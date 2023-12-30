Тен Хаг про «МЮ»: «Ни одна команда не справится с таким количеством проблем и травм, как у нас»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг связал неудачи «Манчестер Юнайтед» с травмами.

«Мы знаем причины, по которым это не работает. Ни одна команда не сможет справиться с таким количеством проблем и травм, как у нас.

Мы все равно должны были выступить лучше, у нашего состава есть глубина. Но глубины не хватит, когда у тебя столько травм», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» проиграл 21 матч за год. Больше бывало лишь трижды, в последний раз – в 1972-м

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79 комментариев
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У Анчелотти аж вторая бровь приподнялась от услышанного!))
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Ньюкасл ржёт в голос
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Открыл состав Мю в сегодняшнем матче. Будем честны, этот состав может обыгрывать НФ. И это мягко сказано.
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Постоянно ноет,ноет и ноет. Бездарность Антони за 100 лямов был сегодня на поле? или его замененный Диало, купленный за 30? да ты летом баласта, что следующий тренер за 1 окно и не справится!!!! позор, позорная игра, за всю игру 2 момента!!! гол и штанга!!!
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Ответ Amalfitano
Ты как раз подтверждаешь слова ЭТХ. Ньюкасл в 2-х очках от МЮ при такой же эпидемии травм.
И таким же бюджетом/стоимостью состава, да? )))
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+26
Ответ Андрей Гребеньков
Постоянно ноет,ноет и ноет. Бездарность Антони за 100 лямов был сегодня на поле? или его замененный Диало, купленный за 30? да ты летом баласта, что следующий тренер за 1 окно и не справится!!!! позор, позорная игра, за всю игру 2 момента!!! гол и штанга!!!
Самое прекрасное в трансфере Антони(и Хейлунда тоже) это то, что у МЮ не было конкурентов в борьбе за него и в процессе торгов они смогли ПОВЫСИТЬ стоимость игрока с 40 до 100 мультов.))) КАК?))) С Хейлундом та же история. Парнем никто особо не интересовался, но они умудрились выложить мешок бабла при первоначальной цене в 40 мультов.))
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3 кресты у реала 👀
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+20
Ответ S100 Winner
Ньюкасл ржёт в голос
Ты как раз подтверждаешь слова ЭТХ. Ньюкасл в 2-х очках от МЮ при такой же эпидемии травм.
+30
-10
+20
Рассказал бы это Клоппу в сезоне 20/21, когда вылетели Ван Дейк, Матип и Гомез и Ливерпуль рубился с парой ЦЗ Филлипс-Уиллиамс
Но Клопп зашел в тройку на ободах даже с такой защитой
Это я уже не говорю о куче других травм
+16
0
+16
Там в Аяксе какой то чел уже забил больше 5 голов, Я думаю можно спокойно 100млн отдавать
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-1
+16
Ответ MystiXX
У Анчелотти аж вторая бровь приподнялась от услышанного!))
Ну так это Папа Карло. Он же профессор. У него даже старый Индзаги стал решающим винтиком в механизме Милана которая взяла ЛЧ во второй половине 00-х. А тут Эрик который до МЮ тренировал только тинейджеров и арабов.
+10
-1
+9
Покажите ему, например, Реал Зидана с 60 травмами за сезон или сегодняшний Реал Анчелотти, когда опорники, выйдя из лазарета, на поле вынуждены играть не на своей позиции, а на позиции защитников. Пошёл бы он к себе в Амстердам с этим бредом.
+13
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+8
Ответ MystiXX
У Анчелотти аж вторая бровь приподнялась от услышанного!))
То есть он стал удивлен полностью)
+7
-1
+6
Ответ S100 Winner
Ньюкасл ржёт в голос
ржот тренер копенгагена который их в ЛЧ выше был в группе с составом как один магваер по цене ) лысый вообще попутал, его команда обыгрывает с составом дешевле на 400 млн в старте чем у тебя сегодня
+7
-2
+5
Ответ Паша Деревянко
Рассказал бы это Клоппу в сезоне 20/21, когда вылетели Ван Дейк, Матип и Гомез и Ливерпуль рубился с парой ЦЗ Филлипс-Уиллиамс Но Клопп зашел в тройку на ободах даже с такой защитой Это я уже не говорю о куче других травм
Помню там Фаб выходил как центр деф даже, мрачное время для клуба было
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+5
Ответ MystiXX
У Анчелотти аж вторая бровь приподнялась от услышанного!))
Хави вообще в шоке, придется новую речь готовить на следующей пресс-конференции.
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Ответ romaroman26
у реала меньше травм чем у мю. и не с самого начала сезона как у мю
Кресты у Милитао и Куртуа были не в начале сезона?
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Ответ Amalfitano
Ты как раз подтверждаешь слова ЭТХ. Ньюкасл в 2-х очках от МЮ при такой же эпидемии травм.
Посмотрите на ТТХ) вот где травмы и дисквалификации
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Ответ Amalfitano
Речь шла о количестве травм, а не о цвете ногтей.
Да?
Вот только НЮ куда с меньшим бюджетом там же где и МЮ, хотя должны были быть ниже, но у них тренер не физрук
+7
-4
+3
Ответ Любезный Коссутий
у Ньюкасла побольше травм. в принципе, МЮ и НЮ пока полностью проваливают сезон
НЮ проваливает сезон только относительно той планки, которую они сами задали в конце прошлого/начале этого сезона
+3
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+3
У него есть контракт с аяксом торговли игроков
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Да все понятно, нет Магваера - нет игры
+3
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+3
у Ньюкасла побольше травм.
в принципе, МЮ и НЮ пока полностью проваливают сезон
+3
0
+3
Поплыл физрук
+2
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+2
Ответ Amalfitano
Самое прекрасное в трансфере Антони(и Хейлунда тоже) это то, что у МЮ не было конкурентов в борьбе за него и в процессе торгов они смогли ПОВЫСИТЬ стоимость игрока с 40 до 100 мультов.))) КАК?))) С Хейлундом та же история. Парнем никто особо не интересовался, но они умудрились выложить мешок бабла при первоначальной цене в 40 мультов.))
Антони 40 не стоил. За него сразу хотели 80+. Беда МЮ, что и тренер не умеет в трансферы, и адекватного спортивного отдела нет, который бы просто сказал, что подберут игрока по профилю, а не будут торговаться за конкретных игроков. В аяксе понимали, что Тен Хаг захочет знакомых взять и прямо в июне были новости, что отдаст не менее чем за 150 млн за двоих
+2
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Ответ Великолепный Пеп
Помню там Фаб выходил как центр деф даже, мрачное время для клуба было
Ладно Фаб, но Хендо цз уже совсем кошмар был
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Клопп же смог
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Ответ romaroman26
обьясни себе, что в мю с самого начала сезона травм больше и чаще чем в реале. хорош скулить, посмотри факты сам
У нас с составом большие проблемы, люди с травмами играют, играют не на своих позициях, тоже есть возрастные футболисты в составе. Были разные ситуации в Реале и кризисы тяжёлые. Но я не помню, когда Реал последний раз в официальных 27 матчах не смог выиграть в 16 и при этом проиграть в 14.
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Согласен с Эриком
Ни одна команда в мире не справилась бы с таким физруком как у нас
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Помню, как Клопп с парой Рис Уильямс и Нэт Филлипс с 3-его места в ЛЧ попал после чемпионского года, а в лазарете тогда было стабильно по 10-15 игроков основной обоймы.
ФСГ тогда только Кабака позволили взять в аренду взамен Ван Дейку
Севен Хаг так сможет? Вроде же Энтони в основе, разве его недостаточно будет?
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