«МЮ» проиграл 21 матч за год. Больше бывало лишь трижды, в последний раз – в 1972-м
«Манчестер Юнайтед» проиграл наибольшее число матчей за год с 1972-го.
Поражение от «Ноттингем Форест» (1:2) стало для команды Эрика тен Хага 21-м в 2023 году.
Больше матчей за календарный год манкунианцы проигрывали только трижды. Антирекорд – 28 поражений (1930 год). В 1972 году проиграли 25 раз, в 1921-м – 24.
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Когда тебя, дятла, вычислят, персонально плюну тебе в рожу. Но с НГ, тем не менее, долбарь😃
В этом мрачном городе его душа тоскует, но он вновь готов стать лучшим на конференции.
Это то обетованное место Ван Гогом, где его фантазия парит в облаках.
На конференции он будет лучшим, атаковать беспощадно соперника и работать в обороне с горящим сердцем. На конференции он способен обыграть любого и выиграть титул.