«МЮ» проиграл 21 матч за год. Больше бывало лишь трижды, в последний раз – в 1972-м

«Манчестер Юнайтед» проиграл наибольшее число матчей за год с 1972-го.

Поражение от « » (1:2) стало для команды Эрика тен Хага 21-м в 2023 году.

Больше матчей за календарный год манкунианцы проигрывали только трижды. Антирекорд – 28 поражений (1930 год). В 1972 году проиграли 25 раз, в 1921-м – 24.

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