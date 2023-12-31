Кузнецов не набрал очков в 9 матчах подряд и повторил свой антирекорд в НХЛ. У него 3 броска и 2 потери за 21:28 с «Нэшвиллом»
Евгений Кузнецов остался без очков в 9 матчах подряд и повторил свой антирекорд.
Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3 Б).
Свой буллит в послематчевой серии россиянин не реализовал.
В его активе 11 (5+6) очков в 30 матчах в текущем сезоне. Кузнецов повторил свой антирекорд по продолжительности серии без баллов за результативность – 9 игр. Показатель полезности на отрезке составил «минус 6».
В сезоне-2014/15 (своем втором в лиге) Евгений дважды не набирал очков в 9 играх подряд – в ноябре и феврале-марте.
Сегодня нападающий (21:28, 3:17 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
На вбрасываниях выиграл 1 попытку из 5 (20%).