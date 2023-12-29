Чемпионат мира по блицу. Гунина лидирует после 9 туров, Костенюк – 2-я, Боднарук – 4-я, Горячкина – 9-я
Российская шахматистка Валентина Гунина лидирует после первого дня ЧМ по блицу.
Чемпионат мира по блицу
Самарканд, Узбекистан
Женщины
Положение после 9 туров
1. Валентина Гунина (Россия) – 8,5
2. Александра Костенюк (Швейцария) – 7
3. Харика Дронавалли (Индия) – 7
4. Анастасия Боднарук (Россия) – 7
5. Лея Гарифуллина (Россия) – 7
6. Екатерина Лагно (Россия) – 7
7. Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) – 6,5
8. Турмунх Мунхзул (Монголия) – 6,5
9. Александра Горячкина (Россия) – 6,5
10. Анна Шухман (Россия) – 6,5