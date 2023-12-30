Медведева о том, какое бы шоу могла вести Загитова: «Что-то про безызбежность, наверное»
Евгения Медведева сказала о том, какое бы шоу могла вести Алина Загитова.
– Я слышала о том, что Алина Загитова скоро собирается выпускать свое собственное шоу. Как думаешь, какое бы шоу могла выпускать Алина Загитова?
– Что-то про безызбежность, наверное, – сказала Медведева в интервью Лине Федоровой.
А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?
Ироничненько 😂
Волосы на ногах дергать у парней было гениально.
Ух, спустя почти 6 лет, в день большой премьеры Загитовой 😂
Как бы сразу понятно кому больше полумёртвый Загимед нужен ))