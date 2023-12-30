Тен Хаг про «МЮ»: «Ни одна команда не справится с таким количеством проблем и травм, как у нас»
Эрик тен Хаг связал неудачи «Манчестер Юнайтед» с травмами.
«Мы знаем причины, по которым это не работает. Ни одна команда не сможет справиться с таким количеством проблем и травм, как у нас.
Мы все равно должны были выступить лучше, у нашего состава есть глубина. Но глубины не хватит, когда у тебя столько травм», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» проиграл 21 матч за год. Больше бывало лишь трижды, в последний раз – в 1972-м
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Но Клопп зашел в тройку на ободах даже с такой защитой
Это я уже не говорю о куче других травм
Вот только НЮ куда с меньшим бюджетом там же где и МЮ, хотя должны были быть ниже, но у них тренер не физрук
в принципе, МЮ и НЮ пока полностью проваливают сезон
Ни одна команда в мире не справилась бы с таким физруком как у нас
ФСГ тогда только Кабака позволили взять в аренду взамен Ван Дейку
Севен Хаг так сможет? Вроде же Энтони в основе, разве его недостаточно будет?