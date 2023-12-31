Аскаров одержал 1-ю победу в НХЛ в матче с «Кэпиталс». Он отразил 27 из 29 бросков и 2 буллита из 2 в серии – от Кузнецова и Овечкина

Теги Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров одержал 1-ю победу в НХЛ в игре с «Вашингтоном».

21-летний вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:2 Б). 

Россиянин, проводивший свой 2-й матч в сезоне (и 3-й в лиге), отразил 27 бросков из 29 в основное и дополнительное время. 

В серии буллитов он не пропустил ни разу, справившись с бросками Евгения Кузнецова и Александра Овечкина

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7 комментариев
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Ярик хорош 👍
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Надеюсь, начало большой и славной истории)
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Но тем не менее, пополнил список вратарей, которым забивал Овечкин. Сделал подарок на НГ Сане.
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Буллиты Ови это прям помогите...
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Зачем тренер ставит Овечкина на буллиты? Овечкин никогда хорошо их не исполнял.
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перестал ронять клюшку и вуаля, первая звезда матча НХЛ. Надеюсь это начало долгой и хорошей карьеры. Наши вратари просто окупировали лигу😁
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Ответ Гаубиц
Ярик хорош 👍
Очень суетливый пока.
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