Аскаров одержал 1-ю победу в НХЛ в матче с «Кэпиталс». Он отразил 27 из 29 бросков и 2 буллита из 2 в серии – от Кузнецова и Овечкина

Ярослав Аскаров одержал 1-ю победу в НХЛ в игре с «Вашингтоном».

21-летний вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (3:2 Б).

Россиянин, проводивший свой 2-й матч в сезоне (и 3-й в лиге), отразил 27 бросков из 29 в основное и дополнительное время.

В серии буллитов он не пропустил ни разу, справившись с бросками и .