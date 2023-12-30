Ротенберг поднял бокал шампанского и разлил бутылку для журналистов на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом»

Теги СКА фото КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг угостил журналистов шампанским после игры КХЛ.

СКА обыграл «Автомобилист» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Петербургский клуб выиграл 17 из 19 предыдущих игр.

В завершающем вопросе на пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга попросили поделиться пожеланиями в преддверии Нового года.

– У вас бокал шампанского. Пожелайте что-нибудь на Новый год болельщикам, хоккеистам, нашему хоккею, команде.

– Всех с наступающим! Хотел пожелать, чтобы в новом году мы все вместе добились побед и каждому отдельно хочу пожелать здоровья в первую очередь, семейного благополучия, чтобы все получалось.

Мы видим, что когда мы все вместе работаем в унисон, у нас все получается. Всех с наступающим! Ура! – сказал Роман Ротенберг, подняв бокал шампанского.

Когда Ротенберг ответил на вопрос, ему принесли бутылку шампанского, которую он сам открыл и налил в бокалы для журналистов.

30 комментариев
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Чушпан 🤡
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Себе первому налил, не по-пацански это.
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Господи,насколько он смешной)
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Он что совсем там в образ сериала вошел и не может выйти, или же как? Еще и кепочку при людях нацепил, что не соответствует этикету.... Какой же он жуткий понторез... Сразу видно улицы не воспитывали, не в СПБ, ни в Хельсинки...
+18
-7
+11
Настоящий пацан ест Кебаб , а не суши . От души братуха . Из души в душу . Йозе Марино . Бей Первым . Албанцы следующие .
+9
-1
+8
Ответ Sobachkin
Он что совсем там в образ сериала вошел и не может выйти, или же как? Еще и кепочку при людях нацепил, что не соответствует этикету.... Какой же он жуткий понторез... Сразу видно улицы не воспитывали, не в СПБ, ни в Хельсинки...
Его этикету это полностью соответствует
+9
-3
+6
Ответ Отличник Ослов
Настоящий пацан ест Кебаб , а не суши . От души братуха . Из души в душу . Йозе Марино . Бей Первым . Албанцы следующие .
Одна ошибка - и ты ошибся
+5
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Хочется, чтобы Путин негативно высказался о сериале "Слово пацана" и посмотреть как Роман налёту переобувается
+6
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Сериал "Тупые козырьки"
+4
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+3
Просто клоунада. Олег Попов.
+3
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+3
Еще в кепарике пришел. Ох уж этот финский чушпан)
+5
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+3
Ответ Олег Василевский
Одна ошибка - и ты ошибся
Лучше посрать и опоздать, чем прийти вовремя и обосраться
+2
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Советское, отечественное, родное, а не натовское?
+2
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Сам Олег Попов к нам пожаловал! (с)
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Прочитал разбил)
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Дайте ему уже"Героя России".
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Зацени, здесь реальные чушпаны!
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... и немедленно выпил
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Какой же славный парень этот Роман
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Роман топ! 🤣
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Ответ Xell
Еще в кепарике пришел. Ох уж этот финский чушпан)
Острый козырек финского разлива
+1
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Ответ Остап Бендер
Сериал "Тупые козырьки"
Тупой козырёк.
+1
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