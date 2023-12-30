Ротенберг о возвращении в Россию из Финляндии: «Я принял пацанское решение – даже был семейный конфликт. Дух патриотизма и хоккей – то, чем вы всегда жили»

Роман Ротенберг рассказал о том, как принял решение о возвращении в Россию.

– Артемий Лебедев уехал с родителями в США, но через год вернулся. Захотел жить в позднем СССР. У вас такая же история?

– Да. Я вернулся, как только смог. Хотел сначала это сделать в 14 лет.

Приезжал в СКА, прошел трехмесячные сборы – и попал в очень сильную команду. Они были чемпионами России в то время. Я очень хотел играть за СКА, много тренировался.

Но возникла ситуация – мне мама говорит: «А в Финляндии у нас учеба. Как ты это бросишь?»… Шел 1995 год.

Я-то принял свое пацанское решение: все, остаюсь жить в России. Меня все устраивает. Но мама была с этим не согласна, и из-за этого даже возник семейный конфликт.

И что тут поделаешь? Мама всегда права. Маму нужно любить и уважать. Это даже не обсуждается. Тогда я свое решение отложил.

Но когда я закончил образование, то сразу же решил вернуться в Россию. Было внутреннее ощущение: все, я больше не хочу жить нигде за границей, хочу вернуться домой.

Имелись разные варианты и предложения. Я мог работать в Англии, в Финляндии.

Но у меня даже второго мнения не возникало. Только Россия! Я хочу жить и работать в своей стране. Я был готов кричать от радости, когда прилетел домой: «Слава Богу! Наконец-то это случилось!»

Первые 10 лет я жил в Ленинграде. И обожал свой город, проникся нашей культурой, всегда любил нашу страну.

Дух патриотизма и хоккей – то, чем вы всегда жили. Болели за сборную СССР, потом – за сборную России. Хоккейные победы ковали славу нашей Родины, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.