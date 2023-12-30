«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» впервые с 1990-х.

Команда Эрика тен Хага уступила со счетом 1:2 в 20-м туре .

За время существования Премьер-лиги « » обыграл манкунианцев всего во второй раз. Первый был в декабре 1994 года.

С тех пор и до сегодняшнего дня они встречались в чемпионате девять раз, и « » победил в 8 случаях, а еще в одном матче была ничья (в 1995 году).

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