2-й гол Овечкина в матче с «Нэшвиллом» был отменен из-за помехи вратарю. Он мог стать его 830-м в лиге

Гол Александра Овечкина в матче с «Нэшвиллом» был отменен из-за помехи вратарю.

Капитан « » нанес точный бросок в концовке 3-го периода матча регулярного чемпионата с «Предаторс» (2:3 Б).

После видеопросмотра шайба была отменена, так как судьи решили, что форвард «Кэпиталс» помешал вратарю соперника Ярославу Аскарову.

Этот гол мог стать победным для «Вашингтона» в матче и 830-м для в регулярках за карьеру. Ранее в этом матче он забросил 829-ю шайбу.

Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб