» в гостях у «Дженоа», «Ювентус» и «Милан» проведут свои матчи завтра

«Наполи» примет «Монцу» в матче 18-го тура Серии А.

Также в пятницу « » сыграет с « », « » проведет гостевой матч с « ».

В субботу «Милан» примет «Сассуоло», « » – «Рому».

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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