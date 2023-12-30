О Джи Ануноби перейдет в «Нью-Йорк» в обмен на Ар Джей Барретта, Иммануэла Куикли и драфт-пик 2-го раунда
«Торонто» обменяет форварда О Джи Ануноби в «Нью-Йорк».
«Рэпторс» получат взамен форварда Ар Джей Барретта, защитника Иммануэла Куикли и выбор «Никс» во втором раунде драфта-2024.
В «Нью-Йорк» также перейдут центровой Прешес Ачиува (24 года, 203 см) и разыгрывающий Малакай Флинн (25 лет, 185 см).
Ануноби (26 лет, 201 см) проводит седьмой сезон в лиге, набирая 15,1 очка, 4,0 подбора, 2,7 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.
Барретт (23 года, 198 см) в нынешнем сезоне набирает 18,2 очка, 4,3 подбора и 2,4 передачи в среднем за встречу. Показатели Куикли – 15,0 очка, 2,6 подбора и 2,5 передачи.
Ладно отдали Баррета и пики,но еще и одного из лучшего скамеечника лиги.
Штош, ждем куда улетит Сиакам до дедлайна)
PS: получается, по мнению менеджмента «Нью-Йорка», неравенство «Граймс > Митчелл - Ануноби» верно: ровно такой пакет плюс Граймс они год назад зажали за Митчелла)
Ведь Квикли они не хотели 25+ лямов в год давать. А он тоже истекающий.
Шарания дополнил, что Малакай Флинн отправится в "Никс" тоже.
Если обмен останется как "Ануноби+Ачиува+Флинн" на "Бэрретт-Куикли", то "Торонто" возьмут ~1.2 млн. долларов на себя
Если получится оживить Баррета, как, например, оживился Маркканен в Юте, то наверное да, сильный плюс. Но пока похоже на то что Баррета будут сливать, а вот что с Куикли будут делать - вообще хз.