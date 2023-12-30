О Джи Ануноби перейдет в «Нью-Йорк» в обмен на Ар Джей Барретта, Иммануэла Куикли и драфт-пик 2-го раунда

«Торонто» обменяет форварда О Джи Ануноби в «Нью-Йорк».

«Рэпторс» получат взамен форварда , защитника и выбор «Никс» во втором раунде драфта-2024.

В « » также перейдут центровой Прешес Ачиува (24 года, 203 см) и разыгрывающий Малакай Флинн (25 лет, 185 см).

(26 лет, 201 см) проводит седьмой сезон в лиге, набирая 15,1 очка, 4,0 подбора, 2,7 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.

Барретт (23 года, 198 см) в нынешнем сезоне набирает 18,2 очка, 4,3 подбора и 2,4 передачи в среднем за встречу. Показатели Куикли – 15,0 очка, 2,6 подбора и 2,5 передачи.