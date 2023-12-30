«МЮ» проиграл 21 матч за год. Больше бывало лишь трижды, в последний раз – в 1972-м

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл наибольшее число матчей за год с 1972-го.

Поражение от «Ноттингем Форест» (1:2) стало для команды Эрика тен Хага 21-м в 2023 году.

Больше матчей за календарный год манкунианцы проигрывали только трижды. Антирекорд – 28 поражений (1930 год). В 1972 году проиграли 25 раз, в 1921-м – 24.

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33 комментария
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Рекорд за рекордом 👏
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Тен хаг и хейтеры на колени перед Роналду!
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Тен Хаг выиграл в очко, но есть нюанс
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🐐 Хаг ни дня без рекорда
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ВеликХаг
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С нетерпением ждем новых рекордов в 2024.
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Пачкой переписывает рекорды, что за тренер, что за находка…
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Он не ищет рекорды, они сами его находят
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21 матч проиграли., а сколько раз Мю реально отскакивал от поражения. 21 ещё хороший результат
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Ответ Пашка Донофф
А ни то сам наклонишься? Хотя я думаю тебе будет это в радость))
Зачем? Там все фанаты гнома уже перед ним
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это карма за то что не уважали свою легенду
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Ответ Иван Петров
Вошли в историю.
Это скорее история вошла...
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Ответ Иван Петров
Вошли в историю.
С чёрного входа 🤣
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Забавно смотрятся две новости рядом про рекорд мю и 54 гола Роналду
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Вошли в историю.
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зато быстрее всех50 матчей в АПЛ выиграл рекорд поставил, остальное уже не важно
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Достижения 1930-го перекроют, вряд ли. Но к 1921-му можно стремиться
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Когда тебя, дятла, вычислят, персонально плюну тебе в рожу. Но с НГ, тем не менее, долбарь😃
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Ответ ArnoNeputevy
С Новым годом, Эрик! Эпоха после Ферги = эпоха до Ферги
До Ферги был Басби с КЧ68
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Ответ Иван Петров
Вошли в историю.
Точнее вляпались в неё
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Ответ Beast
Рекорд за рекордом 👏
Вот интересно, все эти рекорды в Википедию внесут в графу «Достижения»?🤔
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На 24 год Вызов принят ( тен хаг)
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мне вот интересно, когда Тен Хаг поступит как мужчина и либо признает что не тянет и напишет по собственному, либо хотя бы в каком-то послематчевом интервью признает СВОИ ошибки, а не начнет искать виноватых в команде или ещё где-то. уже честно говоря смешно смотреть на эти потуги, в команде играет только гарначо и иногда кто-то эпизодически включается, а по факту именно командной игры уже нет второй год и походу не предвидится.
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Эрик, остановись! хватит рекордов.
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Единственная ошибка Тен Хага в том , что не выпустил Мактошу в основе. Могли и на разгром замахнуться, а не эти скучные 2-1
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100 лет назад забытые антирекорды МЮ воспевает ТенХаг среди тюльпанов , потягивая косячок и глядя на Амстердам в интернете.
В этом мрачном городе его душа тоскует, но он вновь готов стать лучшим на конференции.
Это то обетованное место Ван Гогом, где его фантазия парит в облаках.
На конференции он будет лучшим, атаковать беспощадно соперника и работать в обороне с горящим сердцем. На конференции он способен обыграть любого и выиграть титул.
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С Новым годом, Эрик! Эпоха после Ферги = эпоха до Ферги
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