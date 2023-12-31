2-й гол Овечкина в матче с «Нэшвиллом» был отменен из-за помехи вратарю. Он мог стать его 830-м в лиге

Теги судьи Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин НХЛ Ник Дауд Хоккей

Гол Александра Овечкина в матче с «Нэшвиллом» был отменен из-за помехи вратарю.

Капитан «Вашингтона» нанес точный бросок в концовке 3-го периода матча регулярного чемпионата с «Предаторс» (2:3 Б). 

После видеопросмотра шайба была отменена, так как судьи решили, что форвард «Кэпиталс» Ник Дауд помешал вратарю соперника Ярославу Аскарову. 

Этот гол мог стать победным для «Вашингтона» в матче и 830-м для Овечкина в регулярках за карьеру. Ранее в этом матче он забросил 829-ю шайбу. 

Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб

26 комментариев
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колхоз по ту сторону океана)
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+16
Ну и где здесь помеха вратарю?! Хороший гол. Тваpи, сколько у него уже только в этом сезоне отменили шайб...
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Дауд цеплял коньком линию вратарской, но не в момент броска и не блокировал действия вратаря. По мне так просто украли хороший гол.
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Дауд же не был в площади ворот. Странная отмена имхо.
+12
-2
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Слухи, что будут мешать, сбываются.
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+9
Никто, даже судьи, не реагировали на гол пока кто-то не решил проявить себя.
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Чистая
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он мог бы стать, но станет в другое время, надеемся на побольше шайб в новом году!)
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Через 10 лет: "Судьи, укравшие рекорд, где они сейчас?"
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Не,ну это бред конечно,гол чистый...Я не сторонник теории заговоров,но,зная канадцев и то,как они трясутся над рекордами в игре,которую типа придумали они,уверен,что в ход пойдут все способы,чтобы рекорд не был побит...Если Александр наберёт обороты и начнёт забивать,можно ждать подлятины,в виде нанесения травмы,любым ,опять же,способом
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Ответ nikitosdaipoltos
очевиднейший контакт с вратарём вопросы могут быть только к Доуду, потому что он лишил теоретических шансов на перемещение вратаря в другой угол ворот.
Дауд скринил ,максимум,не было там контакта,если Аскаров сам начал выкатываться к линии вратарской,а там Дауд,ну уж извините,или Дауд #опой смотреть обязан?)
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Не фарт
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Надеюсь Дух расскажет сколько у Овечкина отмененных голов за карьеру, и на каком он месте по этому показателю в НХЛ)
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Уже 4-й гол отменили в этом сезоне у Овечкина. Да, Ови в этом году мешок мешком, но блин, такое невезение - это тоже уже чересчур!
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Ответ e1ther - e1ther
колхоз по ту сторону океана)
Там еще в НБА такая же дичь в сторону Ле случилась ночью.
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Ответ e1ther - e1ther
Дауд скринил ,максимум,не было там контакта,если Аскаров сам начал выкатываться к линии вратарской,а там Дауд,ну уж извините,или Дауд #опой смотреть обязан?)
пересмотри видео
контакт с правым плечом Аскарова и одна нога Доуда полностью во вратарской
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Ответ Fantico
Ну и где здесь помеха вратарю?! Хороший гол. Тваpи, сколько у него уже только в этом сезоне отменили шайб...
Клюшку коньками зацепил и увел ее в сторону
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Ответ Алексей Григорьев
Дауд цеплял коньком линию вратарской, но не в момент броска и не блокировал действия вратаря. По мне так просто украли хороший гол.
А то что он в плечо вратаря толкнул, это не считается типа?)
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