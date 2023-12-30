💥 Джокович победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2023» на Sports.ru, Йокич – 2-й, Холанд – 3-й, Махачев – 6-й

Теги Леброн Джеймс Денвер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Новак Джокович НБА Йоханнес Бо Макс Ферстаппен Арина Соболенко Эрлинг Холанд Ислам Махачев Арман Дюплантис Джуд Беллингем Никола Йович Теннис

Sports.ru подвел итоги выборов «Лучший спортсмен мира-2023», где проголосовали 4885 человек.

Пользователи определили трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек). Вы выбирали минимум 3 спортсменов и расставляли их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Первое место с большим отрывом – у теннисиста Новака Джоковича, который в уходящем году выиграл три «Больших шлема» и пробил 400 недель на первой строчке рейтинга.

На втором – баскетболист Никола Йокич, MVP сезона и победитель плей-офф НБА в составе «Денвера» (первый титул в истории клуба).

На третьем: форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд – установил новый рекорд АПЛ по голам (36) и стал вторым в голосовании на «Золотой мяч».

Топ-10

1. Новак Джокович (теннис) – 9844 очка

2. Никола Йокич (баскетбол) – 3426

3. Эрлинг Холанд (футбол) – 3130

4. Макс Ферстаппен (Формула-1) – 2601

5. Джуд Беллингем (футбол) – 1522

6. Ислам Махачев (MMA) – 1271

7. Арман Дюплантис (легкая атлетика) – 846

8. Леброн Джеймс (баскетбол) – 648

9. Арина Соболенко (теннис) – 611

10. Йоханнес Бо (биатлон) – 576

💥 2646 пользователей поставили на первое место Новака Джоковича, 415 – Николу Йокича, 352 – Эрлинга Холланда, 296 – Макса Ферстаппена, 170 – Ислама Махачева, 169 – Джуда Белингема, 94 – Армана Дюплантиса и т.д.

💥 77% пользователей включили Новака Джоковича в свои анкеты, 36.5% – Николу Йокича, 35.4% – Эрлинга Холанда, 30% – Макса Ферстаппена, 17.5% – Джуда Белингема, 14.2% – Ислама Махачева, 10% – Армана Дюплантиса, 7.8% – Леброна Джеймса, 7.6% – Арину Соболенко, 7.1% – Йоханнеса Бо, 6.4% – Илью Малинина и т.д.

Полные итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2023»

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Получается сербы сделали этот год:) 🇷🇸
+21
-3
+18
Как сравнивать несравнимое?
+8
0
+8
Ответ Сергей Вахрамеев
За побитие "вечного" рекорда Абдул-Джабара
он вечный рекорд пробивал всю карьеру, а не последний год
+3
0
+3
Ответ Krizex
Забавно что Махачев ниже Медведева в топе спортсменов России, но тут на 6 месте, а Медведева даже в топ 10 нет)
Медведева в мировой список спортс не включил, за него нельзя было проголосовать
+2
0
+2
Ответ JBa
Леброн 8-й за победу в In-Season Tournament, я правильно понимаю? местечковые голосования среди пользователей кроме смеха ничего не вызывают
За лучшего снайпера регулярки
+2
0
+2
Не особо спец в теннисе. Но фамилия Джокович явно была очень на слуху. Даже как-то залип в телик посмотрел финал какой-то, в котором Джокович победил. Победа заслуженна, учитывая, что даже такие ламеры в теннисе как я в курсе крутости серба))
+3
-2
+1
Ответ JBa
Леброн 8-й за победу в In-Season Tournament, я правильно понимаю? местечковые голосования среди пользователей кроме смеха ничего не вызывают
За побитие "вечного" рекорда Абдул-Джабара
+2
-1
+1
Ноле по праву лучший
Йокич точно в тройке
5 место Джуда очень странно . Он феноменален 3-4 месяца этого года как перешел в Реал( и мой фаворит на Золотой мяч) , но мы говорим о спортсмене года
Как обычно на волне кто-то закинул его в список
0
0
0
Ответ JBa
что бы это ни было, такое "достижение" вряд ли заслуживает звания Спортсмен года
ну упоминания точно заслуживает
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
За лучшего снайпера регулярки
что бы это ни было, такое "достижение" вряд ли заслуживает звания Спортсмен года
0
0
0
Ответ Syndycate
Честный и справедливый рейтинг, в отличии от ЗМ
Не переживайте, время лечит
+2
-2
0
Ответ Syndycate
Честный и справедливый рейтинг, в отличии от ЗМ
🔥🔥🔥
уже больше года прошло
+4
-4
0
Джок хорош, но у него уже были такие же успешные сезоны. Я за Макса, выиграть 19 гонок из 22...
0
0
0
Суперчемпионы главных турниров – 2023 Джокович, Йокич, Холанд и Ферстаппен в фильме «Что в нашем рейтинге делают бестрофейники и где де Брюйне?»
0
0
0
Новак в принципе лучший спортсмен в истории
+1
-1
0
Забавно что Махачев ниже Медведева в топе спортсменов России, но тут на 6 месте, а Медведева даже в топ 10 нет)
+1
-1
0
Всё по делу! Молодец!
+2
-2
0
Холланд лучше Ферстаппена? Глупости
+1
-1
0
ссылка на лучшего спортсмена России ведёт
0
0
0
Сербия-Сербия!
+1
-1
0
В принципе у Джоковича есть все шансы и в следующем году стать лучшим спортсменом мира!😋
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий