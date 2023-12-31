«Ювентус» до 2 очков сократил отставание от «Интера», «Милан» – до 9

Теги Интер Милан Фиорентина Ювентус серия А Италия рейтинги Футбол

Отрыв «Интера» от других претендентов на скудетто сократился после 18-го тура.

Команда Симоне Индзаги сыграла вничью с «Дженоа» (1:1), в то время как «Ювентус» и «Милан», идущие следом, одержали победы над «Ромой» (1:0) и «Сассуоло» (1:0) соответственно.

«Интер» лидирует в Серии А с 45 очками. «Бьянконери» отстают на 2 балла, «россонери» – на 9. Замыкает четверку «Фиорентина» – 33 очка.

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11 комментариев
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Приятно видеть именно это 3 комнаты в начале таблицы, как то в детство вернуло что ли…
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Ответ Nekrasen
поддержите моë пиво! 🥱🍺
давай подержу, но не факт, что не получишь обратно пустой бокал
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зимнее ТО обещает быть интересным. даст ли Элкан Джунтоли котлету на укрепление..
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поддержите моë пиво! 🥱🍺
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Великий Юве возьмет Скудетто!
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76 победа Аллегри со счетом 1-0) маньяк)
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Ответ Jan Paskel
давай подержу, но не факт, что не получишь обратно пустой бокал
я к тому, что это было предсказуемо) Но после перерыва боялся 0-0 если честно!)
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Ответ Nekrasen
я к тому, что это было предсказуемо) Но после перерыва боялся 0-0 если честно!)
всё равно не советую оставлять пиво со мной наедине
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Ответ Amalfitano
Юве станет чемпионом. Все думают, что они в кризисе. На самом деле кризис наступил у Интера, а Юве и дальше будет побеждать 1-0 при полном отсутствии игры. Просто все забыли, что настоящий итальянский футбол это оборона, тактика, тактика и еще раз тактика. Ну и иногда им дают мяч поиграть.
Ага, и исключение из еврокубков, что дает огромную фору в чемпионате
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Ответ Amalfitano
Юве станет чемпионом. Все думают, что они в кризисе. На самом деле кризис наступил у Интера, а Юве и дальше будет побеждать 1-0 при полном отсутствии игры. Просто все забыли, что настоящий итальянский футбол это оборона, тактика, тактика и еще раз тактика. Ну и иногда им дают мяч поиграть.
я смотрю ты по всем клубам знаток. Какие мысли по поводу игры Катанзаро в Серии Б?
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