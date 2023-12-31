Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб

Александр Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» броском в касание из офиса.

Капитан « » отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (2:3 Б).

Он поразил ворота Ярослава Аскарова броском в касание из своего офиса – левого круга вбрасывания.

Отметим, что еще один гол россиянина в третьем периоде не был засчитан из-за помехи вратарю.

В активе стало 829 шайб в 1381 матче за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он занимает 2-е место в истории по числу голов, уступая лишь (894 в 1487).

В текущем сезоне в активе Александра 21 (7+14) очко в 34 играх.