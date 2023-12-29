Чемпионат мира по блицу. Гунина лидирует после 9 туров, Костенюк – 2-я, Боднарук – 4-я, Горячкина – 9-я

Теги результаты Александра Костенюк Валентина Гунина Екатерина Лагно Анастасия Боднарук Чемпионат мира жен по блицу Александра Горячкина Харика Дронавалли Лея Гарифуллина Шахматы

Российская шахматистка Валентина Гунина лидирует после первого дня ЧМ по блицу.

Чемпионат мира по блицу

Самарканд, Узбекистан

Женщины

Положение после 9 туров

1. Валентина Гунина (Россия) – 8,5

2. Александра Костенюк (Швейцария) – 7

3. Харика Дронавалли (Индия) – 7

4. Анастасия Боднарук (Россия) – 7

5. Лея Гарифуллина (Россия) – 7

6. Екатерина Лагно (Россия) – 7

7. Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) – 6,5

8. Турмунх Мунхзул (Монголия) – 6,5

9. Александра Горячкина (Россия) – 6,5

10. Анна Шухман (Россия) – 6,5

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