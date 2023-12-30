СКА выиграл 17 из 19 последних матчей. Команда Ротенберга набрала 35 очков из 38 возможных на этом отрезке

СКА выиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством обыграла «Автомобилист» (4:0) в матче Фонбет чемпионата .

Питерцы ранее победили «Динамо» (3:2) и ЦСКА (2:0).

СКА выиграл 17 из 19 предыдущих матчей. На этом промежутке команда уступила «Автомобилисту» (2:3 Б) и «Торпедо» (1:3).

СКА находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 61 балл в 45 играх.