Ротенберг поднял бокал шампанского и разлил бутылку для журналистов на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом»

Роман Ротенберг угостил журналистов шампанским после игры КХЛ.

СКА обыграл «Автомобилист» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Петербургский клуб выиграл 17 из 19 предыдущих игр.

В завершающем вопросе на пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга попросили поделиться пожеланиями в преддверии Нового года.

– У вас бокал шампанского. Пожелайте что-нибудь на Новый год болельщикам, хоккеистам, нашему хоккею, команде.

– Всех с наступающим! Хотел пожелать, чтобы в новом году мы все вместе добились побед и каждому отдельно хочу пожелать здоровья в первую очередь, семейного благополучия, чтобы все получалось.

Мы видим, что когда мы все вместе работаем в унисон, у нас все получается. Всех с наступающим! Ура! – сказал Роман Ротенберг, подняв бокал шампанского.

Когда Ротенберг ответил на вопрос, ему принесли бутылку шампанского, которую он сам открыл и налил в бокалы для журналистов.