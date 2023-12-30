Ротенберг о 90-х: «В Хельсинки идешь по району, подкатывают пять здоровых албанцев: «У тебя кроссовки новые. Снимай». Пошел в носках дальше. Какие еще варианты?»

Роман Ротенберг вспомнил историю, произошедшую с ним в 90-е в Финляндии.

– Дмитрий Губерниев рассказал «Матч ТВ», как ездил на бандитские разборки. А у вас есть пронзительные истории о лихих 90-х?

– Разные в жизни бывали моменты. Улица закаляет характер. Мы все прошли эту школу. И думаю, многие сталкивались с какими-то драками или разборками.

Я занимался дзюдо с детства – с трех лет. Каждый пацан должен заниматься спортом. И если надо было, я всегда мог подраться.

Были разные ситуации, как в сериале [«Слово пацана»]. Например, я уже тогда жил в Хельсинки. Идешь по району, к тебе подкатывают пять здоровых албанцев: «У тебя кроссовки новые. Снимай давай».

– И что делать?

– Пошел в носках дальше. А какие еще варианты? Здоровье важнее. Иногда лучше вещь отдать, чтобы тебя бандиты не убили.

И очень хорошо, что те 90-е остались в прошлом. Здорово, что теперь везде камеры и о безопасности стараются думать, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.