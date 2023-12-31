Судьи за 2,3 секунды до конца матча с «Вулвз» засчитали Леброну 2-очковое попадание, а не 3-очковое. Джеймс не мог поверить и указывал на повтор

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Баскетбол - видео судьи Баскетбол

Судьи засчитали Леброну Джеймсу 2-очковое попадание в концовке, а не 3-очковое.

Форвард «Лейкерс» после промаха Майка Конли за 8 секунд до финальной сирены при счете 104:107 устремился в быстрый отрыв. Джеймс исполнил спасительный бросок на равенство и был точен. Однако судья зафиксировал, что 4-кратный чемпион на самом деле наступил на линию, а попадание является 2-очковым.

Судьи пересмотрели эпизод и вынесли решение, что арбитр изначально был прав – Джеймс заступил. Однако сам форвард «Лейкерс», который пересмотрел эпизод с ассистентом, не мог поверить в это решение. Джеймс указывал судье на экран, но его попытки остались без внимания.

«Лейкерс» (17-16) опустились на 9-е место на Западе, «Миннесота» (24-7) – первая в конференции.

8 комментариев
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Ответ Перстень Уэстбрука
Терпеть не могу Леброна, но заступа не было! Судьям иногда так в лом отменять свои решения
на этом кадре нет, но это не конечная стадия броска. На видео видно, что буквально в самом конце заступил
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Мемная ситуация, но болелам ЛАЛ наверное не особо весело
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где то улыбнулся ровно один Кевин Дюрэнт
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Вроде ж действительно не заступил, миллиметр
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Терпеть не могу Леброна, но заступа не было! Судьям иногда так в лом отменять свои решения
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А оно как-то по проекции считается? На приближенном фото он явно не касается
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Ну и что это за бред, судьям вообще для чего повторы тогда смотреть?!
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Ответ Марсель Объелся
А оно как-то по проекции считается? На приближенном фото он явно не касается
Не по проекции, по касанию. Игрок может стоят у линии, а мяч на руке вынесен за пределы площадки, например.
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