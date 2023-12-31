Аскаров одержал 1-ю победу в НХЛ в матче с «Кэпиталс». Он отразил 27 из 29 бросков и 2 буллита из 2 в серии – от Кузнецова и Овечкина
Ярослав Аскаров одержал 1-ю победу в НХЛ в игре с «Вашингтоном».
21-летний вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:2 Б).
Россиянин, проводивший свой 2-й матч в сезоне (и 3-й в лиге), отразил 27 бросков из 29 в основное и дополнительное время.
В серии буллитов он не пропустил ни разу, справившись с бросками Евгения Кузнецова и Александра Овечкина.