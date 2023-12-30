«Ноттингем» обыграл «МЮ» в АПЛ во второй раз. Первый был в 1994 году

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» впервые с 1990-х.

Команда Эрика тен Хага уступила со счетом 1:2 в 20-м туре АПЛ.

За время существования Премьер-лиги «Ноттингем Форест» обыграл манкунианцев всего во второй раз. Первый был в декабре 1994 года.

С тех пор и до сегодняшнего дня они встречались в чемпионате девять раз, и «МЮ» победил в 8 случаях, а еще в одном матче была ничья (в 1995 году).

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36 комментариев
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Только начали говорить о величии мю и духе команды, как 7хаг всем дал понять, что он пришел тут за рекордами, а не какими то там победами
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Рекордсмен за работой
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Если бы вратарь не налажал, то Форест всухую обыграли бы их
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Невилл о «МЮ» 25 декабря: «В Boxing Day у них будет матч с «Астон Виллой» – они могут ее обыграть, а потом, как бы глупо это ни было, проиграть «Ноттингем Форест» четыре дня спустя»
+21
-1
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Есть простое решение, чтобы заново вывести МЮ на вершину. Нужно просто поменять местами Онану и Антони.
Один хорошо играет ногами, другой великолепно сушит любую игру.
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Санчо, Де Хеа, Роналду люто кайфуют с тен Хага
+17
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И как Астон Вилла могла проиграть такому дну
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Ахах
+7
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Удивляет, как рекорды находят 7хага, ну не сам же он их устанавливает в самом деле))
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Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Не трогай пока этого парнишку, появились признаки, что он начал выздоравливать)
+5
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Ответ Ложный Латераль
Санчо, Де Хеа, Роналду люто кайфуют с тен Хага
По сути, убрал лучших и вместо них подписал мусор.
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Нет сил уже, пусть забирает свой нелеквид в лице Антони, это просто какой-то стыд, а не игра.....
+4
0
+4
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Я, конечно. Вообще он меня даже у себя в чёрный список добавил, но всё равно на мои посты иногда ответы строчит))
+4
-1
+3
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Роналду, своими успехами
+3
0
+3
Рекорд Хаг
+3
0
+3
Спасибо за все легенда 7Хаг
+3
-1
+2
Ответ Gunner_14
Невилл о «МЮ» 25 декабря: «В Boxing Day у них будет матч с «Астон Виллой» – они могут ее обыграть, а потом, как бы глупо это ни было, проиграть «Ноттингем Форест» четыре дня спустя»
Как же он чувствует...
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0
+2
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Успехи клуба обидели его)))
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Повторил достижение Фергюсона, получается. Как же Тен Хаг хорош
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уже устал от количества рекордов Тен Хага.
лучше бы он, с таким же рвением, решал проблему неработающей атаки, а то хуже МЮ забивают только Шеффилд и Бернли.

хер сним, деревях пускает нелепые голы практически в каждом матче, но большая часть из его ляпов нивелировалась бы забитыми голами МЮ, которых сейчас просто нет. АВ и МС забили в 2 раза больше МЮ, даже Лутон забил на мяч больше МЮ. чую, что если ничего не поменяется, в конце сезона Тен Хаг установит новый рекорд МЮ всех времен, в виде 38-40 забитых голов.
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Ответ Real_v_dushe
Я, конечно. Вообще он меня даже у себя в чёрный список добавил, но всё равно на мои посты иногда ответы строчит))
Моя ж ты хорошая🤭
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«Ноттингем» обыграл «МЮ» второй раз с бандитских 90-х. Правда в России
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Комментарий удален модератором
Купите нормального кипера уже
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Что тур то у Хага рекорд 🤣👍
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АХАХАХ, на долго нехватило МЮ
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Сколько ещё команд осталось в Англии, которые антирекорды не прервали против мю?
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Сейчас будет интервью о стандартах...
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вперёд Эрик, твоя железная рука ведёт мю к новым вершинам
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все ждут интервью ТенХага...
с игрой и результатами давно всё понятно, а вот вью голландца всегда отличается непредсказуемостью и красотой.
Ему бы на передачу " 60 минут" к Олюшке Скабеевой. Шикарный дуэт получился бы.
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