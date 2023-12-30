Роналду получил желтую за споры с судьей. Португалец был недоволен пенальти в ворота «Аль-Насра»

Криштиану Роналду предупрежден на споры с судьей.

На 10-й минуте матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии во время борьбы за мяч в воздухе защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри рукой попал в подбородок форварду « » .

Главный арбитр Мохаммед Аль-Хойш, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый.

Форвард Криштиану Роналду, возмущенный решением рефери, подбежал к нему и начал спорить, за что получил желтую карточку. Аль-Амри тоже был предупрежден за недовольство.

Полузащитник Ашраф Эль-Махдиуи не реализовал пенальти, но забил, успев первым к мячу на добивании.

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