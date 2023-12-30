💥 Джокович победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2023» на Sports.ru, Йокич – 2-й, Холанд – 3-й, Махачев – 6-й

Sports.ru подвел итоги выборов «Лучший спортсмен мира-2023», где проголосовали 4885 человек.

Пользователи определили трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек). Вы выбирали минимум 3 спортсменов и расставляли их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Первое место с большим отрывом – у теннисиста Новака Джоковича, который в уходящем году выиграл три «Больших шлема» и пробил 400 недель на первой строчке рейтинга.

На втором – баскетболист Никола Йокич, MVP сезона и победитель плей-офф в составе « » (первый титул в истории клуба).

На третьем: форвард « » Эрлинг Холанд – установил новый рекорд по голам (36) и стал вторым в голосовании на «Золотой мяч».

Топ-10

1. Новак Джокович (теннис) – 9844 очка

2. Никола Йокич (баскетбол) – 3426

3. (футбол) – 3130

4. Макс Ферстаппен (Формула-1) – 2601

5. Джуд Беллингем (футбол) – 1522

6. Ислам Махачев (MMA) – 1271

7. Арман Дюплантис (легкая атлетика) – 846

8. Леброн Джеймс (баскетбол) – 648

9. Арина Соболенко (теннис) – 611

10. Йоханнес Бо (биатлон) – 576

💥 2646 пользователей поставили на первое место Новака Джоковича, 415 – Николу Йокича, 352 – Эрлинга Холланда, 296 – Макса Ферстаппена, 170 – Ислама Махачева, 169 – Джуда Белингема, 94 – Армана Дюплантиса и т.д.

💥 77% пользователей включили Новака Джоковича в свои анкеты, 36.5% – Николу Йокича, 35.4% – Эрлинга Холанда, 30% – Макса Ферстаппена, 17.5% – Джуда Белингема, 14.2% – Ислама Махачева, 10% – Армана Дюплантиса, 7.8% – Леброна Джеймса, 7.6% – Арину Соболенко, 7.1% – Йоханнеса Бо, 6.4% – Илью Малинина и т.д.

Полные итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2023»