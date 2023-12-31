Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб
Александр Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» броском в касание из офиса.
Капитан «Вашингтона» отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (2:3 Б).
Он поразил ворота Ярослава Аскарова броском в касание из своего офиса – левого круга вбрасывания.
Отметим, что еще один гол россиянина в третьем периоде не был засчитан из-за помехи вратарю.
В активе Овечкина стало 829 шайб в 1381 матче за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он занимает 2-е место в истории НХЛ по числу голов, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
В текущем сезоне в активе Александра 21 (7+14) очко в 34 играх.
1 Сколько всего отмененных голов у Овечкина за карьеру?
2 Есть ли игроки в НХЛ забивавшие GWG (победные шайбы) против всех франшиз против которых играли за карьеру с начала расширения лиги в 80х?
Овечкин не забивал Далласу, Нэшвиллу (седня не засчитали), Вегасу и Сиэтлу
Гретцки - Оттаве
Хоу и старший Халл - многим новичкам 80х
Ягр, Сакик и Шэнахан - Детройту
Босси - Кливленду
Лемье - 5 командам, Бретт Халл - 4-м
Селянне - Сейбрз и Торонто
Дионн - Лос-Анджелесу
Гартнер - Флориде и Тампе
Марло только Вегасу
...
Малкин - Вегасу и Сиэтлу и вроде как он ближе всего к этому рекорду?
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 829 ( 1381 матч ) - 0, 600 за игру.
но эти как всегда, сидят там на пиве и бутербродах в своей каморке в Торонто и решают судьбы людей.
честно говоря, утомили уже.
Держи, дружище, это тебе новогодний подгон от меня!) Пользуйся)