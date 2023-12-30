«Динамо» проиграло 3-й матч подряд – без голов в двух из них. «Локомотив» опередил команду Кудашова в таблице Запада

Московское «Динамо» проиграло третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (0:2) в игре Фонбет чемпионата .

Бело-голубые ранее проиграли СКА (2:3) и «Ладе» (0:4).

«Локомотив» набрал 63 очка в 44 матчах и обогнал « » в турнирной таблице Западной конференции, расположившись на второй позиции.

Московская команда находится на третьей строчке с 62 баллами в 46 играх.