Против сбежавших в США фехтовальщиков Бида возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части»
Против сбежавших в США фехтовальщиков Бида возбуждено уголовное дело.
Сергей и Виолетта Бида уехали в Америку летом, Сергей выступил на чемпионате США. После этого МВД РФ объявило их в розыск.
«Являясь действующими военнослужащими (выступали за «Динамо» и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии), они самовольно и тайно в июне уехали из страны.
Все попытки связаться с ними, предпринятые, как со стороны Росгвардии, так и Федерации фехтования РФ, успехов не принесли: спортсмены до последнего не отвечали на звонки. По этой причине 29 июня их исключили из списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ.
Вместе с тем, сразу по приезду на новую родину, супруги стали тренироваться и работать тренерами в «Academy of Fencing Masters» в г. Сан-Хосе (Калифорния), а уже в июле Сергей Бида в составе калифорнийского клуба AFM выступил на чемпионате США и даже завоевал золотую медаль в командном турнире.
Принципиально важно, что для этого олимпийскому призеру потребовалось публично осудить Россию. Согласно решению, принятому 16 апреля Советом директоров США по фехтованию, к участию в национальных соревнованиях российские и белорусские спортсмены могут быть допущены только при условии осуждения действий своих стран.
В отношении беглецов возбуждено уголовное дело по ст. 337 (самовольное оставление части). Их увольнение никак не препятствует дальнейшему расследованию. Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: предательство!», – написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?
Парадокс, однако.
Они же тоже бежали при званиях?
такого бы абсолютно любая страна мира по голове не погладила
А уж про "публичное осуждение" - в чем состоит" публичность", сколько помидоров должен бросить такой "предатель" в здание консульского учреждения России в иностранном государстве? Сколько просмотров должен набрать видеоролик с публичным осуждением в Одноклассниках/Рутьюбе?
Откуда депутату-"сливному бачку" Хинштейну известны материалы следствия и почему он их разглашает?
Майор Исинбаева Е. Г.
Ну сказал же Шевчук, что не надо путать страну и пятую точку человека. В конституции еще осталось право критиковать власть и осуждать действие людей, с которыми не согласен, к седьмому избранию конечно и это уберут.
Более дескридитирующее ВСРФ , то что в армии существуют много десятков лет "" мертвые души", которые "числятся" на разных должностях, но фактически не являются военнослужащими???
ЭТО ЧТО? НОРМАЛЬНО?
на новую родину)))
может быть у Вас и автомобиля нет и Вам без него хорошо, но это не значит, что и у других так же 😜
или КТО ТО помог ;) тогда почему этого КОГО-ТО не ищут ;)
Думаю, поступили, как лучше для них!!!
Удачи обоим!
Они " числились^^^ и этим все сказано...