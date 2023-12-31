Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» в касание из офиса. До рекорда Гретцки – 65 шайб

Теги рейтинги Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забил 829-й гол в НХЛ – «Нэшвиллу» броском в касание из офиса.

Капитан «Вашингтона» отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (2:3 Б). 

Он поразил ворота Ярослава Аскарова броском в касание из своего офиса – левого круга вбрасывания. 

Отметим, что еще один гол россиянина в третьем периоде не был засчитан из-за помехи вратарю. 

В активе Овечкина стало 829 шайб в 1381 матче за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он занимает 2-е место в истории НХЛ по числу голов, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487). 

В текущем сезоне в активе Александра 21 (7+14) очко в 34 играх. 

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33 комментария
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Аскаров стал 171 вратарём который пропустил от ови
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-1
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сегодня должен был быть дубль. во времена Гретцки такие голы не отменяли.
+20
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+14
Жаль, ещё один гол не засчитали в концовке.
+13
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Дух, тебе домашнее задание:

1 Сколько всего отмененных голов у Овечкина за карьеру?

2 Есть ли игроки в НХЛ забивавшие GWG (победные шайбы) против всех франшиз против которых играли за карьеру с начала расширения лиги в 80х?
Овечкин не забивал Далласу, Нэшвиллу (седня не засчитали), Вегасу и Сиэтлу
Гретцки - Оттаве
Хоу и старший Халл - многим новичкам 80х
Ягр, Сакик и Шэнахан - Детройту
Босси - Кливленду
Лемье - 5 командам, Бретт Халл - 4-м
Селянне - Сейбрз и Торонто
Дионн - Лос-Анджелесу
Гартнер - Флориде и Тампе
Марло только Вегасу
...
Малкин - Вегасу и Сиэтлу и вроде как он ближе всего к этому рекорду?
+11
-3
+8
Ответ Запах Свободы
сегодня должен был быть дубль. во времена Гретцки такие голы не отменяли.
Не факт. В 80-е площадь ворот судили намного строже, чем сейчас. А вот в настоящем времени что-то не припомню такого. Куда как более откровенные блокировки, голы засчитывают. Так площадь ворот разве что в 70-х судили, да и то не уверен, что даже тогда не засчитали бы.
+10
-2
+8
Всех с наступающим новым годом Мы все ждём когда Ови забьёт гол мы все больны Овечкиным кто то критикует кто-то хвалит но у всех утро начинается с новостей про Овечкина счастье что есть такой хоккеист в России и он в конечном итоге обгонит Уэйна ! Ждём Духа. Чтобы в новом году у духа много работы было ну и 6 новых вратарей осталось чтобы рекорд Ягра пробить жаль отменили победную там тоже до ягра рукой подать
+9
-3
+6
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 829 ( 1381 матч ) - 0, 600 за игру.
+8
-4
+4
и еще сегодня у Эрика Карлссона юбилей - 600 пасов за карьеру, а у другого Карлсона, Джона, это должен был быть 500 пас.
но эти как всегда, сидят там на пиве и бутербродах в своей каморке в Торонто и решают судьбы людей.
+6
-2
+4
Ответ Hivaga22
Капец ты из себя училку строишь и другим домашку раздаешь) всегда удивляли люди с таким самомнением, которые пытаются другим поручения раздавать на ровном месте)
Он просит Духа сделать домашнее задание, но делает это без уважения…
+4
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Ответ Запах Свободы
я о другом. вот было зафиксировано взятие ворот, гол отпраздновали, все разъехались.. а потом начинаются эти мутки с челленджами, то интерфиренс, то офсайд.. честно говоря, утомили уже.
Ну не знаю. С тем что без видеопросмотра защитали бы гол, согласен конечно. Что же до видеопросмотров в принципе.. Все-таки думаю от них пользы больше чем вреда.
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С Новым годом всех!!!
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Протаса по заявке белорусского поклонника Овечкина на спортсе перевели в подмогу. Щас пойдет братская помощь!
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Ответ Кино Музыка
Идет по графику 16 голов за сезон. При темпе последних матчей - будет 31 гол за сезон. Реальный график с учетом растущей формы - 24 гола за сезон.
Думаю 25 потолок ови
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Ответ айзек азимов
Жаль, ещё один гол не засчитали в концовке.
какая причина отмен? Расскажите в двух словах)
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сегодня наконец-то было два хороших паса ( не в коньки) и сразу две заброшенных шайбы( и не важно, что одну не засчитали), причём Овечкин показал, что может забивать и слева и справа. Ну и Шеппарду надо больше играть. Сегодня он был лучшим в составе. Кузя даже уже буллиты не может. Да, ещё Аскаров удивил тем, что не терял клюшку. 😁
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Он прибавил, это очевидно. Еще до голов, когда хитовал соперников, заметилась резкость, которой раньше не было. Потом в бросках. Если это не разовый всплеск, будет интересное продолжение сезона с прежним Ови.
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Красавчик, порадовал на Новый Год))
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Ну, это надо обмыть!
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Вот нам и подарочек,на Новый Год!!!. Спасибо,Саня!!!
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Good job Саня💪 продолжаем
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Саня терминатор
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Хоть половину голов по отменяют, если человек Величайший его ни кто и ни что не остановит.
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Ответ nnp165
Не факт. В 80-е площадь ворот судили намного строже, чем сейчас. А вот в настоящем времени что-то не припомню такого. Куда как более откровенные блокировки, голы засчитывают. Так площадь ворот разве что в 70-х судили, да и то не уверен, что даже тогда не засчитали бы.
я о другом. вот было зафиксировано взятие ворот, гол отпраздновали, все разъехались.. а потом начинаются эти мутки с челленджами, то интерфиренс, то офсайд..
честно говоря, утомили уже.
+3
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Все голы Сани не посмеют отменить .Рекорд будет!
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Ответ Денис Котов
какая причина отмен? Расскажите в двух словах)
Помеху вратарю угледели
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Ответ A555775
Всех с наступающим новым годом Мы все ждём когда Ови забьёт гол мы все больны Овечкиным кто то критикует кто-то хвалит но у всех утро начинается с новостей про Овечкина счастье что есть такой хоккеист в России и он в конечном итоге обгонит Уэйна ! Ждём Духа. Чтобы в новом году у духа много работы было ну и 6 новых вратарей осталось чтобы рекорд Ягра пробить жаль отменили победную там тоже до ягра рукой подать
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Держи, дружище, это тебе новогодний подгон от меня!) Пользуйся)
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Долгожданный год в равных составах
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