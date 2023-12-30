Медведева о том, какое бы шоу могла вести Загитова: «Что-то про безызбежность, наверное»

Теги Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Евгения Медведева сказала о том, какое бы шоу могла вести Алина Загитова.

– Я слышала о том, что Алина Загитова скоро собирается выпускать свое собственное шоу. Как думаешь, какое бы шоу могла выпускать Алина Загитова?

– Что-то про безызбежность, наверное, – сказала Медведева в интервью Лине Федоровой.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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189 комментариев
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Женя тикай с городу и отключай телефон 🤣
+138
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+121
А ведь не поспоришь! Ха три раза!
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+99
безызбежно перспективная ветка ожидается
+92
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+80
Старый добры загимед. Мы даже соскучились.
+79
-13
+66
Сейчас безызбежно должно рвануть))
+76
-15
+61
Что у Медведевой действительно не отнять так это умение отвечать на каверзные вопросы.
+78
-34
+44
Ответ Аврора Крейсер
Это ж насколько Загитова уделала и уела Медведеву, что та так и не смогла с собой справиться по прошествии стольких лет Напомнило поведение Собчак. Та тоже не упустит, если случай предоставляется укусить. Ну все понятно с Медоой) Кстати, то, что она злючка, очень было заметно в интервью с Милохиным.
Тут дело не в мести, а в том, что это правда. Загитова профнепригодна для любой профессии, где нужно говорить.
+70
-31
+39
Вместо Пельша будет вести передачу "Угадай музыки".
+50
-15
+35
Ответ victoire
Комментарий скрыт
А чего тут следить,Алина и не скрывала свою оговорку,даже мерч с ней выпустила
+48
-15
+33
И ведь не поспоришь ))
+50
-20
+30
урыла
+50
-23
+27
Ресурс в своем репертуаре, из почти полутора часов передачи первая новость, конечно, эта. Сайт спортивный, там очень много говорили про фигурное катание, но это здесь не главное, скорее хайпануть бы.
+36
-10
+26
🤣🤣
+38
-13
+25
Ну, это будет безызбежно!
+35
-12
+23
От создателя "перектырлоо".
+46
-25
+21
Ну красотка, ну хоть кто-то.
+49
-28
+21
Ответ victoire
Ну я вот, например, о том что у Жени нового происходит, узнаю на этом сайте. В соцсетях за ней не слежу. А Женя, получается, за Алиной наблюдает довольно внимательно.
А за Алиной и наблюдать не надо, она из каждого утюга, не хочешь да увидешь😁
+32
-12
+20
Забавно, что периодически Загимед из небытия достаёт сама Женя )
Ироничненько 😂
+33
-14
+19
Ответ AAPolyansky
Загитова между прочим очень неплохо, живенько вела блоги с чемпионата России, не уверен, что Медведева бы справилась с задачей также хорошо
Не уверен, не пиши😁
+41
-22
+19
Женя все проработала с психологом, все отпустила, она очень успешная, самодостаточная...ой, а что опять Загитова не дает покоя?
+41
-22
+19
Ох, не отпускает Евгению Загитова, крепко цапанула
+68
-50
+18
Ну, а что все возбудились так. Алина сама продвигает и в мерче, и в рекламе на 1 канале свою оговорку. Может и шоу тоже будет об этом.
+30
-13
+17
Медведева, наверное, считает, что ее шоу, где какие-то малоприятные персонажи при ней матерятся как сапожники, а она при этом глупо хихикает, обладает большой культурной и интеллектуальной, или вообще какой-либо ценностью)
+51
-34
+17
Ответ AAPolyansky
Загитова между прочим очень неплохо, живенько вела блоги с чемпионата России, не уверен, что Медведева бы справилась с задачей также хорошо
аскрометно так вела. Что парни аж фейс палм ловили.
Волосы на ногах дергать у парней было гениально.
+37
-21
+16
«Урыла» (с)
Ух, спустя почти 6 лет, в день большой премьеры Загитовой 😂
Как бы сразу понятно кому больше полумёртвый Загимед нужен ))
+29
-13
+16
😂😂 красотка
+34
-18
+16
Ответ Alexandra Mosunova
Ресурс в своем репертуаре, из почти полутора часов передачи первая новость, конечно, эта. Сайт спортивный, там очень много говорили про фигурное катание, но это здесь не главное, скорее хайпануть бы.
Да, так всегда. Столько тем Лина с Женей обсудили о ФК, а пост совсем не о ФК
+19
-5
+14
Ахахаха
+21
-8
+13
Ответ maalry
безызбежно перспективная ветка ожидается
Я знаю точно - безызбежное избежно!
+17
-5
+12
Ответ victoire
Хочу шоу "мама, здесь все метро перектыро" от Евгении.
Видите, вы тоже в курсе опечатке Жени
+17
-5
+12
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