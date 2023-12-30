СКА не пропустил во втором матче подряд. Серебряков сыграл 40 минут против «Автомобилиста», Мойсевич – 20

Теги СКА Автомобилист КХЛ Никита Серебряков Павел Мойсевич Хоккей

СКА не пропустил ни одной шайбы во втором матче кряду.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Автомобилист» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Петербуржцы не пропустили во второй игре подряд – ранее команда сыграла на ноль против ЦСКА (2:0). В том матче Никита Серебряков сделал шатаут.

Голкипер вновь появился в воротах СКА в стартовом составе, но не провел полный матч – Серебряков был заменен после двух периодов, в которых отразил 21 из 21 броска.

В третьем периоде место в воротах занял Павел Мойсевич, отразивший все шесть бросков на своем отрезке матча.

Сухая серия Серебрякова продлилась до 82 минут и 3 секунд.

2 комментария
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А что с Серебряковым, кто в курсе? Просто так менять воротчика который на сухарь идёт - это совсем кринж ведь
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Молодцы ребята 💪👍👍👍👍👍
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