О Джи Ануноби перейдет в «Нью-Йорк» в обмен на Ар Джей Барретта, Иммануэла Куикли и драфт-пик 2-го раунда

Теги переходы Нью-Йорк Торонто НБА О Джи Ануноби Ар Джей Барретт Прешес Ачиува Иммануэл Куикли Малакай Флинн Баскетбол

«Торонто» обменяет форварда О Джи Ануноби в «Нью-Йорк».

«Рэпторс» получат взамен форварда Ар Джей Барретта, защитника Иммануэла Куикли и выбор «Никс» во втором раунде драфта-2024.

В «Нью-Йорк» также перейдут центровой Прешес Ачиува (24 года, 203 см) и разыгрывающий Малакай Флинн (25 лет, 185 см).

Ануноби (26 лет, 201 см) проводит седьмой сезон в лиге, набирая 15,1 очка, 4,0 подбора, 2,7 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.

Барретт (23 года, 198 см) в нынешнем сезоне набирает 18,2 очка, 4,3 подбора и 2,4 передачи в среднем за встречу. Показатели Куикли – 15,0 очка, 2,6 подбора и 2,5 передачи.

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21 комментарий
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А чем ануноби лучше барретта то, странный обмен от никс
+19
-1
+18
Уджири чертов гений
+10
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+10
Это рождественский подарок для Торонто? Или Анунноби котируется на уровне звезды а-ля Паскаль?
Ладно отдали Баррета и пики,но еще и одного из лучшего скамеечника лиги.
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+8
Кажется, «Торонто» нашли-таки прекрасный вариант! Куикли очень ничего, Барретта можно какому-нибудь «Детройту» двинуть, ну и посмотрим дальше чего да пики.
Штош, ждем куда улетит Сиакам до дедлайна)
PS: получается, по мнению менеджмента «Нью-Йорка», неравенство «Граймс > Митчелл - Ануноби» верно: ровно такой пакет плюс Граймс они год назад зажали за Митчелла)
+4
0
+4
давно же Никс не кидали. они исправились)
+4
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+3
Ответ maryat
А чем ануноби лучше барретта то, странный обмен от никс
Как минимум защитой, и многократно. Барретт уже пару сезонов как не прогрессирует, максимально средний скорер без розыгрыша и толковой защиты.
+4
-1
+3
Люто переплатили Никс, конечно. У Баретта перспективы стать звездой не меньше, чем у Аннуноби, который прямо сейчас может и более качественая 3-я звезда, но с более очевидным потолком. А тут еще и Куикли и драфт пики... Да за такой пакет можно было смело за Митчелла или Бриджеса бороться. Торонто оценка 5. Никс 3-. У Никс не чемпионский ростер для таких обменов. Второй раунд это прям самый максимум при очень большой удаче
+3
0
+3
оооггоо
+2
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Эксперты, поясните, на первый взгляд Торонто в сильном плюсе, Куикли, Баррет +пики за Аннуоби, хотя в платёжке теперь места меньше, верно?
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Ответ andrushapumba
А никс в курсе что у ануоби фактически истекающий контракт?
думаю они и хотят ему новый контракт дать, а самое главное готовы)
Ведь Квикли они не хотели 25+ лямов в год давать. А он тоже истекающий.
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+2
А никс в курсе что у ануоби фактически истекающий контракт?
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Ответ fhneh
Люто переплатили Никс, конечно. У Баретта перспективы стать звездой не меньше, чем у Аннуноби, который прямо сейчас может и более качественая 3-я звезда, но с более очевидным потолком. А тут еще и Куикли и драфт пики... Да за такой пакет можно было смело за Митчелла или Бриджеса бороться. Торонто оценка 5. Никс 3-. У Никс не чемпионский ростер для таких обменов. Второй раунд это прям самый максимум при очень большой удаче
У Кукли истекающий контракт, писали что он просит 25 плюс. Какие драфт пики? Второго раунда?
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Крутой обмен, ради этого стоило мариновать активы (нет)
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Честно это было очень интересно, как фанат Сперс я боялся что Торонто захотят танковать ради того ,чтобы вернуть пик себе. Но думаю с таким составом вряд ли будут это делать.
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теперь Нью-Йорку надо придумать, куда Фурнье деть, иначе ростер у них совсем куцый будет
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Пора Хит про Паскаля подумать.
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OG в разы стабильнее Баррета, причем на обеих сторонах площадки. В целом вин/вин. Кто говорит , что зря Квикли отдали, они о проделении не могли договориться, и договорились об обмене. Теперь надо что-то с Фурнье делать, найти скорера со скамьи
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Ответ maryat
А чем ануноби лучше барретта то, странный обмен от никс
В защите поприятнее будет , так что здесь и сейчас в целом равный трейд , кутали на истекающем отдали и 2 раунд
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Ответ Serik Alik
Эксперты, поясните, на первый взгляд Торонто в сильном плюсе, Куикли, Баррет +пики за Аннуоби, хотя в платёжке теперь места меньше, верно?
Не шибко

Шарания дополнил, что Малакай Флинн отправится в "Никс" тоже.

Если обмен останется как "Ануноби+Ачиува+Флинн" на "Бэрретт-Куикли", то "Торонто" возьмут ~1.2 млн. долларов на себя
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Ответ Serik Alik
Эксперты, поясните, на первый взгляд Торонто в сильном плюсе, Куикли, Баррет +пики за Аннуоби, хотя в платёжке теперь места меньше, верно?
Верно, тут скорее главный вопрос что дальше будет делать Торонто. Баррет на контракте 4 года, а Куикли нужно переподписывать летом, и просить он будет примерно как Баррет. Я бы прям не сказал что это сильный плюс для Торонто, учитывая что пик 2 раунда.
Если получится оживить Баррета, как, например, оживился Маркканен в Юте, то наверное да, сильный плюс. Но пока похоже на то что Баррета будут сливать, а вот что с Куикли будут делать - вообще хз.
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