Евгения Медведева сказала о том, какое бы шоу могла вести Алина Загитова.

– Я слышала о том, что Алина Загитова скоро собирается выпускать свое собственное шоу. Как думаешь, какое бы шоу могла выпускать Алина Загитова?

– Что-то про безызбежность, наверное, – сказала Медведева в интервью Лине Федоровой.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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