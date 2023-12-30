Ротенберг о 90-х: «В Хельсинки идешь по району, подкатывают пять здоровых албанцев: «У тебя кроссовки новые. Снимай». Пошел в носках дальше. Какие еще варианты?»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг вспомнил историю, произошедшую с ним в 90-е в Финляндии.

– Дмитрий Губерниев рассказал «Матч ТВ», как ездил на бандитские разборки. А у вас есть пронзительные истории о лихих 90-х?

– Разные в жизни бывали моменты. Улица закаляет характер. Мы все прошли эту школу. И думаю, многие сталкивались с какими-то драками или разборками.

Я занимался дзюдо с детства – с трех лет. Каждый пацан должен заниматься спортом. И если надо было, я всегда мог подраться.

Были разные ситуации, как в сериале [«Слово пацана»]. Например, я уже тогда жил в Хельсинки. Идешь по району, к тебе подкатывают пять здоровых албанцев: «У тебя кроссовки новые. Снимай давай».

– И что делать?

– Пошел в носках дальше. А какие еще варианты? Здоровье важнее. Иногда лучше вещь отдать, чтобы тебя бандиты не убили.

И очень хорошо, что те 90-е остались в прошлом. Здорово, что теперь везде камеры и о безопасности стараются думать, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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25 комментариев
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В детстве отморозил ноги. И мозг. Ну хоть теперь все стало понятно
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А сомалийцы что снимали?
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Да блд! Когда уже санитаров вызовут!
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Блин, он такой же как мы! Теперь я его уважаю и буду поддерживать!
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Чушпан
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А где охрана была?
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красивое. пойду возьму вилку сниму лапшу с ушей
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Ответ norg
А сомалийцы что снимали?
На камеру
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Извините, но жаль, что он не выбрал попытаться поспорить с ними
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Кароче он ща все ситуации из фильма начнёт через себя пересказывать))
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Вот чушпанище🤣🤣🤣
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Я один не понимаю, причём тут "90ые" и Хельсинки?
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Чушпан!
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за албанцев с детства
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Это было до драки с сомалийцами или после?:)))))
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Жесть какой сленг и это так называемое руководство )) Ты что не пацан))
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Ответ Textus
Я один не понимаю, причём тут "90ые" и Хельсинки?
да, почему этот патриот в сложное для страны время сбежал к ολбанцам в Хельсинки, а не продолжил заниматься дзюдо в любимом Питере❓🤔
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Ответ Cube Litening C:68X
Откуда это слово, последнее время тут его часто пишут..?
Из великого сериала же [о котором Роман высказывается]. Чушпанам вставляет.
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Ответ Dura Ace Di2
Вот чушпанище🤣🤣🤣
Откуда это слово, последнее время тут его часто пишут..?
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Ответ Максим Черкашин
Это было до драки с сомалийцами или после?:)))))
после ) Получил , а тут еще албанцы кроссовки сняли))
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Ответ Stucker
Извините, но жаль, что он не выбрал попытаться поспорить с ними
пытался, но зеркало отняли
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Надо было убегать раз на тебе кроссовки. )
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чушпан
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Теперь везде охрана.
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Ну вот, а кто-то сомневался в его честности. Знаю массу людей, придумавших бы более лестные для себя варианты чем "пошёл в носках"))
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