СКА не пропустил во втором матче подряд. Серебряков сыграл 40 минут против «Автомобилиста», Мойсевич – 20
СКА не пропустил ни одной шайбы во втором матче кряду.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Автомобилист» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Петербуржцы не пропустили во второй игре подряд – ранее команда сыграла на ноль против ЦСКА (2:0). В том матче Никита Серебряков сделал шатаут.
Голкипер вновь появился в воротах СКА в стартовом составе, но не провел полный матч – Серебряков был заменен после двух периодов, в которых отразил 21 из 21 броска.
В третьем периоде место в воротах занял Павел Мойсевич, отразивший все шесть бросков на своем отрезке матча.
Сухая серия Серебрякова продлилась до 82 минут и 3 секунд.