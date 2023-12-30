Против сбежавших в США фехтовальщиков Бида возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части»

Теги сборная России сборная России жен Сергей Бида Виолетта Храпина Александр Хинштейн Фехтование

Против сбежавших в США фехтовальщиков Бида возбуждено уголовное дело.

Сергей и Виолетта Бида уехали в Америку летом, Сергей выступил на чемпионате США. После этого МВД РФ объявило их в розыск.

«Являясь действующими военнослужащими (выступали за «Динамо» и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии), они самовольно и тайно в июне уехали из страны.

Все попытки связаться с ними, предпринятые, как со стороны Росгвардии, так и Федерации фехтования РФ, успехов не принесли: спортсмены до последнего не отвечали на звонки. По этой причине 29 июня их исключили из списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ.

Вместе с тем, сразу по приезду на новую родину, супруги стали тренироваться и работать тренерами в «Academy of Fencing Masters» в г. Сан-Хосе (Калифорния), а уже в июле Сергей Бида в составе калифорнийского клуба AFM выступил на чемпионате США и даже завоевал золотую медаль в командном турнире.

Принципиально важно, что для этого олимпийскому призеру потребовалось публично осудить Россию. Согласно решению, принятому 16 апреля Советом директоров США по фехтованию, к участию в национальных соревнованиях российские и белорусские спортсмены могут быть допущены только при условии осуждения действий своих стран.

В отношении беглецов возбуждено уголовное дело по ст. 337 (самовольное оставление части). Их увольнение никак не препятствует дальнейшему расследованию. Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: предательство!», – написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

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53 комментария
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Ну что ты будешь делать. Вроде по телевизору говорят что у нас прекрасная и самодостаточная страна, почти все её граждане сошлись в патриотическом соитии и любви к Родине + поддержке президента.....а всё равно откуда-то новые предатели этого рая появляются.
Парадокс, однако.
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А против депутата Фетисова не хотят возбудить дело? Или против депутата Родниной?
Они же тоже бежали при званиях?
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возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление номинальной части»
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+21
как же так ? только неделю назад В.В. Путин по телевизору говорил , что спортсмены Динамо и ЦСКА отношения к армии не имеют . это что получается ? что Президент России - брехло обыкновенное ? или просто понятия не имеет - что происходит на поверхности ?
+18
-1
+17
Когда уже на таких депутатов, как Хинштейн, уголовные дела заводиться будут? Главные предатели страны и её граждан. Вор должен сидеть в тюрьме!
+23
-7
+16
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
есть некоторая разница между фехтовальщиками и мужиком, который гостайну сливал по полной программе)
такого бы абсолютно любая страна мира по голове не погладила
+17
-4
+13
Ответ riverman1980
Что помешало Биде уволиться из Росгвардии и уже потом уехать?
Мать сказала, что пытался, но ему было отказано
+8
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+8
Следующий шаг - поиск людей умеющих обращаться с ледорубом
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Ответ riverman1980
Что помешало Биде уволиться из Росгвардии и уже потом уехать?
Да там вроде писали, что он пытался, не отпустили. Хз, не вникал, но была такая инфа.
+8
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+7
Насчёт того, что "тайно покинули" - они что, вплавь через Берингов пролив из России выбрались? Или поддельные паспорта на чужое имя представляли на границе, выезжали в надвинутых на глаза шляпах и плащах с поднятыми воротниками?
А уж про "публичное осуждение" - в чем состоит" публичность", сколько помидоров должен бросить такой "предатель" в здание консульского учреждения России в иностранном государстве? Сколько просмотров должен набрать видеоролик с публичным осуждением в Одноклассниках/Рутьюбе?
Откуда депутату-"сливному бачку" Хинштейну известны материалы следствия и почему он их разглашает?
+8
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Ответ Hivaga22
Вы не понимаете!)) Это ДРУГОЕ)
фехтовальщики и бывший сотрудник ЦРУ и АНБ это не другое по вашему?)
+9
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+6
Ответ Беня_Финитас
как же так ? только неделю назад В.В. Путин по телевизору говорил , что спортсмены Динамо и ЦСКА отношения к армии не имеют . это что получается ? что Президент России - брехло обыкновенное ? или просто понятия не имеет - что происходит на поверхности ?
А что, у кого то до сих пор есть сомнения, что Путин трепло? Или как там, пацан должен держать слово только перед пацанами?
+8
-2
+6
"Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ".
Майор Исинбаева Е. Г.
+7
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"потребовалось публично осудить Россию".
Ну сказал же Шевчук, что не надо путать страну и пятую точку человека. В конституции еще осталось право критиковать власть и осуждать действие людей, с которыми не согласен, к седьмому избранию конечно и это уберут.
+4
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+4
Ответ Валентин и ыч
А где дело за дискредитацию ВС РФ если было это публичное осуждение?
а в чем дескридетация???
Более дескридитирующее ВСРФ , то что в армии существуют много десятков лет "" мертвые души", которые "числятся" на разных должностях, но фактически не являются военнослужащими???
ЭТО ЧТО? НОРМАЛЬНО?
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"Вместе с тем, сразу по приезду на новую родину"

на новую родину)))
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+4
Любимый тренд - возбуждаться на то, на что ты уже повлиять не можешь. На красные линии может уже пора возбудиться? Жители Белгорода оценят.
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Ответ NRNG
не того масштаба фигура, ледорубов не напасешься. Достаточно будет кармы.
Маразм штука сложная, гопники на пенсии любят пакости, так что всё зависит от масштаба гопника
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+4
Туше
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0
+2
Ответ riverman1980
Что помешало Биде уволиться из Росгвардии и уже потом уехать?
Сейчас по собственному желанию не увальняют никого из МО, МВД, ФСБ и т.д. Это не работа, это служба.
+2
0
+2
Скатертью дорога.
+4
-3
+1
Ответ prada
а в чем дескридетация??? Более дескридитирующее ВСРФ , то что в армии существуют много десятков лет "" мертвые души", которые "числятся" на разных должностях, но фактически не являются военнослужащими??? ЭТО ЧТО? НОРМАЛЬНО?
дискредитируют армию тупые военачальники, посылающие солдат на убой. и всякие там мадамы в форме генералов, невесть откуда ставшими большими чинами в Минобороны
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+1
Ответ riverman1980
Что помешало Биде уволиться из Росгвардии и уже потом уехать?
Мешала невозможность уволиться
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Ответ ГЕНПЛАН
"Вместе с тем, сразу по приезду на новую родину" на новую родину)))
как всегда, прикрываются родинами и прочим "сакральным" ....
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Ответ Георгий Михеев
Ну и правильно наши органы работают. Нефиг у буржуев делать. У меня вот заграна нету, и дома хорошо.
но это не значит, что и у других так должно быть .
может быть у Вас и автомобиля нет и Вам без него хорошо, но это не значит, что и у других так же 😜
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Ответ Michael1969
Насчёт того, что "тайно покинули" - они что, вплавь через Берингов пролив из России выбрались? Или поддельные паспорта на чужое имя представляли на границе, выезжали в надвинутых на глаза шляпах и плащах с поднятыми воротниками? А уж про "публичное осуждение" - в чем состоит" публичность", сколько помидоров должен бросить такой "предатель" в здание консульского учреждения России в иностранном государстве? Сколько просмотров должен набрать видеоролик с публичным осуждением в Одноклассниках/Рутьюбе? Откуда депутату-"сливному бачку" Хинштейну известны материалы следствия и почему он их разглашает?
вот тоже интересно, как его могли выпустить - ведь силовикам сейчас выезд запрещен .
или КТО ТО помог ;) тогда почему этого КОГО-ТО не ищут ;)
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Ответ Dizzod
в 2023 было около 5000 приговоров по этой статье, большинству дали условку что бы можно было в зону СВО обратно отвезти.
Можно ссылку на источник?
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Ну, что ж?!!!
Думаю, поступили, как лучше для них!!!
Удачи обоим!
Они " числились^^^ и этим все сказано...
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Ответ Бамбарбиякиргуда
Сейчас по собственному желанию не увальняют никого из МО, МВД, ФСБ и т.д. Это не работа, это служба.
Есть контракт. Будь любезен - выполняй, это правильно.
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Ответ NRNG
Контракт явно не номинальный был, так что твой сомнительный юмор неуместен.
А почему все эти контрактники не на фронте?
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