Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лутона», «Ман Сити» примет «Шеффилд», «МЮ» сыграет с «Ноттингем Форест»
«Челси» сыграет в гостях с «Лутоном» в 20-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде «Ноттингем Форест».
В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Фулхэмом».
В понедельник «Ливерпуль» примет «Ньюкасл».
20-й тур
- Дата проведения
- 30 декабря, 15.30, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 30 декабря, 18.00, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.30, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 31 декабря, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 31 декабря, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 1 января, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 2 января, 22.30, «Олимпийский стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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