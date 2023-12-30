«Ноттингем» обыграл «МЮ» в АПЛ во второй раз. Первый был в 1994 году
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» впервые с 1990-х.
Команда Эрика тен Хага уступила со счетом 1:2 в 20-м туре АПЛ.
За время существования Премьер-лиги «Ноттингем Форест» обыграл манкунианцев всего во второй раз. Первый был в декабре 1994 года.
С тех пор и до сегодняшнего дня они встречались в чемпионате девять раз, и «МЮ» победил в 8 случаях, а еще в одном матче была ничья (в 1995 году).
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Один хорошо играет ногами, другой великолепно сушит любую игру.
лучше бы он, с таким же рвением, решал проблему неработающей атаки, а то хуже МЮ забивают только Шеффилд и Бернли.
хер сним, деревях пускает нелепые голы практически в каждом матче, но большая часть из его ляпов нивелировалась бы забитыми голами МЮ, которых сейчас просто нет. АВ и МС забили в 2 раза больше МЮ, даже Лутон забил на мяч больше МЮ. чую, что если ничего не поменяется, в конце сезона Тен Хаг установит новый рекорд МЮ всех времен, в виде 38-40 забитых голов.
с игрой и результатами давно всё понятно, а вот вью голландца всегда отличается непредсказуемостью и красотой.
Ему бы на передачу " 60 минут" к Олюшке Скабеевой. Шикарный дуэт получился бы.