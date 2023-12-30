СКА не пропустил во втором матче подряд. Серебряков сыграл 40 минут против «Автомобилиста», Мойсевич – 20

СКА не пропустил ни одной шайбы во втором матче кряду.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла « » (4:0) в матче Фонбет чемпионата .

Петербуржцы не пропустили во второй игре подряд – ранее команда сыграла на ноль против ЦСКА (2:0). В том матче сделал шатаут.

Голкипер вновь появился в воротах СКА в стартовом составе, но не провел полный матч – Серебряков был заменен после двух периодов, в которых отразил 21 из 21 броска.

В третьем периоде место в воротах занял , отразивший все шесть бросков на своем отрезке матча.

Сухая серия Серебрякова продлилась до 82 минут и 3 секунд.