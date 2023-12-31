2-й гол Овечкина в матче с «Нэшвиллом» был отменен из-за помехи вратарю. Он мог стать его 830-м в лиге
Гол Александра Овечкина в матче с «Нэшвиллом» был отменен из-за помехи вратарю.
Капитан «Вашингтона» нанес точный бросок в концовке 3-го периода матча регулярного чемпионата с «Предаторс» (2:3 Б).
После видеопросмотра шайба была отменена, так как судьи решили, что форвард «Кэпиталс» Ник Дауд помешал вратарю соперника Ярославу Аскарову.
Этот гол мог стать победным для «Вашингтона» в матче и 830-м для Овечкина в регулярках за карьеру. Ранее в этом матче он забросил 829-ю шайбу.
Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб
контакт с правым плечом Аскарова и одна нога Доуда полностью во вратарской