Роналду получил желтую за споры с судьей. Португалец был недоволен пенальти в ворота «Аль-Насра»

Теги Криштиану Роналду судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун видеоповторы Ашраф Эль-Махдиуи Жоао Педро Перейра Абдулела Аль-Амри Футбол

Криштиану Роналду предупрежден на споры с судьей.

На 10-й минуте матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии во время борьбы за мяч в воздухе защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри рукой попал в подбородок форварду «Аль-Таавуна» Жоао Педро Перейре.

Главный арбитр Мохаммед Аль-Хойш, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый.

Форвард Криштиану Роналду, возмущенный решением рефери, подбежал к нему и начал спорить, за что получил желтую карточку. Аль-Амри тоже был предупрежден за недовольство.

Полузащитник Ашраф Эль-Махдиуи не реализовал пенальти, но забил, успев первым к мячу на добивании.

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25 комментариев
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Жить нужно так, чтобы твоя ЖК в чемпионате Саудовской Аравии выносили в раздел главные новости)
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Надо было за горло схватить, как один дворф, тогда даже жёлтой бы не дали.
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Роналду хотел получить пенальти в ворота соперника в своей штрафной.
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Хотел сам пробить пенальти
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Почему он так не психует, когда судьи почти в каждом матче дают ему левые пенки? Т.е. ему можно забивать по 20 голов с пенок в год, а другим нельзя разок?))
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10-я минута только. Зачем психовать, когда весь матч впереди? Отыграться вагон времени. А вот вторую желтую получить можно быстро.
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кринжу не дали пенальти??? 😅😅😅
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То, что эта истеричка, срывающаяся на визги, вопли, махания культяпками в любой непонятной ситуации, имеет у немалого процента людей образ альфача конечно удивительнейший парадокс
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Энтузиазм неиссякаемый у него, конечно. Вроде приехал на пенсию, но как бы нет, побеждать везде хочет)
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Был недоволен что не дали пробить?...
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предновогодний кризис у него, то смайликами смеётся, то на судью срывается, из- за того ,что его где- то там не признали
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Ответ Штаны Габора Кирая
Надо было за горло схватить, как один дворф, тогда даже жёлтой бы не дали.
В ЮА эмоции обычное дело, как в хоккее. А вот в СА лучше не делать ничего такого. Неизвестно какой закон можно нарушить. Вроде было, что Роналду сфотографировался с какой-то художницей-инвалидкой, но при этом нарушил закон.
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Ответ AF007
То, что эта истеричка, срывающаяся на визги, вопли, махания культяпками в любой непонятной ситуации, имеет у немалого процента людей образ альфача конечно удивительнейший парадокс
Вы походу МЛС, где ваш гений бегает, даже не смотрите))

А то когда кумир постоянно психует на соперников, смешно про другого что-то писать
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Ответ Enchanter WIZZARD
Жить нужно так, чтобы твоя ЖК в чемпионате Саудовской Аравии выносили в раздел главные новости)
Если часть этой жизни включает в себя похождения с марокканским кикбоксером - то я пас.
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