СКА выиграл 17 из 19 последних матчей. Команда Ротенберга набрала 35 очков из 38 возможных на этом отрезке
СКА выиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Автомобилист» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Питерцы ранее победили «Динамо» (3:2) и ЦСКА (2:0).
СКА выиграл 17 из 19 предыдущих матчей. На этом промежутке команда уступила «Автомобилисту» (2:3 Б) и «Торпедо» (1:3).
СКА находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 61 балл в 45 играх.
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