Судьи за 2,3 секунды до конца матча с «Вулвз» засчитали Леброну 2-очковое попадание, а не 3-очковое. Джеймс не мог поверить и указывал на повтор

Судьи засчитали Леброну Джеймсу 2-очковое попадание в концовке, а не 3-очковое.

Форвард « » после промаха Майка Конли за 8 секунд до финальной сирены при счете 104:107 устремился в быстрый отрыв. исполнил спасительный бросок на равенство и был точен. Однако судья зафиксировал, что 4-кратный чемпион на самом деле наступил на линию, а попадание является 2-очковым.

Судьи пересмотрели эпизод и вынесли решение, что арбитр изначально был прав – Джеймс заступил. Однако сам форвард «Лейкерс», который пересмотрел эпизод с ассистентом, не мог поверить в это решение. Джеймс указывал судье на экран, но его попытки остались без внимания.

«Лейкерс» (17-16) опустились на 9-е место на Западе, « » (24-7) – первая в конференции.