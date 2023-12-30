Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лутона», «Ман Сити» примет «Шеффилд», «МЮ» сыграет с «Ноттингем Форест» 

«Челси» сыграет в гостях с «Лутоном» в 20-м туре АПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » встретится на выезде « ».

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Фулхэмом».

В понедельник «Ливерпуль» примет «Ньюкасл».

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

–->