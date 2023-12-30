Тен Хаг про «МЮ»: «Ни одна команда не справится с таким количеством проблем и травм, как у нас»

Эрик тен Хаг связал неудачи «Манчестер Юнайтед» с травмами.

«Мы знаем причины, по которым это не работает. Ни одна команда не сможет справиться с таким количеством проблем и травм, как у нас.

Мы все равно должны были выступить лучше, у нашего состава есть глубина. Но глубины не хватит, когда у тебя столько травм», – заявил главный тренер « ».

«МЮ» проиграл 21 матч за год. Больше бывало лишь трижды, в последний раз – в 1972-м

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