Против сбежавших в США фехтовальщиков Бида возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части»

Против сбежавших в США фехтовальщиков Бида возбуждено уголовное дело.

Сергей и Виолетта Бида уехали в Америку летом, Сергей выступил на чемпионате США. После этого МВД РФ объявило их в розыск.

«Являясь действующими военнослужащими (выступали за «Динамо» и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии), они самовольно и тайно в июне уехали из страны.

Все попытки связаться с ними, предпринятые, как со стороны Росгвардии, так и Федерации фехтования РФ, успехов не принесли: спортсмены до последнего не отвечали на звонки. По этой причине 29 июня их исключили из списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ.

Вместе с тем, сразу по приезду на новую родину, супруги стали тренироваться и работать тренерами в «Academy of Fencing Masters» в г. Сан-Хосе (Калифорния), а уже в июле в составе калифорнийского клуба AFM выступил на чемпионате США и даже завоевал золотую медаль в командном турнире.

Принципиально важно, что для этого олимпийскому призеру потребовалось публично осудить Россию. Согласно решению, принятому 16 апреля Советом директоров США по фехтованию, к участию в национальных соревнованиях российские и белорусские спортсмены могут быть допущены только при условии осуждения действий своих стран.

В отношении беглецов возбуждено уголовное дело по ст. 337 (самовольное оставление части). Их увольнение никак не препятствует дальнейшему расследованию. Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: предательство!», – написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?