«Динамо» проиграло 3-й матч подряд – без голов в двух из них. «Локомотив» опередил команду Кудашова в таблице Запада

Теги Локомотив Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Московское «Динамо» проиграло третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова уступила «Локомотиву» (0:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Бело-голубые ранее проиграли СКА (2:3) и «Ладе» (0:4).

«Локомотив» набрал 63 очка в 44 матчах и обогнал «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции, расположившись на второй позиции.

Московская команда находится на третьей строчке с 62 баллами в 46 играх.

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как и ожидалось Локомотив набрал ход вперёд,а Динамо с Кудашёвым и Коноваловым ’чудо’ вратарём назад.Зачем такой вратарь вообще нужен пропускает всё что летит в ворота.Первый же бросок и вынимай 18секунда.Думаю никакого кубка Гагарина Динамо невидать в этом году ни защиты ни вратаря нет.
+6
-1
+5
Что и требовалось ожидать а что будет дальше с командой откровенно говоря не игра не сам тренер оптимизма не внушают одна печалька
+2
0
+2
Ответ Валерий Асанов
и забрать из Вашингтона тоже своего воспитанника OVI,тогда может игра наладиться
вот это уж точно лишнее,,,,
+1
0
+1
Ответ МОН66
может динамовцам пора уже своего воспитанника жамнова пригласить?
А нужен ли такой Жамнов? Не берусь утверждать,но такое впечатление,что он и еще некоторые бывшие динамовцы давно сбежали с тонущего динамовского корабля,как крысы.
+1
0
+1
Ответ гога11
Кудашов сделает правильные выводы, мы знаем его умение подводить команду к ПО в оптимальной форме.
а что он в по выиграл? стоит с торпедо молчит и глазами хлопает,,,
+1
0
+1
Второй подряд после игры на Новый год Динамовцы себе в подарок от соперников получили "сухарь "
0
0
0
может динамовцам пора уже своего воспитанника жамнова пригласить?
0
0
0
да,Динамо совсем сдулось.. но это только начало кризиса...
0
0
0
Кудашов сделает правильные выводы, мы знаем его умение подводить команду к ПО в оптимальной форме.
+1
-1
0
Коновалов играл плохо,а стал играть очень плохо.Хотя заметил, Кудашов особо и не переживал на мостике.Ни сегодня,ни позавчера.Похоже,эти поражения входят в тактический план тренера.Да и игроки Динамо,видимо,под нагрузками.
0
0
0
Кудашов говорил, что учли прошлые ошибки, но обратите внимание даже всплески и провалы как в прошлом году, в одно и то же время. То есть Динамо копслеит себя третий год подряд, а Кудашов только глазами хлопает. Возможно он и рад бы изменить что-то, но не знает как. Сообразительности не хватает.
0
0
0
Ответ Олег Булин
А нужен ли такой Жамнов? Не берусь утверждать,но такое впечатление,что он и еще некоторые бывшие динамовцы давно сбежали с тонущего динамовского корабля,как крысы.
а у динамо не футбольный не хоккейный корабль не тонет бабло там есть!
0
0
0
Ответ гога11
Кудашов сделает правильные выводы, мы знаем его умение подводить команду к ПО в оптимальной форме.
издеваешься что ли...какие он выводы сделает,как в том году когда,они Торпедо влетели 4:0
+1
-1
0
Ответ Валерий Асанов
издеваешься что ли...какие он выводы сделает,как в том году когда,они Торпедо влетели 4:0
глумится гога)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий