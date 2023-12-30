Ротенберг о возвращении в Россию из Финляндии: «Я принял пацанское решение – даже был семейный конфликт. Дух патриотизма и хоккей – то, чем вы всегда жили»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о том, как принял решение о возвращении в Россию.

– Артемий Лебедев уехал с родителями в США, но через год вернулся. Захотел жить в позднем СССР. У вас такая же история?

– Да. Я вернулся, как только смог. Хотел сначала это сделать в 14 лет.

Приезжал в СКА, прошел трехмесячные сборы – и попал в очень сильную команду. Они были чемпионами России в то время. Я очень хотел играть за СКА, много тренировался.

Но возникла ситуация – мне мама говорит: «А в Финляндии у нас учеба. Как ты это бросишь?»… Шел 1995 год.

Я-то принял свое пацанское решение: все, остаюсь жить в России. Меня все устраивает. Но мама была с этим не согласна, и из-за этого даже возник семейный конфликт.

И что тут поделаешь? Мама всегда права. Маму нужно любить и уважать. Это даже не обсуждается. Тогда я свое решение отложил.

Но когда я закончил образование, то сразу же решил вернуться в Россию. Было внутреннее ощущение: все, я больше не хочу жить нигде за границей, хочу вернуться домой.

Имелись разные варианты и предложения. Я мог работать в Англии, в Финляндии.

Но у меня даже второго мнения не возникало. Только Россия! Я хочу жить и работать в своей стране. Я был готов кричать от радости, когда прилетел домой: «Слава Богу! Наконец-то это случилось!»

Первые 10 лет я жил в Ленинграде. И обожал свой город, проникся нашей культурой, всегда любил нашу страну.

Дух патриотизма и хоккей – то, чем вы всегда жили. Болели за сборную СССР, потом – за сборную России. Хоккейные победы ковали славу нашей Родины, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

13 комментариев
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Рома, хватит придумывать себе детство с лишениями и преодолениями, чтобы сойти за своего.
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Алло,кукуха ? выезжаю!
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Ой, какие слезы... Не отпускала Финляндия свободного пацана. Да и еще изнурительные баллоны в СКА.А как отпустила, он в США учиться... и как дружбан отца стал главным пацаном, р-н решил вернуться и пустить свои корни везде, что делать бизнес...на тендерах и Газпром
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Обычного человека бы уже санитары увезли после сегодняшних заявлений.
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Черт возьми! Чушпан, что ты такое несёшь!!!
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"Но в начале нулевых годов, сразу же после того, как Путин оказался на посту президента России, братья Ротенберги стали крупнейшими поставщиками труб для «Газпрома», а позже и крупнейшими же подрядчиками при строительстве газопроводов для этой государственной компании, контролируемой Путиным." ---- РОМА СОВПАДЕНИЕ ЖЕ?
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Представляете за кого он нас всех держит, если думает что все поверят в сказку про белого бычка.
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Давайте уже составим какую-нибудь петицию, чтобы высказывания этого сказочного, больше не публиковались, хотя бы на этом сайте.
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Зарубежный бизнес Борис Романович начал с основания компании Anirina Oy, специализировавшейся на экспорте финских товаров в РФ. За пределами России предприниматель оставался до 1998 года. Возврату бизнесмена на Родину способствовал его развод с женой
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Какой отважный человек. Браво 👏🏼
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В семье Ротенбергов всегда все были патриотами. Поэтому... События 1991 года по-своему отразились на биографии отца Романа Ротенберга. К тому времени он уже был женат на уроженке Финляндии и имел двоих детей. Воспользовавшись возможностью покинуть разваливающийся Союз, предприниматель с семьей выехал в Финляндию и получил гражданство этой страны.
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Как в 1995г СКА мог быть чемпионом???что за бред
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