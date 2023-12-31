«Ювентус» до 2 очков сократил отставание от «Интера», «Милан» – до 9
Отрыв «Интера» от других претендентов на скудетто сократился после 18-го тура.
Команда Симоне Индзаги сыграла вничью с «Дженоа» (1:1), в то время как «Ювентус» и «Милан», идущие следом, одержали победы над «Ромой» (1:0) и «Сассуоло» (1:0) соответственно.
«Интер» лидирует в Серии А с 45 очками. «Бьянконери» отстают на 2 балла, «россонери» – на 9. Замыкает четверку «Фиорентина» – 33 очка.
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