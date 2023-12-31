Панарин сделал хет-трик в игре с «Тампой» и стал 1-й звездой. Он 3-м в сезоне НХЛ набрал 50 очков

Артемий Панарин сделал хет-трик в матче с «Тампой» и стал 1-й звездой.

Форвард « » забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (5:1).

Матч с 3+ шайбами стал для россиянина 6-м за карьеру в лиге (в одном из них на его счету покер).

стал 3-м игроком, достигшим отметки 50 очков в текущем сезоне (до него это удалось Никите Кучерову из « » и Нэтану Маккиннону из «Колорадо»). В его активе 23 шайбы и 27 результативных передач в 35 играх.

Сегодня Артемий (15:58, 0:52 – в большинстве, «+3») нанес 4 броска в створ и 1 мимо. В активе игрока 1 силовой прием, также он допустил 1 потерю.