СКА выиграл 17 из 19 последних матчей. Команда Ротенберга набрала 35 очков из 38 возможных на этом отрезке

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА выиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Автомобилист» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Питерцы ранее победили «Динамо» (3:2) и ЦСКА (2:0).

СКА выиграл 17 из 19 предыдущих матчей. На этом промежутке команда уступила «Автомобилисту» (2:3 Б) и «Торпедо» (1:3).

СКА находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 61 балл в 45 играх.

6 комментариев
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Ничего удивительного, как никак сам ученик Тихонова тренирует
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С чем питерцев и поздравляю!
Новый ледовый дворец (шикарный, построенный гораздо быстрее "Газпром-Арены) ждёт
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Ткачев покидает Авангард из-за разногласий с ГТ. Есть интерес со стороны нескольких клубов НХЛ. Бомба
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Ответ Джон Псина
пишите правильно: не выиграла а купила
Выражайся правильно: все продажные.
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