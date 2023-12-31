Панарин сделал хет-трик в игре с «Тампой» и стал 1-й звездой. Он 3-м в сезоне НХЛ набрал 50 очков
Артемий Панарин сделал хет-трик в матче с «Тампой» и стал 1-й звездой.
Форвард «Рейнджерс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (5:1).
Матч с 3+ шайбами стал для россиянина 6-м за карьеру в лиге (в одном из них на его счету покер).
Панарин стал 3-м игроком, достигшим отметки 50 очков в текущем сезоне (до него это удалось Никите Кучерову из «Тампы» и Нэтану Маккиннону из «Колорадо»). В его активе 23 шайбы и 27 результативных передач в 35 играх.
Сегодня Артемий (15:58, 0:52 – в большинстве, «+3») нанес 4 броска в створ и 1 мимо. В активе игрока 1 силовой прием, также он допустил 1 потерю.
Панарин в 32 года .Сезон 23/24: 35 игр 23 шайб 27 передач 50 очка 19.48 мин
Грецки в 32 года. Сезон 92/93: 45 игр 16 шайб 49 передач 65 очков.
1) Овечкин - 829 ( 1381 матч )
2) Малкин - 485 ( 1097 матчей)
3) Фёдоров - 483 ( 1248 матчей )
4) Могильный - 473 ( 990 матчей )
5) Ковальчук - 443 ( 926 матчей )
6) Буре - 437 ( 702 матча )
7) Ковалёв - 430 ( 1316 матчей )
8) Вяч. Козлов - 356 ( 1182 матча )
9) Яшин - 337 ( 850 матчей )
10) Дацюк - 314 ( 953 матча )
11) КУЧЕРОВ - 301 ( 680 матчей )
12) Тарасенко - 276 ( 704 матча )
13) Жамнов - 249 ( 807 матчей )
14-15) Сёмин - 239 ( 650 матчей )
14-15) ПАНАРИН - 239 ( 625 матчей )
Тёма умница конечно, огорчил Василевского, но зато Шестёркин сегодня как стена.
Вот это и есть Команда.
Второй гол особенно красив, хотя во всех трех показал мастерство. Хлебушек не зря ест свой хлеб. :)
По факту за первые 35 матчей сезона 92-93 Гретцки набрал 51 очко, у Панарина в 35 матчах этого сезона 50 очков.
Где тут Панарин "лучше Гретцки идёт"?
Не говоря уж о том, что Гретцки тогда перенёс операцию на позвоночнике и начал играть только 6 января.
И после этого вытащил Кингз в финал КС, набрав 40 очков в 24 матчах плей-офф.