Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лутона», «Ман Сити» примет «Шеффилд», «МЮ» сыграет с «Ноттингем Форест» 

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«Челси» сыграет в гостях с «Лутоном» в 20-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде «Ноттингем Форест».

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Фулхэмом».

В понедельник «Ливерпуль» примет «Ньюкасл».

Чемпионат Англии

20-й тур

Лутон – Челси
Дата проведения
30 декабря, 15.30, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
30 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Брентфорд
Дата проведения
30 декабря, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Бернли
Дата проведения
30 декабря, 18.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Эвертон
Дата проведения
30 декабря, 18.00, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
30 декабря, 20.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Борнмут
Дата проведения
31 декабря, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Арсенал
Дата проведения
31 декабря, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Ньюкасл
Дата проведения
1 января, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Брайтон
Дата проведения
2 января, 22.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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